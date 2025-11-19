Google 執行長皮伽示警 AI 泡沫破裂衝擊所有公司

AI不只影響入門層級的職位，Google執行長皮伽表示，連企業掌門的位子都不安全，未來或許AI也能當起執行長。他並警告，AI投資出現非理性成分，一旦泡沫破裂，所有公司都會受到衝擊。

英國廣播公司（BBC）18日播出皮伽專訪，他談到執行長的工作，也許有朝一日AI能輕鬆辦到，並相信AI不久便能自主執行更多任務；AI模型能像「代理人」一樣，替用戶採取行動。皮伽預測，未來12個月就會看到轉變，「AI能替大眾執行更複雜的任務。」

AI已經撼動就業市場，Indeed研究發現，AI裁員潮中，以軟體工程師和產品經理人最受衝擊。皮伽說，AI將創造新工作，這個技術會演進並改變部分工作，人們需要加以適應。

談到近來AI泡沫的憂慮，皮伽表示，儘管AI投資成長來到非凡時刻，目前的AI榮景確實有些「非理性」成分，同時警告倘若AI泡滅破裂，所有公司都無法倖免。儘管如此，他認為Google可以撐過風暴，因為營運模式獨特，更能安度AI市場動盪。

