Google 推出 Gemini 3 Flash：主打高速、低成本，成為新一代預設 AI 模型
Google 正式擴展 Gemini 3 模型家族，推出全新 Gemini 3 Flash。這款模型主打「更快速度、更低成本，同時維持高階推理能力」，目前已陸續上線至 Gemini App、Google 搜尋的 AI 模式，以及開發者與企業使用的平台，並成為取代 2.5 Flash 的新預設模型。
從定位來看，Gemini 3 Flash 被視為 Google 嘗試在「效能、成本與延遲」之間取得新平衡的關鍵版本，也顯示 Google 正加速將高階 AI 能力推向大規模日常使用場景。
Flash 不再只是「快」，推理能力逼近大型模型
相較過去 Flash 系列偏重即時回應與低延遲，Gemini 3 Flash 首次將 Gemini 3 Pro 等級的推理能力納入設計核心。
根據 Google 公布的數據，Gemini 3 Flash 在多項博士級基準測試中表現突出，包括：
GPQA Diamond：90.4%
Humanity’s Last Exam（未使用工具）：33.7%
MMMU Pro：81.2%
這些成績不僅超越前代 Gemini 2.5 Pro，也與 Gemini 3 Pro 接近，顯示 Flash 系列已不再只是「輕量模型」，而是開始承擔複雜推理任務。
速度提升 3 倍，平均詞元用量降低 30%
在效能設計上，Gemini 3 Flash 特別強調「智慧可調整」的思考機制：
面對複雜問題時，模型可延長推理深度
日常任務則自動降低思考成本
Google 指出，在多數日常使用情境下，Gemini 3 Flash 的平均詞元使用量比 2.5 Pro 減少約 30%，但仍能維持更高的準確度。
在速度方面，根據第三方基準測試機構 Artificial Analysis，Gemini 3 Flash 的推理速度比 2.5 Pro 快約 3 倍，同時成本大幅降低：
輸入：每百萬詞元 0.50 美元
輸出：每百萬詞元 3 美元
音訊輸入：每百萬詞元 1 美元
這樣的定價策略，也被視為 Google 搶攻代理式 AI 與高頻互動應用市場的重要一步。
鎖定代理式工作流程與程式設計場景
在開發者應用上，Gemini 3 Flash 被明確定位為「疊代開發與代理式系統」的核心模型。
在程式設計代理評測 SWE-bench Verified 中，Gemini 3 Flash 拿下 78% 的成績，不僅高於 2.5 系列，也超越 Gemini 3 Pro。這使其特別適合：
代理式程式設計（agentic coding）
生產級系統推理
高即時互動應用（如遊戲助手、即時分析工具）
目前已有 JetBrains、Figma、Bridgewater Associates 等企業，開始將 Gemini 3 Flash 導入實際業務流程。
搜尋與一般使用者同步升級
對一般使用者而言，Gemini 3 Flash 也帶來明顯變化。
Google 已將 Gemini 3 Flash 設為 Gemini App 的預設模型，所有用戶都能免費使用；同時，它也成為 Google 搜尋中 AI 模式的核心引擎。
在搜尋場景中，Gemini 3 Flash 可結合即時網路資訊，提供更具結構化的分析與行動建議，讓搜尋體驗從「找資料」進一步轉向「協助決策」，特別適合旅遊規劃、學習新主題等多因素問題。
Google 持續壓低門檻，推動 AI 大規模普及
從整體策略來看，Gemini 3 Flash 反映出 Google 當前的明確方向：不再只追求模型極限，而是把高階 AI 推向可負擔、可規模化的日常使用。
隨著 Gemini 3 Flash 成為預設模型，Google 也進一步模糊了「高階模型」與「日常 AI 助手」之間的界線，對搜尋、生產力工具與開發者生態都將產生長期影響。
原文刊登於：三嘻行動哇
圖片及資料來源：Google
