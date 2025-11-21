Google 全新AI影像模型登場！「Nano Banana Pro」免費方案曝光

Google 推出 Nano Banana Pro，強化影像能力，一般用戶可用免費額度體驗，台灣大學生可申請一年免費試用。 圖：Google ／提供

[Newtalk新聞] Google 今（21）日宣布推出全新AI影像模型「Nano Banana Pro」，該影像模型以 Gemini 3 Pro為基礎，推理、文字與光影等影像控制能力都更強大，目前有「免費額度」即可體驗，部份高階功能則無需付費就能上手；另外，台灣大學以上學生更可申請 Google AI Pro 學生方案，可享有一年免費試用。

Google 表示，先前推出的 Nano Banana（Gemini 2.5 Flash）已讓影像修復與公仔生成更有效率，而今日公開的 Nano Banana Pro 在理解真實世界與資訊視覺化方面更進一步，可把想法迅速轉成影像，包括產品原型、資訊圖表與手寫內容轉換圖解等。

廣告 廣告

除外，Nano Banana Pro 能依靠強化推理生成更精確的畫面，更能結合 Google 搜尋知識庫整理內容，例如將食譜摘要、天氣與體育資訊轉為圖像。模型能在影像中直接產生清楚文字，從短句到段落都能呈現正確字體。透過多語言推理能力，影像文字也能翻譯與在地化，方便跨國溝通與內容分享。

Nano Banana Pro目前最多可使用 14 張參考圖像，並保持多達 5 個人物的一致性與相似度。無論是將草圖轉化為產品，還是將藍圖轉變為照片級逼真的 3D 結構，使用者可把參考圖像或草圖轉成更完整的產品，也能把藍圖轉成逼真的 3D 結構。局部編輯能力同步提升，可調整角度、焦點與光線，並可輸出 2K 或 4K 解析度，適用於社群、簡報或列印。

Nano Banana Pro 今日起在全球的 Gemini 應用程式陸續開放，只要在 Thinking 模型中啟用「生成影像」即可使用。一般免費版用戶可獲得有限免費額度，若為 Google AI Plus、Pro 或 Ultra，用戶將獲得更多的使用額度。

Google 表示，Nano Banana Pro 目前在台灣，無論是免費還是付費用戶已全面開放使用。針對學生族群，Google 宣布台灣大學以上學生可在今(21)日至 12 月 9 日申請 Google AI Pro 學生方案，獲得一年免費試用，使學生能以更低門檻使用高階影像模型。

Google 指出，所有以 Google 工具生成的影像皆嵌入「SynthID浮水印」，以利辨識是否為 AI 產製。使用者可將影像上傳至 Gemini 應用程式並詢問是否由 Google AI 生成。免費版與 Google AI Pro 的影像會保留可見的浮水印。若為 Google AI Ultra 或 Google AI Studio 生成的影像，則會移除可見浮水印，以便用於正式作品。Google 也正讓浮水印 擴展到音訊與影片。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

近期通車！內政部補助5.63億興建路網 改善民雄頭橋交通瓶頸

毒駕執法新制首日 北市警查緝3毒駕唾液快篩呈安非他命陽性反應