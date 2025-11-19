Google 推出 Gemini 3！最新亮點來啦
AI 又更聰明啦～ Google 今天正式推出 Gemini 3 模型，帶來更強的推理能力，啟用方式超簡單，全新功能也多元到你會嚇到！看完這篇，只要你的 Gemini 被開放，就能立刻上手！
（圖片來源：Google DeepMind)
一鍵啟動 Gemini 3，輕鬆切換模式
打開 Gemini App 或網頁後，在右下角模型選單切到「 Thinking 」，就能啟動 Gemini 3 Pro 的方式，不需另外安裝～ Thinking 模式的好處是推理能力更完整，缺點是速度比較慢，而且免費用戶每日有次數上限哦！Plus、Pro、Ultra 用戶則會用得比較順～
AI 回覆圖文並茂視覺版面升級
Gemini 3 讓生成式介面變得更華麗，Google 新增兩大實驗功能：「視覺版面配置」 讓回覆不再是文字，而是圖文模板，例如請他規劃夏威夷的旅遊行程，沒多久它就做出了像雜誌精美的小冊子～瞬間有漫步在夏威夷 waikiki 海灘的感覺，連餐點都幫你規劃好了
再測試一下如果去東京旅行，從酒店想要規劃去皇居跑步，從皇居到車站，相對應的位置都有做出來，圖層也做得蠻可愛的，但可惜沒有跑步路線？
請它規劃旅行行程，回覆不再是純文字，而是會自動排版成圖文格式：包含地圖、小圖卡、照片與路線摘要，附上景點照片，乍看是本可愛的旅遊雜誌，換個國家，叫它做首爾的逛街地圖，都是用 Gemini Nano生成，可惜的是「動態檢視」功能， 可讓 AI 直接幫你生成一個「互動式網頁」，像是介紹凡高畫廊還附上每幅畫作背景，不再像在翻維基百科，目前這兩項功能 台灣還沒有下放，可能要再等等了！
多步驟代理式 AI，自動進行複雜動作！
Gemini 的 Agent 也正式升級，更懂你的需求，也更會自己處理事情，例如把 Deep Research、Canvas、Gmail、日曆、即時網頁資訊通通串在一起，在 Gemini 網頁版中，Google AI Ultra 訂閱用戶只要下指令，、草擬回覆、排好今天要做什麼，我們實測過，Gemini 真的會提醒你有什麼郵件要趕緊回覆哦～甚至還能依據郵件內容，幫你訂好下週每天 80 美元以下的租車，可惜目前這項超強 Agent 功能只開放美國 Ultra 用戶使用哦～
Google 搜尋加入 Thinking，答案更完整
未來的 Google 搜尋 AI 模式會加入 「Thinking」模型選擇，讓用戶搜尋問題時，直接運用 Gemini 3 Pro 推理複雜主題，不只補齊網路上容易漏掉的新資訊，還搭配生成式介面，讓答案變更好閱讀，不過這項功能目前僅限美國地區的 Google AI Pro 與 Ultra 用戶～
學習、建構、規劃 Gemini 3 都能做到！
Gemini 3 能解讀文字、影像、影片、音訊甚至程式碼，脈絡長度長達 100 萬 Tokens，超適合學習與創作，它能把老家的手寫食譜，翻譯成可分享的電子食譜，整理學術論文做成單字卡，甚至能分析運動影片給出訓練計畫，搜尋中也同步加入全新的互動式生成版面，讓學習變得更沉浸，嘻嘻自己測試，網路上搜到的餅乾食譜，潦草的手寫字也能找出材料跟一步一步的作法
小結
Google 表示 Gemini 3 將全面導入 Google 產品、生態系與開發平台，台灣大學生更能在 12 月 9 日前申請 Google AI Pro 學生方案，直接享有一年免費使用資格，現在我們就慢慢等未來功能下放到台灣吧～
