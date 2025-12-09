Google進攻AI眼鏡！兩款新品2026上市：攜手Gentle Monster變帥潮配件，有望打趴Meta？
重點一：Google 確認明年將推出兩路線的 AI 眼鏡，首款預計於 2026 年上市。
重點二：硬體策略改走聯盟路線，與 Samsung、Warby Parker、Gentle Monster 合作；其中與 Xreal 的原型 Project Aura 採用 Android XR、需外接電池，標示 70 度視野，提供手勢操作與更大的虛擬畫面。
重點三：頭戴裝置 Galaxy XR 將上線「旅行模式」，提升在車機與機艙內的穩定性；推出電腦同步連結（PC Connect），支援任何 Windows 裝置鏡像；並導入更擬真的化身（Likeness）。
Google 12 月 9 日 宣布，正與合作夥伴開發兩種風格的 AI 眼鏡。第一款為語音助理型，採「免看螢幕」設計，內建揚聲器、麥克風與鏡頭，可自然與 Gemini 對話、拍照並獲取協助，適合隨身語音互動與拍照查詢等情境；第二款為顯示型，鏡片內建顯示功能，於需要時在視野中「隱秘」呈現資訊，例如步驟式導航提示、即時翻譯字幕等，強調在不打擾環境的前提下提供關鍵視覺資訊。
Google 指出，首款產品預計於 2026 年推出。
顯示型 AI 眼鏡：由 Gemini 驅動，提供單目與雙目版本
據《彭博社》報導，旗下記者在 Google 紐約辦公室試戴多款內建顯示的原型眼鏡（包含單目與雙目兩種）。
在 AI 眼鏡體驗方面，整體佩戴感更貼近日常眼鏡；由於多數運算改由手機負責，機身更輕、負擔更低，過去在 Google Glass 時期的違和與電力焦慮明顯改善。具顯示器的原型包含右側單眼顯示的 Monocular（單目） 與雙眼顯示的 Binocular（雙目） 兩款設計，兩者皆可提供 Google 地圖 與 Google Meet 的 AR 視覺疊層。
整體而言，單目版本更輕巧、日常感較強；雙目版本則提供更大的虛擬畫面與更完整的 AR 疊層（如地圖、Meet），取捨在沉浸度與重量之間。
互動方面，透過 Gemini 可即時處理內容，包括食材辨識生成食譜、音樂播放、即時翻譯等任務；翻譯可在字幕顯示與僅音訊間切換，因應不同場景需求。地圖體驗不僅有導航箭頭，低頭可看更大的俯視地圖與羅盤，定位與朝向更直覺。
有線 XR 眼鏡：在家輕鬆佩戴，但需插電
Google 同步披露，其 Android XR 作業系統與 Samsung（三星） 最近推出的 Galaxy XR 頭戴式裝置共享基礎，並已與 Warby Parker、Gentle Monster 等眼鏡品牌展開硬體合作。
此外，Google 與 Xreal 共同開發、代號 Project Aura 的有線 XR 眼鏡，外觀近似 Xreal 既有產品（如 One Pro），但以 Android XR 運作，並維持外接電池供電的設計。
官方指出，Aura 具備 70 度視野，並採用與 Galaxy XR 相同的手勢追蹤（但鏡頭較少），在導航與交互邏輯上更貼近既有 XR 使用習慣。
據《彭博社》報導，Project Aura 的手勢操作接近 Galaxy XR；但需全程外接電池，機動性受限。影像處理方面，拍照後可調用 Nano Banana Pro 生成式強化，直接在鏡片上預覽結果，減少掏手機確認的頻次。
報導指出，Aura 的硬體限制主要集中在兩點：其一是形態選擇與重量的拉鋸。雙眼顯示更沉浸，但更重且外觀負擔較高；其二是算力與電源的依賴。多數原型仰賴手機處理 AI 運算，因此手機電量與連線品質將直接影響穩定度，且 Aura 需全程外接電池，機動性受限。
Galaxy XR 更新：新增三項功能
因應使用者與評測回饋，Google 與 Samsung 為 Galaxy XR 推出多項更新。
首先是旅行模式（Travel Mode），讓混合實境介面在車輛或機艙移動時維持穩定，避免視窗相對座位高速漂移，改善長途影音與工作體驗。
其次是電腦同步連結（PC Connect），現已提供 Windows 連線，支援筆電畫面鏡像與遊戲，擴大頭戴式裝置的工作與娛樂用途；macOS 版本正在開發中。
最後，Google 推出更擬真的化身（Likeness），使用者可透過手機掃描臉部，生成可於視訊通話中同步表情與手勢的虛擬人形象。
官方強調，以上功能皆以 Beta（測試版） 形式於本週上線。
本文初稿為AI編撰，整理．編輯/ 李先泰
