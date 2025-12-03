Google點火AI算力！光通訊族群續上攻 這7檔請放口袋

財經中心／余國棟報導

在AI資料中心與高速傳輸建設雙輪驅動下，光通訊族群後市仍有上攻空間。法人估算，包括聯鈞、上詮、光聖、眾達-KY、華星光、波若威、創威等七檔具題材支撐的概念股，未來半年股價仍有表現空間。（示意圖／PIXABAY）

今（3）日台股大漲超過200點，盤面資金明顯集中在AI趨勢下的光通訊與CPO（共同封裝光學元件）族群。隨著Google傳出加速全球AI伺服器與資料中心建置，市場預期高速光傳輸需求將急速放大，光通訊族群盤中全面大漲，成為今日盤面亮眼主流。

Google為支撐新一代AI模型Gemini 3的算力需求，正協調供應鏈在全球多地加快伺服器產線建置，尤其在亞太地區布局AI資料中心，預計投入上百億美元資金。法人指出，GoogleTPU晶片將與自行研發光纖電路交換器（OCS）整合，推升光通訊模組需求強勁，供應鏈包括光聖（6442）訂單有望旺至明年。

今日盤中，創威（6530）強攻65.5元、上詮飆升10%報418元、光聖勁揚3.66%至1275元、華星光漲3.87%至241元、波若威漲1.92%報318元、聯鈞（3450）漲2.8%至257元、眾達-KY（4977）亦走高1.22%至124元，七檔光通訊概念股全面收紅，形成族群性噴發行情。

法人分析，AI算力需求爆發讓高速傳輸的重要性大幅提升，CPO與光通訊模組成為AI伺服器關鍵零組件。這波漲勢並非全面擴散，而是聚焦於受惠AI數據中心升級的光通訊與光電元件廠，顯示資金正積極尋找具長期成長潛力的AI供應鏈、華星光（4979）、波若威（3163）、上詮（3363）等受惠明顯。

全球資料中心市場2024年至2034年間預估規模將達3646億美元，年複合成長率11.4%，而光收發模組產值更將於2027年突破100億美元大關。隨著運算需求與資料傳輸規格不斷升級，從100G、400G到1.6T、3.2T高速化發展，整體產業進入結構性成長周期。

法人指出，未來半年光通訊概念股有望維持強勢，特別是具備技術領先或與國際大廠合作的供應鏈更受青睞。光聖受惠Google與美系資料中心客戶需求，今年產能滿載；上詮、眾達-KY積極切入CPO與光電交換器領域；而波若威、華星光則在光元件市場擁領先優勢。

市場預期，在AI資料中心與高速傳輸建設雙輪驅動下，光通訊族群後市仍有上攻空間。法人估算，包括聯鈞、上詮、光聖、眾達-KY、華星光、波若威、創威等七檔具題材支撐的概念股，未來半年股價仍有表現空間。

