Google 推出全新 Gemini 3 AI 模型 ! 搜尋體驗迎來重大級轉變

火報記者 陳銳/報導

Google 母公司 Alphabet 週二發表新一代人工智慧模型 Gemini 3，並宣布該模型將立即導入搜尋引擎及多項核心產品。

Gemini 3 距離上一代模型推出僅 11 個月。Google 在發布會中強調，Gemini 3 在多項行業標準測試中取得領先成績，展現其在推理、程式碼生成與多模態處理上的強化能力。執行長桑達爾·皮查伊在公司部落格將 Gemini 3 形容為「我們迄今最聰明的模型」。

Gemini 3 距離上一代僅 11 個月推出。Google 強調其在推理、程式碼生成與多模態處理表現領先。圖:istockphoto

然而，隨著市場對 AI 估值泡沫的討論升溫，外界更關注的是 AI 模型如何直接帶動收益，而非單純的基準測試表現。Alphabet 今年以來股價走勢強勁，主要來自雲端部門 AI 產品的商業化成績。各家開發商，包括 Google、OpenAI、Anthropic，在更新模型時也面臨更高期待，稍有差池便可能迅速遭到市場放大檢視。

Google 表示，Gemini 3 與以往版本不同，在發布的同一天便已投入多項面向消費者與企業的付費產品。

Google 首席 AI 架構師 Koray Kavukcuoglu 表示：「Gemini 3 標誌著推出速度與整合速度的全新標準。我們比以往任何時候都更快地將模型帶給使用者。」

皮查伊指出，這是 Google 首次在模型發布當下就直接整合進搜尋引擎。過去的 Gemini 更新通常需要數週到數月才能全面部署至搜尋平台。

在訂閱 Google 高級 AI 方案的用戶，可立即使用搭載 Gemini 3 的新搜尋模式，該模式將以電腦生成的總結式回答呈現複雜查詢，而非傳統的網頁連結列表。