Google 打開 iPhone 大門，Pixel 10 可以直接 Quick Share 去 iPhone
文章來源：Qooah.com
目前 Google Pixel 10系列機型可以通過快速分享（Quick Share）跨平台向 iPhone 傳輸檔案。該功能將在本週開始推送更新。
快速分享不僅極大的改善了 Android 和 Apple 平台之間裝置的數據交互體驗，還為 Pixel 用戶提供新的檔案傳輸方式，不用依賴於雲盤或即時通訊應用。
一直以來，Google 反饋跨裝置傳輸流程繁瑣，影響使用體驗。快速分享功能正是針對該問題進行的改善。
目前快速分享功能適配於 Pixel 10、Pixel 10 Pro、Pixel 10 Pro XL 和 Pixel 10 Fold 機型，能通過系統內置的快速分享直接檢測到 Apple 裝置。
當裝置附近存在 iPhone、iPad 或 Mac 時，只需要點擊「快速分享」，然後在下拉的裝置列表中選中所需 Apple 裝置即可。需要注意的是，Apple 用戶需將 AirDrop 設定為「對所有人開放10分鐘」。
快速分享功能先通過藍牙搜尋裝置，後續切換為 Wi-Fi 進行實際檔案傳輸，該過程檔案沒有中間流轉，所以不會經過外部服務器，更加安全。整體操作體驗類似於 iPhone 的隔空投送，小型檔案可以快速傳輸，大型檔案取決本地 Wi-Fi 環境，整個過程無需登錄帳號、無需連接數據線，或者安裝額外應用。
可惜的是，目前快速分享功能僅向 Pixel 10系列推送，Google 官方尚未公佈其他 Android 裝置的推送時間表。
快速分享功能不僅解決了跨平台裝置之間的檔案傳輸，而且無需網絡，無需中轉的設計，節省數據流量，避免數據洩露風險。
