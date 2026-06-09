Google 推出的 AI 影像生成工具 Pixel Studio 上線時間不到 2 年，便正式走入歷史。隨著最新版本更新釋出，這款原本隨 Pixel 9 系列亮相、主打快速生成圖像與貼紙的應用程式，已被全面關閉，Google 也明確將使用者導向 Gemini 與 Nano Banana，作為未來影像生成與動畫創作的主要入口。

Google 關閉才推出 2 年的 Pixel Studio，引導用戶改去 Gemini

根據 9to5Google 今年 2 月的報導，Google 早已規劃在近期更新中終止 Pixel Studio 的運作，而目前推送中的 Pixel Studio v2.3 版本則算是正式落下帷幕。更新後的應用程式不再保留任何生成介面，啟動時僅會顯示一個醒目的「打開 Gemini」按鈕，點擊後會直接跳轉至 Play 商店的 Gemini 頁面。按鈕上方還附上一段提示：「要創建圖像和動畫，請嘗試使用 Gemini 應用中的 Nano Banana」，清楚表明 Google 的新策略：影像生成功能全面整合至 Gemini 生態系。

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Pixel Studio 最初以「輕量、快速、易用」為賣點，提供輸入提示詞即可生成圖像的功能，並內建作品庫，方便使用者管理過往創作。除了標準影像外，它也能生成貼紙，甚至支援匯入現有照片進行再創作。推出後雖然曾因穩定性與生成品質受到批評，但 Google 也持續透過更新改善體驗，包括加入 Gboard 整合、人物生成能力，以及更多生成式 AI 編輯工具等。

然而，隨著 Gemini 的全面擴張，Pixel Studio 的定位逐漸被邊緣化。Google 在前一次更新中已開始悄悄移除部分功能，而 v2.3 則是最終一步：應用程式的主介面被完全抽空，只剩下跳轉 Gemini 的入口。儘管如此，Google 仍保留使用者過去在 Pixel Studio 中創作的作品，並未強制刪除，算是替這款短命工具留下最後的痕跡。

目前這項更新似乎仍在逐步推送，尚未全面覆蓋所有裝置，但 Android Authority 已取得 APK，並分享了 Pixel Studio 在停用狀態下的實際畫面。從截圖來看，整個應用程式已不具備任何功能，只剩下引導使用者前往 Gemini 的按鈕與提示訊息。

圖片來源：9to5Google Pixel Studio 的退場並不令人意外，Google 近一年來明顯將生成式 AI 的核心能力集中到 Gemini，並透過 Nano Banana 等模型強化影像與動畫生成能力。與其維護多個功能重疊的應用程式，Google 顯然選擇將資源集中，打造更一致的 AI 創作體驗。對使用者而言，Pixel Studio 的消失可能帶來些許不便，但從 Google 的產品策略來看，這是整合生態系、減少重複工具的必然結果。