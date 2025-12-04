Google關鍵字排行出爐 大S、方大同猝逝震撼

2025年即將結束，從Google關鍵字排行就能回顧一整年的生活軌跡。Google今(4)日公布2025台灣年度搜尋排行榜，「地震」登上關鍵字總榜冠軍，「大S」猝逝也成為台灣人關心的議題。公共政策榜中，「普發一萬登記」最受民眾關切；「人物排行」連晨翔、劉品言夫妻同時上榜；「住宿地點」出現高雄巨蛋、台北小巨蛋，說明演唱會已經成為國旅的流量密碼。

根據年度熱搜榜單，「地震」、「颱風楊柳」、「停班停課」通通上榜，顯見國人在面對天災時都有共同默契，希望透過網路獲得最新消息，關心親友是否平安。「大S」、「方大同」因猝逝登上關鍵排行，可見名人過世消息不僅影響粉絲，也成為台灣人的共同記憶。「hanzii.net」則是在東南亞爆紅的中文拼音工具，凸顯國內的跨語言學習需求。

公共政策關鍵字榜單中，前3名分別是「普發一萬登記」、「關稅」、「停班停課」，均為影響民眾生活巨大的公共事務。人物熱搜則出現因婚變而聲名大噪的「粿粿」、閃婚讓粉絲震驚的「連晨翔」與「劉品言」，在YouTuber界影發大量撻伐聲浪的「家寧」，以及國民黨新任黨主席「鄭麗文」，都是台灣人在今年最關心的名人。

住宿地點排行榜部分，前10名中有6個在日本，說明日本旅遊熱度不減。「高雄巨蛋」與「台北小巨蛋」意外登上第2、3名，證明「演唱會經濟」成為國內旅遊的流量密碼。最熱門演唱會前3名為「GD」、「BLACKPINK」與「TWICE」，韓流已襲捲年輕人的世界；復出開演場會的「孫燕姿」與「江蕙」也上榜，成為6、7年級生與銀髮族最關注的演唱會資訊。

日常生活中，遇上不知道怎麼使用的工具或字詞，多數人也會透過Google學習。例如「用法」關鍵字部分，出現字詞意思在社群媒體上改變成角色扮演意思的「POV」，解決面子問題的「鯊魚夾」、「洗臉巾」，以及職場上經常運用的「Excel ROUND」函式，都可以一窺民眾的日常煩惱。

2025年Google年度搜尋排行榜，如下表：

