Google 被低估的AI巨人 Gemini 3引爆台鏈新飆股

【魏聖峰╱先探2381期】

日前Nvidia財報呈現利多不漲，但谷歌的掛牌母公司Alphabet股價卻不斷創新高，甚至頗有當年Nvidia股價多頭時期的風範，資本市值不但超越微軟，還逐步朝四兆美元逼近。假如未來會有更多強勢的ＡＩ公司冒出頭並推出更強大的ＡＩ模型與相關App產品，並能因此獲利，ＡＩ不但不會泡沫化，還會在各層面上進一步改善人類的生活。

搜尋引擎變得更強

最近谷歌推出Gemini 3的ＡＩ模型，被市場認為超越ChatGPT的功能，引發使用者的追逐。這讓市場看到Google AI的商業模式成形，而不是只是追趕OpenAI。過去市場質疑谷歌在ＡＩ的技術反應較慢、只會燒錢以及被OpenAI壟斷，在推出Gemini 3後，它能夠同時處理文字、圖片、影片、音訊和程式碼，不必分開處理。而且這次谷歌很大方，讓所有使用者在推出的第一天就取得Gemini 3 Pro預覽版，同時導入搜尋服務。

谷歌這招讓市場發現，Gemini的技術有超車ChatGPT的情況，當Gemini被導入ＡＩ搜尋摘要(AI Overview)和多輪搜尋(Multi-turn query)後，這會讓使用者在谷歌的搜尋平台停留更長的時間以及更高價值的搜尋意圖。因此，市場把谷歌這次的表現解讀成，谷歌的搜尋引擎霸權沒有遭ＡＩ顛覆，反而因為有更強大的ＡＩ技術，讓搜尋引擎變得更強。這會讓過去ＡＩ模型市場被OpenAI壟斷的現象，變成走向多個模型競爭格局。谷歌會把Gemini最新版本的技術變成谷歌雲端平台(ＧＣＰ)的核心技術，這讓華爾街市場發現相對於Nvidia、蘋果和微軟的資本市值相比，谷歌掛牌的母公司Alphabet的資本市值遭低估，帶動近期股價大漲，資本市值超越微軟，成為全球第三大資本市值企業。

就以截至第三季為止的過去一年財報來看，Alphabet營收三八五四．八億美元、僅輸給蘋果的四一六一．六億美元，但該公司的淨利卻高達一二四二．五億美元，超越蘋果、微軟和Nvidia。因此，Alphabet最全球獲利最強的企業。就過去一年的平均營益率來說，Alphabet是三二．一％、微軟四五．六％、蘋果三二％、Nvidia六二．四％。因此在這全世界最會賺錢的四家企業中，Alphabet排第三並贏過蘋果。再者，Alphabet是全世界最大的廣告公司，第三季來自廣告的收入達七四一．八億美元，過去一年的廣告收入就超過三千億美元。超越第二名Meta的一八九三億美元以及第三名亞馬遜的六四六億美元。

Alphabet淨利最高

就整獲利能力(營益率、淨利)來說，Alphabet不會輸給蘋果，且僅在營益率表現上僅輸給Nvidia的六二．四％和微軟的四五．六％。隨著Nvidia的市值一度超過五兆美元，蘋果市值超過四兆美元以及當時微軟也一度超過四兆美元來看，Alphabet當時的市值僅約三兆美元出頭，以獲利能力和產品的成長性推測，的確遭市場低估。谷歌在反托拉斯官司案被判不用被分割的最大利空結束後，以及第三季交出亮眼的財報數據，終於掀起這波股價的漲勢。

就傳統的廣告公司來說，基本上市場不會給予太高的本益比。但在網路時代，主要廣告收入都與網路有關，而來自網路廣告的成長比傳統網路公司強勁許多，這是因為現在大型網路廣告公司透過自有的搜尋引擎技術，讓廣告達到最有效率的目標閱聽人，就能讓廣告主更願意掏錢買廣告。谷歌、Meta和亞馬遜都有自己的網路搜尋引擎技術，尤其是這幾年導入ＡＩ相關技術後，使得他們的廣告業務大幅成長，市場願意給這三家大型網路廣告公司更高的本益比。