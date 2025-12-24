Google 大逆襲全靠「Gemini幕後推手」伍德瓦德！上任8個月推出奈米香蕉、NotebookLM...不拘泥官僚體系、鼓勵創新是關鍵！

今年上半年，Google 曾面臨股價大跌，外界擔憂這間搜尋引擎巨頭會在 AI（人工智慧）浪潮中失勢。然而，在Google工作16年、今年4月接下Gemini負責人職務的喬許．伍德瓦德（Josh Woodward），在短短8個月內，讓Google 的情勢發生轉變，於AI領域展開全面反攻，不僅Nano Banana擄獲大量用戶，Gemini 3更讓OpenAI如臨大敵。

綜合外媒報導，伍德瓦德於2009年以產品經理實習生身份加入Google，後續曾擔任多個不同的產品經理職位並一路晉升，2022年加入Google實驗室。今年，他也遭《時代》（Time）雜誌選入AI百大人物名單之中。伍德瓦德在Google實驗室最著名的成果，便是AI筆記服務NotebookLM，當時內部稱作順風計畫（Project Tailwind），是由Google前資深產品經理瑞薩．馬丁（Raiza Martin）發想的點子。

伍德瓦德推動這個計畫多次迭代，幫助這款產品從創新計畫化為NotebookLM這個實際產品，能夠分析用戶提供的資料，提供摘要或見解。隨著後續更新，現在NotebookLM更能將這些資料整理成分析報告或簡報。伍德瓦德曾向《時代》雜誌表示，他們主要關注的是稍微超前、極具潛力，但因為成本等因素暫時難以實現的想法。

在矽谷AI大戰的上半場，Google一度陷入困境，Alphabet 2025年第一季股價大跌18%，創下2022年以來的低谷，外界越來越擔憂這間搜尋引擎巨頭，未來可能將被徹底顛覆，失去如今的地位。不過，Google DeepMind執行長哈薩比斯（Demis Hassabis）在4月宣佈，讓伍德瓦德接替蕭令怡（Sissie Hsiao），擔任Gemini業務負責人，規劃Gemini的下一個發展階段。

針對伍德瓦德的工作能力，前Google實驗室共同負責人巴沃爾（Clay Bavor）指出，他動作迅速、執行力強並能突破阻礙，「讓他處於Google最重要工作的核心」。而伍德瓦德上任8個月以來，Gemini團隊推出Nano Banana和Gemini 3等產品，且都極為成功。

8月下旬登場的Nano Banana是Gemini的圖像生成功能，在短短兩周內吸引了2300萬名用戶，截至9月底生成圖像超過50億張，甚至一度讓Gemini超越ChatGPT登頂App Store排行。Google AI基礎設施負責人阿敏・瓦赫達特（Amin Vahdat）指出，Nano Banana帶來的龐大流量，「讓我們的TPU（張量處理單元）幾乎都要融化了」。

而Gemini 3被視為Google在AI模型技術上真正與OpenAI並駕齊驅，甚至更勝一籌的里程碑。Google在10月表示，Gemini的週活躍用戶數已經從3月的3.5億人，成長至6.5億人的規模；ChatGPT的週活躍用戶數，則為8億人。

伍德瓦德帶領的團隊，之所以能有這番成就，歸功於不拘逆規定、官僚體系，而是鼓勵員工自由發揮、創新。同事形容，伍德瓦德性格隨和、熱愛閱讀且具有與這份工作強度毫不相稱的親和力。與伍德瓦德有老交情的前Google資深副總裁、AI金融公司Arta Finance創辦人凱薩．森古普塔（Caesar Sengupta）表示，他從沒見過伍德瓦德對誰生氣。

森古普塔透露，他曾向伍德瓦德開玩笑表示，其將成為Google下一任執行長。而伍德瓦德管理風格上最大的特點，在於不拘泥於常規與官僚體系，放手讓員工執行任務。例如，在NotebookLM的開發期間，他就找來一位作家史蒂芬．強森（Steven Johnson）以訪問學者身分加入團隊。

當團隊某位成員希望透過Discord收集NotebookLM用戶回饋，而非Google自家服務如Meet時，曾遭到內部質疑，「那時也是伍德瓦德介入，讓其能繼續用想使用的工具完成工作」。因為這項決定得以保留的Discord伺服器，現在也發展壯大，擁有超過20萬名成員。

此外，伍德瓦德也建立「block」的系統，讓員工可以直接提產品遇到的障礙，並由實驗室團隊迅速解決。NotebookLM推出時一度面臨TPU不足的情況，也是伍德瓦德成功出面幫他們取得更多的資源。

不僅如此，伍德瓦德還提出稱作「Papercuts」的流程來解決產品中的微小問題，例如讓用戶可以在App對話中直接切換模型，不必開啟新對話。前NotebookLM設計師傑森．斯皮爾曼（Jason Spielman）透露，伍德瓦德會在社群平台直接與用戶互動，並將得到的回饋提供給員工，以快速解決用戶實際遇到的問題。

現在可以說是Google在AI領域的鼎盛時期，不過，《CNBC》指出，伍德瓦德面對的挑戰，不單單只是領導Google實驗室與Gemini團隊，「還要在兼顧與OpenAI、Anthropic的競爭時，避免過快推出的AI產品帶來意想不到的危害」。

（圖片來源：Josh Woodward X、Google）

