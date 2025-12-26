雖然 Gemini 免費也能用，但 Nano Banana Pro 每日只能生成最多 3 張，一下就用完了，此外，更強的思考型和 Gemini 3 Pro 模型也有上限，用起來其實綁手綁腳。如果你有在考慮升級付費版，這時候可說是最佳機會，因為稍早 Google 為所有新用戶推出大禮，只要現在訂閱 Google AI Pro 一年方案，直接下殺超過半價，換算每個月不到 300 元。更重要是，Google AI Pro 是可以家庭共享的，從 2TB 的雲端空間，到各種 AI 福利都是，代表說如果找滿 5 個人，每個人每月只需要 40 多元，超級便宜。

Google 送聖誕禮！Google AI Pro 一年下殺不到半價，還能家庭共享 2TB 雲端、Nano Banana Pro 等 AI 福利

稍早 Google 在官方社群中宣布推出「新用戶可享 Google AI Pro 年費方案最低 5 折（優惠結束後將以原訂閱價格自動續費）。」這是限時優惠，不確定到什麼時候。雖然 Google 寫到最低是 5 折，但我查看自己還沒訂閱過 Google AI Pro 的帳號，實際是享 58% 折扣，推測應該是包含第一個月免費試用的緣故。

另外還有一點要注意是，這優惠只有在特定國家地區推出，Google 沒有公布名單，不過台灣包含在內，也僅限新用戶。

取得 Google AI Pro 一年限時優惠

[embed]https://twitter.com/GeminiApp/status/2003573036818342260[/embed]

台灣 Google AI Pro 的優惠，享 58% 折扣，12 個月只需 3,250 元，一個月只需 270 元左右，真的省超級大。當然，12 個月到期之後，就會以原價續訂，如果你不想要繼續使用，記得手動停止自動續訂功能：

很多人可能會問，免費版和 Google AI Pro 差在哪裡？如果你升級到 Google AI Pro，以下是大多數人會想知道的

思考型和 Pro：從每日上限不固定，變成「每天最多 100 個提示」，這數量對絕大多數人來說非常夠用，就連我這種每天在用的人，也很少超過 100 個提示。

脈絡長度：從 32,000 個詞元，升級到 100 萬個詞元

Deep Research：從只能用思考型模型每月生成 5 份報告，升級到可以用 Pro 模型每天生成 20 份報告，差距非常大。

Nano Banana 生成圖片：從每天 100 張，升級到每天 1,000 張

Nano Banana Pro，從每天 3 張，升級到每天 100 張，完全不用擔心用完

影片生成：從不能用，變成每天能用 Veo 3.1 Fast 生成最多 3 部影片

雲端空間：從 15GB 空間，升級到 2TB 空間

當然不只以上這些，另外還有 NotebookLM 的數量、適用於 Flow 和 Whisk 的 AI 點數、可在 Google 應用程式使用 Gemini、以及 Google Antigravity 等都有差。

而想省錢的人，很推薦使用家庭共享，最多能找 5 位成員（加你總共 6 位），270 元分攤下來每月不到 50 元，比一個便當還便宜。

以下是家庭群組可以共用的 Google One 福利，如果你希望更深入了解，可至 Google One 說明閱讀：

Google Workspace 進階功能

AI Pro 福利

雲端空間

唯一要注意是，家庭群組的成員是「共用單一付款方式」。