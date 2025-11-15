Google 德國「反壟斷案」敗訴 需向兩家比價平台賠償超 5 億歐元

火報記者 陳銳/報導

柏林法院近日裁定 Google 在德國價格比較市場濫用搜尋引擎的支配地位，必須賠償比價平台 Idealo 約 4.65 億歐元。同日另一案件中，法院也判決 Google 向 Producto 母公司支付 1.07 億歐元。

這起訴訟的核心爭點在於比價平台是否能在 Google 搜尋結果中獲得公平的曝光機會。Idealo 指控，Google 透過自家「Google Shopping」服務，優先展示自己的比價結果，壓縮其他競爭者的流量與收入，使其在 2008 年至 2023 年期間承受重大商業損失。

Idealo 指控 Google 以自家 Google Shopping 優先曝光，長期壓縮其他比價平台流量並造成重大損失。圖:istockphoto

Idealo 的母公司、媒體集團 Axel Springer 發聲支持後續法律行動。Idealo 聯合創辦人阿爾布雷希特·馮·桑塔格（Albrecht von Sonntag）表示，公司將持續對 Google 採取法律手段：「市場濫用必須付出代價。這不應成為一種盈利模式，即便支付罰款和賠償金仍然划算。」Idealo 當前向 Google 求償的總額超過 33 億歐元，包括累計利息。

Google 則對裁決表示強烈反對，並確認將提起上訴。公司發言人強調，Google 已在 2017 年對購物廣告系統作出重大調整，使第三方比價平台有機會以與 Google Shopping 相同的條件出現在搜尋頁面的廣告單元中。Google 也指出，實施新制度後，歐洲使用該競爭架構的比價平台數量已從最初的 7 家成長至超過 1,550 家，認為這顯示市場競爭已改善。

這兩項裁決反映德國與歐盟長期以來對大型科技公司市場力量的密切審視，也象徵歐洲監管機構希望透過司法與立法手段，確保搜尋引擎與電商平台不會利用數據與流量優勢排擠競爭對手。