即時中心／林韋慈報導

台中市一名林姓男子，於就讀高中期間自網路下載 6部含有兒童及少年性影像的影片，並儲存在其申設的Google雲端硬碟內。美國「國家失蹤及被剝削兒童中心（NCMEC）」去年4月通報我國警方後，全案曝光。台中地方法院依《兒童及少年性剝削防制條例》判處林男有期徒刑2月，得易科罰金，可上訴。

事件經過

檢方起訴指出，NCMEC於去年4月通知刑事局國際刑警科，發現林男使用其電子郵件帳號申請的 Google 雲端硬碟內，存有6部兒少性影像。刑事局隨即會同台中市清水分局成立專案小組，循線查獲林男。

林男坦承犯行，供稱於2013年至2016年間就讀高中時，自不詳網站下載相關影像並存放至雲端，僅供自己觀看，未設定共享權限，也未對外散布。

台中法院判決

檢察官調查後，查無證據證明林男曾將影像上傳至其他平台，或供不特定人瀏覽，因此依《兒童及少年性剝削防制條例》中「無正當理由持有兒童及少年性影像罪」起訴。法院審理認為，林男明知影像中被拍攝者均為兒童或少年，性自主與隱私保護能力尚未成熟，卻為滿足私慾下載並長期持有，已嚴重妨害兒少身心發展與健全成長。

考量林男坦承犯行、態度尚可，且無前科紀錄，法院最終判處 有期徒刑2月，得易科罰金，全案仍可上訴。

《民視新聞網》提醒您，有關散布猥褻物品罪：

刑法第235條第1項：「散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，

處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。」。《民視新聞網》提醒您：尊重身體自主權！請撥打113、110《民視新聞網》提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110

原文出處：快新聞／Google雲端硬碟存未成年性影像10年 美國通報台中地院判刑

