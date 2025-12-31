Google跨年Doodle登場！金銀派對風設計 一鍵查天氣、演唱會、煙火資訊

【記者趙筱文／台北報導】今（31）日是2025年的最後一天，迎接2026年跨年夜，Google也照例在首頁端出新年限定的Doodle彩蛋。

打開Google首頁，可以看到原本熟悉的塗鴉換上滿滿派對感的新設計，以金色、銀色為主視覺，象徵倒數迎新的歡慶時刻；點擊塗鴉後，還能一鍵查詢跨年夜最實用的資訊，從天氣到煙火與追曙光地點一次到位，成為不少人跨年行程的「懶人包入口」。

這次的跨年Doodle細節感十足，「Google」字樣以金色亮粉質感呈現，中央則放上立體銀色氣球造型的「2026」數字，呼應即將到來的新一年。周圍再搭配紫色、金色彩帶、星星碎紙與糖果造型裝飾，整體風格就像一場正在倒數的跨年派對，視覺上相當吸睛。

廣告 廣告

Google在塗鴉說明中指出，這款年度New Year’s Eve Doodle是為了慶祝世界各地的新年除夕時刻，象徵全球數十億人與親朋好友齊聚，一同回顧過去一年、迎接嶄新的開始。

除了好看，這次的首頁設計也強化實用性，用戶只要點擊塗鴉，就能快速搜尋跨年夜相關內容，包括各地天氣資訊、跨年演唱會、2026年煙火秀資訊、光景點，讓跨年夜不只滑手機，也能即時規劃行程。

整體來看，這款跨年Doodle 不只是例行公事的節慶換裝，而是把「儀式感」與「實用性」一次到位。從視覺上的派對氛圍，到實際點擊後能快速串接跨年夜所需資訊，Google再次示範如何把搜尋入口變成生活場景的一部分。對使用者而言，跨年夜少了來回切App、狂開分頁的麻煩，多了一個隨手就能用的資訊入口，也讓2025年的最後一天，多了一點聰明又輕鬆的科技陪伴。

Google在2025年最後一天於首頁推出跨年限定 Doodle，以金色、銀色為主視覺設計，點擊後可連結跨年夜相關搜尋資訊，兼具迎新氛圍與實用性。翻攝Google畫面

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

狗仔直擊｜野生吳宗憲開賓利打高爾夫！和小吃店老闆娘歡樂開講（壹蘋10點強打）

投資客縮手僅剩剛需撐盤 房市量價背離市場強弱分明

年終獲利了結賣壓湧現 美股收跌

