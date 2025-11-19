Google 最強AI模型來了 鴻海、廣達等受惠

Google於18日發表旗下最強AI模型Gemini 3，推理與編寫程式能力大躍進，號稱更能理解用戶查詢的背後脈絡與意圖，從過往的閱讀文字、圖像，進化到會「讀懂空氣」，並整合到整體Google生態系。

Gemini 3不僅具備解決問題，更具備分析、判斷及思考能力，從過往的「聊天機器人」晉升為「數位同事」等級。業界認為，Gemini 3大進化，象徵AI模型已進入全新世代，後續需更強大算力支援，Google勢必加大投資AI伺服器力道，助益鴻海（2317）、廣達、英業達等代工夥伴後市。

法人指出，鴻海、廣達、英業達等代工廠都已打入Google AI伺服器的L6、L10、L11等相關組件供應鏈，目前Google釋出的訂單能見度直達2026年底。

Gemini 3於18日推出後，OpenAI執行長奧特曼及特斯拉執行長馬斯克都相繼送上祝賀，顯示Gemini 3備受市場關注。股神巴菲特持有的波克夏海瑟威更加碼投資Google股票43億美元，顯示巴菲特同樣看好未來AI運算需求將成為市場上一大商機。

Google表示，Gemini 3的推理和多模態能力提升，解釋與視覺化告想的能力提高，不只是個別處理文字或圖像，編寫程式能力也強化，能創建簡報檔或互動試圖向，說明複雜的想法，並將改善針對Gemini應用程式（App）與Google搜尋引擎AI模式提問的回答精密度，且能轉換文字與生成圖像的資訊、或來自App的單一提示詞。

例如，若有用戶詢問旅遊計畫，Gemini 3能生成視覺圖像，涵蓋可點擊的互動元素，在查詢比較不同房貸利率與頭期款時，Gemini 3能即時生成互動式比較工具，並附上各方案的利弊分析。Google說，「重點不只是Gemini 3理解輸入詞的方式，而是能以全新的方式呈現」。

此外，Gemini Pro與Ultra的美國付費用戶現在將能在Google的搜尋模式下，看到採用Gemini 3模型的「思考」新選項，能夠更精細拆解用戶的查詢字詞，從而回應用戶日益複雜的提問。Google表示，「思考」功能將在近期擴及所有搜尋服務。

Google執行長皮伽說，Gemini 3是要理解深度與文字微妙，「更能理解脈絡和查詢背後的意圖」，「想想只花兩年，AI就從單純讀文字和圖表，演進到會『讀懂空氣』，真的很不可思議」。

這也凸顯Google正運用自家資源雄厚的「全棧式」技術優勢，追趕OpenAI。Google有DeepMind研究員創建模型，運用自家TPU晶片訓練模型，擁有託管模型並提供給開發者的雲端服務，還能透過搜尋、YouTube、Gemini等受歡迎的App通路，直接送到顧客手上。

AI 大模型進化 科技業成長關鍵新動能

Google 宣布啟用「最聰明模型」 Gemini 3

