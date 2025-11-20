Google重壓台灣 最大海外AI硬體研發中心落腳士林 團隊人數翻三倍仍持續擴張

Google AI基礎建設硬體研發中心今日啟用，總統賴清德（左三）、Google Cloud全球平台基礎建設研發副總裁Aamer Mahmood（左二）、AIT處長古立言（左一）等高層啟動。

Google今日啟用位於士林的AI基礎建設硬體研發中心，這是在美國總部以外、規模最大的伺服器研發基地。Google Cloud全球平台基礎建設研發副總裁Aamer Mahmood表示，台灣的世界級人才、供應鏈、合作夥伴是吸引Google投資的關鍵。Google也透露，過去五年台灣AI研發團隊人數成長三倍，目前仍持續擴張中，涵蓋IC設計，以及伺服器設、散熱、電源供應器、網通交換機的設計與測試。

Google的AI基礎建設硬體研發中心今日啟用，Google由自有伺服器硬體研發最高負責人、Google Cloud全球平台基礎建設研發副總裁Aamer Mahmood代表出席啟用儀式，AIT處長谷立言也與會，總統賴清德更親自到場祝賀。

而Mahmood表示，AI模型、Google各種雲端產品、資料中心基礎建設，是Google完整AI技術堆疊的「三本柱」，而台灣在資通訊技術的基礎，包括台灣擁有世界級的研發與設計人才，台灣也有大量的供應鏈專家、合作夥伴，吸引Google與台灣的供應鏈密切合作多年，更使台灣成為Google全球AI創新的中心。

Mahmood進一步表示，正因為台灣面積不大，Google研發出來的新款伺服器可以在第一時間就部署至Google彰濱資料中心進行測試，再對Google全球其他資料中心交付，這是Google選擇在台灣設立美國總部以外最大AI基礎建設研發中心的原因，也因為，Google與供應鏈總部、彰濱資料中心都很近，研發專案時間可以大幅縮短40％。

圖為Google在台成立AI硬體研發中心的負責人、Google Cloud平台研發總經理Greg Moore。

負責台灣AI基礎建設硬體研發中心的Google Cloud平台研發總經理Greg Moore則透露，Google自2020年起在台灣成立AI基礎建設研發團隊，至今年8月研發團隊人數已增長3倍、遠超過100位，目前仍在積極招募新血，AI基礎建設硬體研發中心可以容納數百位研發人員。

而在台灣AI基礎建設硬體研發團隊所執掌的開發範圍方面，Moore指出，每一台伺服器、網路交換機，從一開始打造，台灣研發團隊就參與擘畫架構、負責設計與測試，直到產品交付，如果交付後有問題，也是從台灣研發團隊派工程師到現場負責解決問題，至於台灣團隊參與的領域，從伺服器的主機板、電源供應器、氣冷與水冷散熱、機櫃、網通交換機都有，其中電源與散熱又是其中特別需要花心力關注的領域。他也透露，台灣AI團隊成員也有包括設計TPU在內的IC設計人員，不過IC設計主要團隊仍是在美國總部。

Moore表示，台灣AI基礎建設研發中心所開發、測試的產品，將部署到Google全球的資料中心與AI基礎設施，成為支援Google搜尋、YouTube以及Google大語言模型Gemini各項創新應用的骨幹，為數十億使用者每天所依賴的服務提供動力。

Google對台灣的硬體投資、設立研發中心，在全球四大一線CSP中顯得最為積極，2006年Google的研發團隊、業務團隊就在台北101落腳，2013年啟用彰濱工業區的資料中心、其後台南資料中心也啟用，Google也為了規模龐大的資料中心而在台灣採購太陽能、風能與地熱等潔淨能源，2018年從宏達電併購而來手機研發團隊，成為Google美國總部之外規模最大的消費性硬體研發中心，Google並為了消費性硬體研發團隊，在板橋擁有兩棟研發大樓。



