Google雲端業績旺！ 單季營收首破1000億美元
【緯來新聞網】Google母公司Alphabet（GOOGL）公布2025年第三季財報，營收與獲利均遠超市場預期，單季營收首度突破1,000億美元大關，創下公司成立以來新里程碑，激勵股價在盤後交易中勁揚逾6％。
財報顯示，本季Alphabet營收達1,023億美元，年增16％，高於市場預估的約999億美元。經調整後每股盈餘達3.1美元，顯著優於華爾街預期的2.26美元。其中，Google雲端業務受惠於AI基礎設施與算力需求強勁，本季營收達151.6億美元，年增34％。Google搜尋廣告同樣表現亮眼，年增14.5％；YouTube廣告營收則年增15％。此外，Alphabet大幅擴充AI相關投資，將2025年資本支出預估上調至910億至930億美元，主要用於擴建資料中心，以推進AI模型的研發與運算需求。
執行長桑德爾·皮蔡（Sundar Pichai）表示，AI技術正全面融入公司產品與服務，包括Gemini已整合至搜尋與雲端服務，推動整體業務穩健成長。Google Cloud近來與多家AI新創公司簽訂重要合作，包括與Anthropic達成數十億美元協議，提供專用AI晶片。雖然目前規模仍落後於亞馬遜AWS與微軟Azure，但預期成長速度將更為迅速。
（圖／達志影像）
