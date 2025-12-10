《Google 翻譯》不止於翻譯！代碼曝光「AI語言導師」推動學習外語

文章來源：Qooah.com

科技媒體 Android Authority 通過拆解 Google 翻譯(Google Translate)Android 版 v9.29 安裝包代碼，發現這款翻譯工具正開發多項新功能，欲強化語言學習屬性，為用戶打造「AI 教學」式體驗。

此次更新的一大亮點是新增主屏快捷入口。用戶今後只需長按《Google 翻譯》圖標，就能調出快捷選單，一鍵直達相機視覺翻譯、實時對話翻譯和語言學習模式三大核心功能。這一設計將大幅簡化操作流程，尤其能滿足高頻使用翻譯和 Oral 練習功能用戶的需求，顯著提升使用效率。

為了「語言導師」定位，《Google 翻譯》還在搭建完整的學習督導機制。應用內新增「語言練習」 通知類別，一方面會在用戶遺忘學習時推送練習提醒，另一方面會在每周生成學習進度周報，幫助用戶清晰量化學習成果。同時，產品更新通知也已在代碼中出現，便於 Google 主動向用戶同步新功能動態。

需要注意的是，上述功能目前僅存在於應用底層代碼中，普通用戶暫無法在現有界面體驗。按照行業慣例，這些處於開發中的功能存在不確定性，Google 或將根據測試反饋，在後續版本中正式上線、調整乃至取消相關功能。