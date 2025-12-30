Google一天只上班4小時？他看IG影片驚呆喊爽 員工曝「背後秘辛」

Google一天只上班4小時？他看IG影片驚呆喊爽，員工曝「背後真實秘辛」。示意圖／取自pixabay

外商Google因福利優渥，被許多人視為夢幻職場。一名男網友在觀看IG短影片時赫然發現，一位年紀輕輕的Google員工一天竟只需工作4小時，於是好奇詢問「原來Google真的這麼輕鬆嗎？」對此，有內行人指出，雖然Google不強制員工進辦公室，但公司有許多跨時區會議，工時並不比其他公司少，甚至有人需在半夜開會。

一名男網友在Dcard發文表示，自己最近在IG滑到一段Reels，看到Googler 11點進公司拉花，12點做到1點，2點再做到6點走人，實際工時大概4小時，看起來也不是資深員工，感覺好像剛入職沒多久的菜鳥，讓他不禁羨慕直呼「原來Google真的那麼爽嗎？」

不強制進公司 但跨時區會議多

問題一出，有內行直指「Google之所以這麼彈性是因為很多跨時區會議，例如早六早七早八這種，公司為了讓你能好好開會就不強求你幾點一定要到辦公室，所以很多人在辦公室的時間很少，但不代表工時很少，不少人凌晨2點要開會，早上7點要開會」、「進公司前可能是7點跟美國開會，工作到10:30出門，11:00到公司，6點回家也是繼續弄到10點」。

員工吐真言：一天工作14小時、半夜或清晨要開會

另也釣出員工回應「一天12小時up路過...」、「那我14小是....？哪個部門這麼好...」、「reels只是reels，我工作14小，剩下8小你要幫我做嗎？晚上還要聽美國印度同事廢言」、「我在辦公室的時間也差不多這樣，但有些人半夜或是一早要開會，晚一點進辦公室」。

外商不再神話？離職後未必找到好工作

此外，還有網友質疑，外界往往以高薪、福利優渥、美化的企業形象來看待外商公司，員工卻透露，真正的工作內容與台商差異不大，辦公室氛圍可能國際化，福利和活動豐富，但實際專案經驗、政治鬥爭與職場挑戰依舊存在，遇到難搞同事和不公情況也難避免。

在裁員風潮下，原本被認為好找工作的外商背景，也不再保證求職順利，部分求職者甚至在台商面試中因「奴性不足、不夠順從」而落選。該網友直言，「有錢的公司就會被稱為大外商，沒錢的外商會被叫假外商，好像一切只剩下薪水在衡量工作好壞，在台灣沒什麼好專案的感覺」。



