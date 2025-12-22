Google「回鍋潮」！ 2025 AI工程師20％為前員工

【緯來新聞網】在 AI 人才競爭日益白熱化之際，OpenAI、Meta 與 Anthropic 砸重金搶人，Google 則選擇走另一條路，大量重聘前員工。根據《CNBC》報導，2025 年 Google 新招募的 AI 軟體工程師中，約有 20％ 為回流員工，比例明顯高於往年。

（圖／達志影像）

Google 發言人證實，該數據截至 12 月仍準確，且相較 2024 年，來自主要競爭對手的 AI 人才也顯著增加。公司指出，強勁的發展動能、運算資源與人才布局，正吸引工程師回鍋、持續打造突破性的產品。



Google 薪酬主管 John Casey 透露，專注 AI 的工程師特別看重公司雄厚資金實力與大規模運算基礎設施。加上 Google 於 2023 年初因通膨與升息衝擊景氣，裁員約 1.2 萬人，此後仍透過分批裁員與優退方案持續調整組織。



在 ChatGPT 問世後，Google 一度在生成式 AI 競賽中落後，但隨著 AI 基礎建設加碼投資、Gemini 應用逐步站穩腳步，今年成功回穩。上月發布的 Gemini 3 進一步提振市場信心，Alphabet 股價今年以來漲幅超過 60％，也為這場 AI 人才爭奪戰增添籌碼。

