Google 遭重擊！美國法官裁定 Google 預設搜尋的合約期限限制只能「一年」

美國司法部對 Google 的反壟斷訴訟進入新階段，根據《彭博社》報導，美國聯邦法官 Amit Mehta 已經裁定，未來有關 Google 搜尋引擎預設權與 AI 服務預載權的相關合約，最多只能簽訂一年，而這也將打破 Google 長期透過多年協議綁住手機與電腦的做法。

這項裁決是繼今年 9 月法官 Mehta 裁定，當時 Mehta 法官表示 Google 無需出售 Chrome 瀏覽器或 Android 系統之後的細節補充，但必須調整商業行為，避免繼續壟斷搜尋市場。

為何要限制一年？法院：每年重談，競爭才公平

聯邦法官 Amit Mehta 在最新裁定書中指出，Google 與裝置廠商之間的預設搜尋協議，長年都以多年綁定方式運作，讓競爭對手根本沒有機會在主流設備上取得曝光。

廣告 廣告

法院要求：

Google 未來只能與手機、電腦等設備廠商簽訂預設搜尋合約的權限只有一年。

Google 每年都必須重新談判，讓 DuckDuckGo、Bing 等搜尋引擎擁有競爭空間。

這個判決對 Google 而言，不只是行政負擔，而是直接動搖搜尋廣告核心業務的穩定度。

蘋果也被點名，Google 付錢買「預設搜尋」關係曝光

案件最早在去年秋季裁定 Google 違反反壟斷法，理由包含：

長期付費給 Apple，確保 Google 搜尋成為 iPhone、iPad、Mac 上的預設搜尋引擎。

與 Android 手機廠商簽獨家協議，不允許預載其他搜尋服務。

拓展 Chrome、Search、Gemini 時，同樣利用「預設優勢」壓過競爭者。

Mehta 認為，這些做法在市場上形成明顯的障礙，使競爭變得不對等。

Google 必須與競爭者共享部分搜尋資料

在 9 月的裁定中，法官還要求 Google 必須分享某些搜尋資料給競爭對手，以「縮小規模差距」。

事實上，搜尋引擎的市場的核心競爭力來自資料量，而 Google 數十年累積的龐大資料庫，導致競爭者難以追上。

法院認為，若不調整，搜尋引擎市場永遠無法回到公平狀態。

對市場影響？Apple、Android、AI 助理大洗牌

然而，對 Google 來說，法官判決將搜尋引擎預設權與 AI 服務預載權利修改為一年期限制，恐將帶來幾個影響：

1. Apple 與 Google 的百億美元合作可能鬆動

外界推估 Google 每年付給 Apple 的金額高達 200 億美元以上。若只能簽一年合約，Apple 可乘機提高談判籌碼，甚至試探導入更多搜尋引擎選項。

此外，如今法官又限制了 Google 的預設權，可能讓 AI 搜尋更有機會跳脫現況。

2. Android 手機品牌未來更自由

三星、Pixel、其他 Android 品牌可能不再被強制綁定 Google 預設權了。

3. AI 搜尋戰爭加速

Gemini、OpenAI、Anthropic 的搜尋整合都在競爭中，法官限制 Google 的預設權，可能讓 AI 搜尋更有機會跳脫現況。

Google 的搜尋霸權真的鬆動了？

Google 壟斷搜尋引擎的議題已經延燒多年，而這次裁定可說是目前最具影響力的限制措施。雖然 Google 不必拆分 Chrome 或搜尋引擎事業，但預設搜尋引擎合約被限制為一年，確實已經震撼了全球搜尋引擎市場。

未來一年，Apple、Android 廠商與 AI 搜尋競爭者都將重新布局，而 Google 的預設搜尋引擎優勢可能不再那麼理所當然。

原文刊登於：三嘻行動哇

圖片及資料來源：engadget、Bloomberg

▶▶▶看更多三嘻行動哇文章🔥🔥🔥

Netflix 封殺手機 → 電視投放。有沒有替代方案？分享一下還有什麼方法！

Meta 收購配件公司，下一步不只智慧眼鏡，目標將是AI穿戴裝置三件套！

Apple 蘋果即將釋出 iOS 26.2 更新！15 大新功能一次看

Intel 用入門版晶片練手，Apple 晶片代工大洗牌？

今年大漲！明年大跌？iPhone 出貨創新高是假象？