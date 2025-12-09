Google輕盈AI眼鏡問世時間曝！Galaxy XR新增3大新功能 迎戰蘋果、Meta

科技中心／王文承報導

Google今日舉辦《The Android Show: XR Edition》特別發表會中揭示，近期上市的Galaxy XR推出三大功能更新，推出3種不同類型的智慧眼鏡，計畫在2026年推出全新AI眼鏡與有線XR眼鏡裝置。（圖／翻攝自YT＠Android）

Google今（9）日凌晨舉辦《The Android Show: XR Edition》特別發表會中揭示了Android XR平台的下一步布局，展示了從沉浸式頭戴裝置到輕量AI眼鏡的完整產品藍圖。這次發表會中，Google不僅為近期上市的Galaxy XR推出三大功能更新，還宣布將與三星、Gentle Monster、Warby Parker 以及中國AR眼鏡品牌XREAL合作，共同推出3種不同類型的智慧眼鏡，計畫在2026年推出全新AI眼鏡與有線XR眼鏡裝置。

廣告 廣告

Google輕盈AI眼鏡明年問世 迎戰蘋果、Meta



自10月正式上市以來，Galaxy XR作為Android XR生態系首款高階沉浸式頭戴裝置，定位於結合娛樂、創作與工作三大場景的全天候使用體驗。為了讓裝置更融入日常生活，Google在此次活動中釋出首波重大更新，強化多螢幕工作、沉浸式互動與移動場景體驗，使使用者無論在家、辦公室或旅途中，都能充分利用Galaxy XR的空間運算能力。

Galaxy XR升級三大亮點：



PC Connect（PC 連結）：使用者可將Windows PC畫面無線串流至Galaxy XR，並與Android App並排顯示，打造虛擬多螢幕工作或遊戲環境。

Likeness（真人替身）：即時生成自然的數位替身，同步使用者臉部表情與手勢，讓戴著頭盔的視訊通話更真實、更具互動感。

Travel Mode（旅行模式）：針對移動場景優化畫面穩定性，將飛行座位瞬間變為個人影院或虛擬辦公空間。

Google表示，將在Android XR聯盟基礎上擴大合作，推出兩類AI眼鏡：



無螢幕AI眼鏡：透過內建麥克風、揚聲器與相機，即時呼叫Gemini AI進行對話或拍照，主打輕便與隨時可用。

顯示型AI眼鏡：在鏡片中加入顯示功能，可投射翻譯字幕、導航資訊等實用資訊，提供半沉浸式使用體驗。

此外，Google與XREAL合作推出的Project Aura有線XR眼鏡，具備70度視野與光學透視技術，讓使用者在觀看數位內容的同時，仍可清楚看到真實世界，非常適合邊做料理、邊跟隨浮空指引，或在維修家電時使用。

為支援新裝置，Google同步釋出Android XR SDK Developer Preview 3，提供AI眼鏡專用API與開發工具，開發者可打造結合地理位置、視覺辨識的加值應用，與Uber、GetYourGuide等合作夥伴打造沉浸式體驗。

此次布局顯示，Google正沿用 Android 手機的策略：建立統一平台、整合軟硬體合作夥伴。Galaxy XR瞄準高階VR/MR市場，而與Gentle Monster、Warby Parker合作的AI眼鏡，則主攻輕量化與消費市場。XREAL透過 Android XR 生態，可直接接入Google Play 的應用，擴大國際影響力。面對Meta的Ray-Ban組合與蘋果Vision Pro，Google的AI與合作硬體結合策略，預計將在2026年XR市場形成強大競爭力。

Google 預期，明年將迎來XR裝置分眾化時代。消費者可根據需求選擇沉浸式（Galaxy XR）、實用型（Project Aura）、或輕便型（AI Glasses）裝置，而Gemini AI將串接所有體驗，形成智慧、統一的XR生態系。

更多三立新聞網報導

Google眼鏡發表會倒數 ！台股「這族群」爽翻天 14檔概念股人氣回溫

擁1.2億卻很痛苦！退休男住高級養老院因「鄰居1句話」 晚年生活超悽慘

男人夢想福利？這國家女性狂花1450元「租1小時老公」 享受黃金手服務

他驚見7-11賣大閘蟹還打65折！全台販賣門市曝光 一票人暴動：珍食蟹囉

