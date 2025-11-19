Google 最強AI模型來了 鴻海、廣達等受惠
Google於18日發表旗下最強AI模型Gemini 3，推理與編寫程式能力大躍進，號稱更能理解用戶查詢的背後脈絡與意圖，從過往的閱讀文字、圖像，進化到會「讀懂空氣」，並整合到整體Google生態系。
Gemini 3不僅具備解決問題，更具備分析、判斷及思考能力，從過往的「聊天機器人」晉升為「數位同事」等級。業界認為，Gemini 3大進化，象徵AI模型已進入全新世代，後續需更強大算力支援，Google勢必加大投資AI伺服器力道，助益鴻海（2317）、廣達、英業達等代工夥伴後市。
法人指出，鴻海、廣達、英業達等代工廠都已打入Google AI伺服器的L6、L10、L11等相關組件供應鏈，目前Google釋出的訂單能見度直達2026年底。
Gemini 3於18日推出後，OpenAI執行長奧特曼及特斯拉執行長馬斯克都相繼送上祝賀，顯示Gemini 3備受市場關注。股神巴菲特持有的波克夏海瑟威更加碼投資Google股票43億美元，顯示巴菲特同樣看好未來AI運算需求將成為市場上一大商機。
Google表示，Gemini 3的推理和多模態能力提升，解釋與視覺化告想的能力提高，不只是個別處理文字或圖像，編寫程式能力也強化，能創建簡報檔或互動試圖向，說明複雜的想法，並將改善針對Gemini應用程式（App）與Google搜尋引擎AI模式提問的回答精密度，且能轉換文字與生成圖像的資訊、或來自App的單一提示詞。
例如，若有用戶詢問旅遊計畫，Gemini 3能生成視覺圖像，涵蓋可點擊的互動元素，在查詢比較不同房貸利率與頭期款時，Gemini 3能即時生成互動式比較工具，並附上各方案的利弊分析。Google說，「重點不只是Gemini 3理解輸入詞的方式，而是能以全新的方式呈現」。
此外，Gemini Pro與Ultra的美國付費用戶現在將能在Google的搜尋模式下，看到採用Gemini 3模型的「思考」新選項，能夠更精細拆解用戶的查詢字詞，從而回應用戶日益複雜的提問。Google表示，「思考」功能將在近期擴及所有搜尋服務。
Google執行長皮伽說，Gemini 3是要理解深度與文字微妙，「更能理解脈絡和查詢背後的意圖」，「想想只花兩年，AI就從單純讀文字和圖表，演進到會『讀懂空氣』，真的很不可思議」。
這也凸顯Google正運用自家資源雄厚的「全棧式」技術優勢，追趕OpenAI。Google有DeepMind研究員創建模型，運用自家TPU晶片訓練模型，擁有託管模型並提供給開發者的雲端服務，還能透過搜尋、YouTube、Gemini等受歡迎的App通路，直接送到顧客手上。
延伸閱讀
VIP／AI 大模型進化 科技業成長關鍵新動能
Google 宣布啟用「最聰明模型」 Gemini 3
更多udn報導
38歲自封「台大學霸」徵女友 不滿質疑舌戰網友
拆拆拆…北捷優化車廂挨轟 網友怒：意圖使人摔倒
在台「綠燈」喊「藍燈」被糾正 大阪女曝原因
胡瓜錄「綜藝大集合」誤觸胸部 籃籃打破沉默發聲了！
其他人也在看
才用1個月！ i17宇宙橙「褪成粉」 果迷哀號：機王
iPhone 17 Pro系列「宇宙橙」人氣高，不過卻有果迷入手不到一個月，拆下手機殼後發現鏡頭旁竟然褪成粉色，讓果迷好傻眼，後來直營店則是免費幫換背板。專家分析除了可以包膜或裝殼之外，也盡量不要用強烈化學成分的清潔用品。TVBS新聞網 ・ 1 天前
第一次用手機是什麼型號？大票網友「點名一手機」：傳說級
你還記得自己用的第一支手機是什麼型號嗎？隨著時代變遷，人手一支智慧型手機越來越普遍，有網友也忍不住好奇「大家第一次用手機是什麼型號？」掀起大票網友討論。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 1 天前
蘋果用戶注意！LINE1功能傳災情 官方曝修復方法 這幾款iPhone遭淘汰
蘋果用戶近日在使用 LINE 時傳出災情：開啟支援中心後，無法退回上一頁，或退出畫面時持續讀取中，導致無法查看自己前往的頁面。對此，LINE官方公布了解決方法，用戶只需將iOS版LINE升級至15.18.0，即可解決此問題。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
三星Galaxy手機裝以間諜軟體? 外媒曝：「默認」安裝程式 幾乎無法刪除
[Newtalk新聞] 隨著科技發展不斷進步，民眾對於資訊安全的關注程度也日益提升，越來越多民眾將保護個人資安視為使用電子產品的優先事項。近期有外媒爆料稱，在中東地區販賣的部分三星產品中，裝有幾乎無法被刪除、持續蒐集用戶個人資訊的以色列間諜軟體「AppCloud」。雖然許多網友針對以色列間諜軟體可能造成的資安風險表示擔憂，但截至目前為止，三星仍尚未針對相關指控進行表態。 根據卡達媒體《半島電視台》報導，總部位於黎巴嫩首都貝魯特、長期關注西亞與北非地區數字安全的非政府組織「社群媒體交流會」( SMEX ) 近期再次三星的產品提出指控，認為該公司在旗下的 Galaxy A 系列與 M 系列手機中，預先裝有「AppCloud」這個以色列間諜軟件，且無法透過傳統方法禁用或解除安裝，對三星手機用戶的資訊安全造成巨大的威脅。不過這項報導尚未獲得證實。 報導稱，「AppCloud」是由以色列 IronSource 研發的手機 APP ，可用於下載其他存在於商店內的 APP 應用程式。然而，「AppCloud」卻在協助用戶下載 APP 的同時，暗中蒐集用戶的個人資料與偏好，對三星手機用戶的資訊安全造成新頭殼 ・ 1 天前
LINE用戶注意！官方示警「少一步驟」 帳號被盜恐救不回來
LINE官方公告提到，即日起，每季透過「ServiceMessages」向未完成綁定的帳號發送提醒，呼籲用戶盡早檢查設定，確保帳號安全無虞；另外也說明，此帳號為專用系統管道，用戶無法封鎖，目的在確保重要安全資訊確實送達。而近日收到「帳號健檢」訊息的用戶，代表綁定尚未完整，需...CTWANT ・ 14 小時前
Cloudflare 全球死機，X、Canva、ChatGPT等服務未能使用，回報死機的 downdetector 也 down 了
互聯網基礎設施巨頭 Cloudflare 於香港時間今晚（11 月 18 日）爆發嚴重故障，導致全球大量網站與應用程式無法連線。受影響名單包括社交平台 X（前稱 Twitter）、設計工具 Canva、甚至 AI 巨頭 OpenAI 等熱門服務。這場「數碼災難」最諷刺的一幕，莫過於專門用來回報死機狀況的網站 Downdetector，竟也因為使用 Cloudflare 的服務而跟隨「陪葬」，令用戶求助無門。Yahoo Tech ・ 1 天前
Y拍二手手機鑑價：電池健康度、品相與轉售價值全攻略
在 Yahoo 拍賣平台上，二手手機的交易總是充滿了機會與風險。對於買家來說，最怕的就是花大錢買到「虛有其表」的機子，結果入手後才發現電池續航力差、外觀瑕疵多，導致未來想轉手時，手機的轉售價值（俗稱的殘值）大打折扣。Yahoo好好買 ・ 21 小時前
蘋果不只秋季出新機？ 傳明年發表會改「一年兩次」
蘋果不只秋季出新機？ 傳明年發表會改「一年兩次」EBC東森新聞 ・ 1 天前
賴清德：恐成資安破口 避免下載資安疑慮中國製程式
（中央社記者葉素萍台北19日電）兼任民進黨主席的總統賴清德今天表示，希望所有的黨公職能協助政府宣導，呼籲民眾與企業能提高警覺，避免下載具資安疑慮的中國製應用程式，降低資訊外洩風險，與成為資安破口的可能。中央社 ・ 15 小時前
IG 又改版了？！精選動態恢復圓形 改來改去原因一次看
今天打開 IG 的你有發現精選動態突然變回「小圈圈」嗎！不用懷疑不是你手機壞掉，也不是你按錯，是 IG 又默默改版了！ 到底直式精選有沒有機會再回來以及為什麼又回去原本的圈圈了？獺友們的疑問 Spac1 馬上來幫大家解答～ 為什麼年初要改成長方形？ 今年 1 月 Meta 曾說明，之所以把精選改成長方形，是因為直式照片與影片使用率越來越高，加上圓形圈圈會裁切封面，因此希望精選封面可以完整被展示才改成方形，雖然原本是想更符合時下內容的觀看習慣，但這麼大的改版確實一開始的反彈聲浪是蠻大的，我自己也是好一陣子才習慣的>< 恢復「圓」版 背後原因解析 雖然目前 IG 沒公布正式理由，但外界有幾種推測，其中就是使用者的回饋，小圈圈雖然沒辦法完整看到封面照，但很多人其實更喜歡它的神秘感，加上版面如果有了圓圈圈的點綴，整體也更可愛些，那第二個推測原因呢就是視覺一致性的問題，畢竟 IG 原本就是圓形頭貼＋圓形限動框，長方形格格不入之外也看起來跟貼文沒有區別了，最後一個理由應該就是原本的方形只是 IG 的一段測試，現在測完了發現效果不如預期就收回了～電獺少女 ・ 1 天前
避難容納人數差很大 徐巧芯轟「普發戰爭手冊」失去意義
國防部新版「全民國防手冊」19日起普發至全國家戶約983萬戶，針對手冊建議民眾聽到空襲警報需尋找避難點，可下載警政服務、消防防災e點通查詢附近避難點。但藍委徐巧芯質疑兩個APP顯示的容納人數差很大，資訊都沒有統籌好，發手冊的意義不就失去一大半？中時新聞網 ・ 9 小時前
macOS Tahoe 26.2測試版導入「Edge Light」功能，讓MacBook螢幕秒變視訊補光燈
蘋果稍早釋出了macOS Tahoe 26.2開發者測試版 (Developer Beta)，此次更新中被發現的一項名為「Edge Light」 (邊緣光效)的新功能，將能解決視訊會議時的光源痛點問題。Mashdigi ・ 1 天前
中國利用AI滲透 賴清德示警：避免下載有資安疑慮中國應用程式
民進黨今(19)日舉行中常會，總統、民進黨主席賴清德示警，中國藉由各種手段試圖滲透台灣社會，AI協助的數位滲透，成為重要手法之一，日前國安單位抽測中國製的生成式AI，發現普遍存在資安風險，中國極有可能透過這些AI模型，侵犯台灣民眾的個人隱私，進而發動像是駭客攻擊、認知作戰與精準監控。太報 ・ 16 小時前
賴清德：中國恐藉AI模型危害台灣國安 籲民眾勿下載
國安局日前示警「DeepSeek」等5款中國開發的AI語言模型存在資安風險，建議國人避免下載。兼任民進黨主席的賴清德總統今天(19日)表示，中國極可能透過AI模型侵犯台灣民眾的隱私，進而發動駭客攻擊、認知作戰，危害台灣的國家安全。賴清德呼籲國人及企業提高警覺，避免下載具資安疑慮的中國製應用程式，以免成為資安破口。 國安局日前發布新聞稿表示，經測試，發現5款中國開發的生成式人工智慧(AI)語言模型，包括DeepSeek、豆包、文心一言、通義千問、騰訊元寶普遍存在資安風險與內容偏頗等問題，建議國人避免下載。 民進黨19日召開中常會，兼任黨主席的賴清德總統在會中針對資安問題發表談話。 賴清德表示，近年人工智慧科技快速崛起，已經是全球先進國家發展的重點，尤其是生成式AI語言模型的發展，應用範圍更為廣泛，為人類生活帶來更便捷、更快速的發展，但同時也帶來威脅跟挑戰。 賴清德指出，台灣不僅身處第一島鏈的關鍵防線，也是全球資安風險的最前線，中國藉由各種手段試圖滲透台灣社會，AI協助的數位滲透更成為其重要手法之一。 賴清德說，國安單位日前抽測中國製的生成式AI，發現普遍存在資安風險，中國極可能透過這些A中央廣播電台 ・ 15 小時前
挑戰ChatGPT！ Google推Gemini 3 稱能將你的想法化為現實
【緯來新聞網】Google 正式推出最新一代 AI 模型 Gemini 3，被視為邁向通用人工智慧（緯來新聞網 ・ 19 小時前
中國製AI存在資安危險 賴清德呼籲「資安即國安」強化數位韌性
民進黨今天（19日）召開中常會，據轉述，總統兼任民進黨主席賴清德致詞時提到人工智慧科技、資安風險等議題，賴清德表示，台灣不僅身處第一島鏈的關鍵防線，也是全球資安風險的最前線，中國藉由各種手段試圖滲透台灣社會，AI協助的數位滲透，更成為其重要手法之一。日前，國安單位抽測中國製的生成式AI，發現普遍存在強迫同意不合理隱私條款、過度蒐集個資、逾越使用權限等資安風險，「資安即國安」，政府會持續提升國家數位韌性。鏡報 ・ 14 小時前
賴清德示警中國AI存資安風險 籲避免下載「疑慮中製程式」
兼任民進黨主席的總統賴清德今（19日）在民進黨中常會上提醒，中國製生成式AI存在資安風險，可能侵犯個資並危及國家安全，中央黨部將舉辦資安課程，他呼籲黨公職協助政府宣導，提醒民眾與企業提高警覺，避免下載具資安疑慮的中國應用程式。鏡新聞 ・ 13 小時前
HUAWEI Mate 80 Pro Max 爆料，搭載雙層OLED屏幕，屏幕最高標準
文章來源：Qooah.com HUAWEI Mate 80 Pro Max 有了新爆料，該手機將搭載由維信諾、京東方等廠商提供的雙層 OLED 屏幕。這種屏幕採用 Tandem OLED 技術，其結構是在傳統單層 OLED 發光單元之上再疊加一層發光層，形成雙發光單元設計。 相比傳統 OLED 屏幕，雙層 OLED 在多個方面展現出優勢：它不僅能夠提供更高的顯示亮度，還能有效降低功耗，並大幅延長屏幕的使用壽命。此外，該技術還成功解決了單層OLED中常見的漏光問題，使顯示效果更加純淨。事實上，華為在去年發佈的 Mate 70 RS 非凡大師上已經率先應用了這項技術，不過由於成本較高，目前主要配備在定位高階的旗艦機型上。 目前，HUAWEI Mate 80系列將包含四款機型：Mate 80、Mate 80 Pro、Mate 80 Pro Max 以及 Mate 80 RS 非凡大師。特別值得關注的是，此次華為首次在命名中引入「Pro Max」版本，取代了以往的「Pro+」型號。這一改變不僅是名稱上的調整，更代表著產品定位的升級，真正體現出「Max」命名的產品內涵。 OPPO Find X9Qooah ・ 1 天前
蘋果用戶遇LINE卡頓 官方祭出「1招」可排除問題
生活中心／李筱舲報導LINE是許多台灣民眾日常使用的通訊軟體。最近有部分LINE用戶反應，使用iPhone開啟LINE的「支援中心」頁面時，會出現卡頓的情形，畫面會停在讀取中的圖示，無法順利載入頁面。對此，LINE於昨（18）日公告，建議用戶將iOS版的LINE APP更新至最新版本，就可解決此問題。民視 ・ 20 小時前
AI快速崛起中國趁機滲透 賴清德：資安即國安
民進黨今(19)日召開中常會，民進黨發言人韓瑩會後轉述賴清德主席致詞，全文如下： 近年來人工...銳傳媒 ・ 23 小時前