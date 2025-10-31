Google 砸重金押注 AI 基礎建設 2025 年資本支出創歷史新高的 930 億美元
科技巨頭 Google（Alphabet）在剛結束的 2025 年第三季財報會議上，提高2025年財務年度資本支出到史無前例的930億美元，面對全球對人工智慧（AI）運算力的爆炸性需求。（圖片來源／google cloud Tech頻道）
根據《資料中心動態》（data center dynamics）30日的新聞報導，科技巨頭 Google（Alphabet）在剛結束的 2025 年第三季財報會議上，向市場投下震撼彈。面對全球對人工智慧（AI）運算力的爆炸性需求，Google 宣布將大幅上調其 2025 財年的資本支出預期，從第二季預估的 850 億美元，進一步拉升至 910 億至 930 億美元之間，創下公司史上新高紀錄。
Google 財務長安納特·阿什肯納吉（Anat Ashkenazi）在電話會議中指出，這項驚人的增幅，不僅超越了第一季初估的 750 億美元，更顯示出 Google 在 AI 基礎設施的投資上已全面進入加速期。她同時預告，即便 2025 年已訂出高標，2026 年的資本支出預計還將在此基礎上實現「顯著增長」，進一步鞏固其在 AI 時代的領導地位。
資本支出聚焦技術基礎設施：伺服器佔大宗，全球佈局加速
Google 龐大的資本支出主要流向技術基礎設施，成為其支撐雲端服務和 AI 發展的核心動能。
阿什肯納吉透露，第三季 Google 總計花費了 240 億美元的資本支出，高於上一季的 224 億美元。其中，「絕大多數」資金投入了技術基礎設施，細分下來，約 60% 用於伺服器採購，40% 則用於資料中心建設及網路設備升級。這清楚表明 Google 正在積極備戰，以滿足市場對 AI 晶片和高效能運算資源的飢渴需求。
值得注意的是，Google 在全球範圍內的資料中心投資佈局正在加速。本季度宣布的重大投資案包括：在印度安得拉邦啟動一項價值 150 億美元的資料中心專案；在歐洲的比利時承諾投入 58 億美元進行基礎設施建設；同時也在美國本土，向南卡羅來納州、奧克拉荷馬州和維吉尼亞州各投入 90 億美元的巨額資金，以強化其北美地區的運算網絡。
即便投入如此巨大的資金，阿什肯納吉坦言，公司目前仍處於一個「供需緊張的環境」（tight demand-supply environment），並預計這種緊張狀態將會持續到第四季乃至整個 2026 年，凸顯出當前 AI 算力短缺的嚴峻性。
伴隨資本支出的增加，Google 的折舊費用也同步攀升。與去年同期相比，折舊費用增加了 16 億美元，達到 56 億美元，增長率高達 41%，預計第四季還將小幅增加。面對外界對成本增長的疑慮，阿什肯納吉強調，所有長期投資決策都經過嚴格的評估流程，以確保能帶來高水準的回報。
營收首次破千億美元，雲端業務成增長火車頭
龐大的投資開始產生可觀的回報。Google（Alphabet）本季度的總體營收首次突破千億美元大關，達到 1,023 億美元。其中，Google Cloud 雲端部門表現尤其亮眼，成為推動整體增長的核心引擎。
Google Cloud 第三季營收達到 152 億美元，年增長率高達 34%，較前一季的 136 億美元持續增長。更引人注目的是，其**待履約合約（Backlog）**金額季增 46%，飆升 490 億美元，達到 1,550 億美元的天文數字，顯示出企業客戶對 Google 雲端服務的強勁信心和長期承諾。
Google 執行長桑德爾·皮查伊（Sundar Pichai）指出，雲端客戶數量年增近 34%，並強調公司今年前三季簽下的 10 億美元以上巨額交易，已超過過去兩年的總和。（圖片來源／google cloud Tech頻道）
Google 執行長桑德爾·皮查伊（Sundar Pichai）指出，雲端客戶數量年增近 34%，並強調Google 今年前三季簽下的 10 億美元以上巨額合約訂單，已超過過去兩年的總和。這些里程碑式的合作案包括與 AI 獨角獸 Anthropic 簽訂的重要合約，以及與科技巨頭 Meta 達成的逾 100 億美元合作協議，此外還包括英國國防部和 ServiceNow 等大型客戶。
在獲利能力方面，Google Cloud 的營運利潤增長了 85%，達到 36 億美元，利潤率從 2024 年第三季的 17.1% 躍升至 23.7%，顯示出雲端業務在規模擴大之際，效率和獲利能力同步提升。
全棧 AI 策略奏效：TPU/GPU 解決方案需求強勁
皮查伊在財報會議中強調，Google 的「全棧式 AI 策略」（deep full-stack approach to AI）是其雲端業務保持差異化競爭優勢的關鍵。他表示：「我們看到市場對我們的 AI 基礎設施產品有實質性的需求，這包括基於 TPU（Tensor Processing Unit）和 GPU（Graphics Processing Unit）的解決方案。」
皮查伊認為，Google 是唯一一個真正基於自家模型建構服務，同時在自家技術上實現高度差異化的超大規模雲端服務商。為了滿足這股強勁的需求，Google 正持續投入資源進行擴建。
他同時向市場預告了最新的 AI 基礎設施進展：Google Cloud 已正式推出 A4X Max 執行個體，該實例特色是搭載了 Nvidia GB200 晶片（註：內文原為 GB300，但與業界已知資訊可能有出入，此處仍依原文意指最新頂級晶片）為其雲端客戶提供服務。此外，Google 自行研發的**第七代 TPU「Ironwood」**也將「很快」全面上市。
皮查伊總結，強勁的 AI 需求是過去一年增長的關鍵驅動力，Google 將繼續投資以滿足未來需求。在財報利多和強勁的未來展望鼓舞下，Google 股價在財報發布後應聲大漲約 8.6%，市場對其重金押注 AI 的策略給予了高度肯定。
