Google首批Android系統PC裝置將採用第一世代的Snapdragon X晶片

Google先前預告將會逐步將ChromeOS併入Android系統，根據爆料者Jukan挖掘到的資料，高通已經為第一世代的Snapdragon X Elite及Snapdragon X提供Android 16的代碼，顯示Google第一波基於Android系統的PC裝置將會採用Snapdragon X Elite及Snapdragon X平台。另外除了已經公布的新一代高階平台Snapdragon X2 Elite以外，高通也為第二世代PC處理器準備代號「Mahua」的中階平台，不過規格細節仍不明朗。

以Android PC裝置定位為取代Chromebook的前提，Google選擇採用第一世代高通Snapdragon X平台而非Snapdragon X2並不意外，畢竟Chromebook原本就是以平價主攻教育與企業市場，多半選擇的處理器也非最新一代，甚至聯發科提供的教育級平台還是中價位平板晶片，雖然第一世代的Snapdragon X與Snapdragon X2系列性能有顯著的差異，不過就裝置的輕薄設計以及節能特色仍綽綽有餘。

