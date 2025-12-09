Google 首款 AI 智慧眼鏡 2026 年登場！支援 Gemini、即時翻譯與導航
全球 AI 穿戴裝置大戰正式進入白熱化階段！Google 在 The Android Show: XR Edition 證實正在開發兩款 AI 智慧眼鏡，並計劃在 2026 年推出。這是 Google 自 Google Glass 之後，再次踏入智慧眼鏡市場，也代表 Google 將正式與 Meta Ray-Ban 智慧眼鏡，以及傳聞中蘋果 Apple AI 智慧眼鏡展開正面對決。
兩款 Google AI 智慧眼鏡，鎖定不同使用情境
就目前消息，Google 設計了兩款智慧眼鏡，雖然都內建揚聲器、麥克風和相機，也都深度整合 Google Gemini 語音助理，但功能定位有明顯的區隔：
第一款：無螢幕的 AI 輔助眼鏡，以 Gemini 為主的隨身助理
這款眼鏡主打「零螢幕輔助」，使用者可以透過內建相機拍攝照片，並與 Google Gemini 進行對話，像是詢問這附近有什麼、到某個地點要怎麼走比較快，還能問某個地標是什麼。
總之，這副 AI 智慧眼鏡就像是戴著一副「具備 AI 能力的普通眼鏡」，更貼近日常配戴情境。
第二款：Display 智慧眼鏡，內建顯示器、支援導航與翻譯字幕
第二款智慧眼鏡則是在鏡片內加入 in-lens display 顯示技術，具備完整的 XR 資訊顯示能力，包括轉彎導航、逐字翻譯字幕、即時資訊提示。
這兩款智慧眼鏡雖然都搭載 Android XR 作業系統，但為了維持智慧眼鏡的輕量化設計，主要 AI 運算處理仍是在智慧型手機上執行，因此使用者必須透過藍牙連接智慧眼鏡與手機。
Google 與三星、Warby Parker、Gentle Monster 合作
為了確保智慧眼鏡外型看起來像是日常眼鏡而非科技產品，Google 找來 Samsung 三星合作開發智慧眼鏡，並且與知名眼鏡設計公司 Warby Parker 和 Gentle Monster 合作。
Google 強調新款智慧眼鏡的造型不會像是工程樣機，而是維持時尚、輕量舒適讓使用者可以全天候配戴。
AI 智慧眼鏡新戰局：Google 對上 Meta、Apple
如今 AI 智慧眼鏡市場的競爭已經進入白熱化，尤其 Meta 已經推出 Ray-Ban 和 Oakley 等 AI 智慧眼鏡，其中部分型號的鏡片具備顯示能力，在市場上搶得頭籌。
但是外媒也多次報導，蘋果正在積極開發 AI 智慧眼鏡，最快可能會在 2026 年亮相。
隨著 Google 在 2026 年加入 AI 智慧眼鏡的戰局，未來幾年智慧眼鏡不僅有機會成為 AI 應用的新戰場，還有可能成為下一個日常運算工具，甚至取代智慧型手機。
原文刊登於：三嘻行動哇
圖片及資料來源：MacRumors、 Google
