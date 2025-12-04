Google 2025台灣年度搜尋排行榜出爐 地震、大S、普發登關鍵字前3
▲ 圖翻攝自 Google Blog
台北市 / 林彥廷 綜合報導
Google 今（4）日公布台灣2025年度搜尋排行榜，2025 年台灣搜尋趨勢呈現「雙軌」樣貌：我們熱切擁抱 Gemini 等 AI 工具探索未來，同時透過搜尋江蕙演唱會、颱風動態與公共政策，緊抓真實生活的連結。透過九大榜單，看見台灣如何在虛實整合中，活得更立體、更真實。
Google 說，2025 年，當你點開 Google 搜尋欄時，心裡想的是什麼？是確認普發現金怎麼入帳、還是為了連假該去哪裡玩苦惱？又或是想知道那部熱門影劇到底值不值得追？
Google 表示，回顧這一年，我們發現台灣人的搜尋足跡，交織出兩條截然不同的軌跡：一條通往未來，帶我們熱切擁抱 Gemini、NotebookLM 等 AI 工具，探索科技的邊界 ；另一條則深耕當下、幫我們和周遭環境建立真實的連結，無論是搶購二姐江蕙的復出演唱會 ，還是在地震颱風來襲時確認災情動態 。在數位探索與現實生活之間，Google 搜尋串連起了這一切；讓我們透過今年的九大榜單，看看搜尋如何映照出你我這一年來的點點滴滴 。
擁抱 AI：對未來的集體好奇
Google 提到，2025 年，台灣人對 AI 展現了前所未有的熱情。在「快速竄升 AI 工具」榜單中，Gemini 躍升為冠軍 ，而能協助整理大量資訊、提升學習與生產力的 NotebookLM 也榜上有名。像是 Nano Banana 和 Sora 等影像生成的 AI 工具，也隨著社群話題的發酵備受關注 ；另外，不少人也在這股 AI 浪潮中，選擇積極把 AI 導入日常生活中、提升工作效率，因此搜尋如何用「Manus」打造 AI 代理人、用「Google AI Studio」進行開發、和「Cursor」一起寫程式。
這股好學的精神，同樣反映在年度關鍵字的總榜裡。在東南亞爆紅的中文拼音工具「hanzii.net」上榜，凸顯了台灣日益增長的跨語言學習需求 ；而對川普與關稅議題的高度關注 ，則顯示我們時刻透過搜尋這扇窗，試圖理解變動的國際局勢將如何影響你我的生活 。
▲ 圖翻攝自 Google Blog
紮根現實：在變動中尋求安全與正義
Google 表示，科技跑得再快，我們依然需要腳踏實地的安全感。在總榜與公共政策榜單中，對「地震」、「颱風楊柳」與「停班停課」的搜尋熱度 ，已然成為台灣人面對天災時的共同默契；在災害面前，搜尋不只是為了找資訊，更是為了確認自身安全，並關心這塊土地上的人們是否平安 。
除了安全，我們也透過搜尋實踐公民權利。「大罷免」、「公投」與「普發一萬登記」的熱搜 ，代表民眾不願在公共事務中缺席。此外，台灣人對時間的掌控也展露無遺：我們搜尋「2025 行事曆」與「光復節連假」 ，只為安排好工作與休假的節奏；同時也超前部署搜尋「2026 行事曆」 ，試圖在快速變動的世界裡，尋找屬於自己的安全感。
▲ 圖翻攝自 Google Blog
Google 提到，公眾人物的一言一行，則持續牽動著大眾好奇心。無論是從一篇社群發文就能影響全球局勢的美國總統「川普」，到新上任的國民黨主席「鄭麗文」，一舉一動都受到台灣人的重視；「劉品言」、「連晨翔」夫妻同時上榜，也讓我們看到名人的喜訊也能引起大家的關心。
▲ 圖翻攝自 Google Blog
重回現場：跨越螢幕的真實感動
Google 表示，在 AI 能生成各種內容的年代，「親臨現場」的感動或許還是很難被取代。今年的「演唱會」榜單充滿爆發力：二姐江蕙的復出，喚醒了跨世代的共同記憶 ；BLACKPINK、GD、TWICE 與五月天的巡演 ，則讓無數粉絲守在螢幕前搜尋售票資訊，只為獲得親身參與的感動。
▲ 圖翻攝自 Google Blog
這種對故事與情感的渴望，也延伸到了影劇作品。從《鬼滅之刃劇場版無限城篇》、《角頭鬥陣欸》的熱血 ，到《我們與惡的距離 2》、《童話故事下集》對社會議題的深刻探討 ，我們搜尋影評和時刻表，是因為我們渴望在這些故事中找到共鳴。
▲ 圖翻攝自 Google Blog
▲ 圖翻攝自 Google Blog
生活行動：從「怎麼用」到「去哪裡」
最終，搜尋依舊把我們推向了真實的行動。「用法」榜單充滿了生活智慧：從解決面子問題的「洗臉巾」、「鯊魚夾」，到職場用得上的「Excel ROUND」函式和尋物工具「AirTag」，每次搜尋背後都是解決問題的實踐。
當問題得到解決，我們也有餘裕轉向對美好體驗的探索。住宿榜單讓我們看到 2025 年的旅遊趨勢：日本的「石垣島」、「福岡」與「那霸」快速竄升，同時也印證了台灣的演唱會經濟不容小覷，「高雄巨蛋住宿」與「台北小巨蛋附近住宿」都成為熱搜關鍵字，證明搜尋不只是資訊的終點，更是通往真實體驗的起點。
▲ 圖翻攝自 Google Blog
2025：擁抱科技，更熱愛生活
2025 年的 Google 搜尋排行榜，讓我們看見一個既擁抱科技、又深愛生活的台灣 。我們一手掌握最新的 AI 工具，讓想像力在數位世界飛翔；另一手則透過搜尋抓住關鍵，在真實的土地上確認安全、爭取權益、解決難題，並與他人共享這個世界 。而這就是我們從搜尋看到 2025 年的台灣：在虛實整合的生活中，我們活得比以往都更加立體、更加真實。
Google 表示表示，今天所公布的台灣 2025 年搜尋排行榜，是依照期間內搜尋量快速竄升幅度所進行的排名，採計時間範圍為去年 12 月至今年 11 月 18 日；也歡迎大家在今天下午四點以後前往官方網頁，了解全球與世界各地的榜單資訊。
更多華視新聞報導
Google公布「台灣2023搜尋排行榜」 「颱風」為網友熱搜焦點
年度搜尋榜出爐！「這個詞」台灣人最愛Google 比奧運、12強還夯
Google搜尋市占跌破9成 馬斯克：將被AI取代
其他人也在看
高市早苗縮了！ 稱「台灣是中國領土不可分割的一部分」
日本首相高市早苗，今（3）日在日本參議院答詢時公開表明，日本對於1972年《日中共同聲明》宣示的「台灣是中華人民共和國不可分割的一部分」，理解並且尊重，立場沒有任何改變。（葉柏毅報導） 綜合日本中廣新聞網 ・ 21 小時前 ・ 903
賴清德被打臉！高市早苗改口「台灣是中國一部份」網酸：日料白吃了
日本首相高市早苗日前因「台灣有事論」，引發中日關係緊張，她今（3）日在參議院全體會議上強調，日本政府自1972年《日中共同聲明》以來，「理解並尊重」中國大陸方面主張「台灣是中國領土不可分割的一部分」，此一立場「完全沒有改變」。消息一出，引發粉專酸爆總統賴清德被打臉：「日料白吃了」。中天新聞網 ・ 18 小時前 ・ 426
新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清
社會中心／馬聖傑、郭文海 新北市報導新北市府地下停車場，竟然變成公務員的約會甚至發生性關係免費摩鐵嗎！？市府某局處的兩名已婚的男公務員及女約僱人員，爆出長達10年不倫戀，而且5、6年都躲在地下停車場轎車內偷約會，甚至多次發生關係！直到去年兩人關係生變，女方一怒之下對男方提告性侵，整起事件才曝光。平日下午，新北市府專用的地下停車場，公務車進進出出，員警忙著指揮，作為新北市的門面，維安當然是滴水不漏，但現在爆出市府的兩名公務員，把地下停車場當成摩鐵，天天約會。民視記者馬聖傑：「這兩名已婚的公務員，從2014年開始發展出不倫戀，兩人多次利用午休時間，在地下停車場共進午餐順便約會，沒想到最後兩人感情生變，女方指控男方性侵整起事件才曝光。」新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清。（圖／民視新聞）即便是午休，也是上班時間，公共空間這麼做，眾目睽睽下，難道都不怕被發現嗎？據了解，這兩人過去任職同單位，逐漸熟識，5、6年前，男方開始以談公事為由，邀女方前往地下停車場，到他的轎車內共進午餐，並開始交往，多次在地下停車場發生關係！兩人分手後，女方認為被對方性侵告上法院！檢方調查後大翻盤，發現雙方頻繁在車上發生關係至少超過5年，兩人幾乎每個上班日的中午，都會到市府停車場車上見面，認定男方並沒有違反女方意願，以犯罪嫌疑不足作出不起訴處分。新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清。（圖／民視新聞）民眾：「違背善良習俗那確實是有點誇張，不顧及公共（空間）的底線。」民眾：「蠻誇張的如果是他們上班時間，這樣子不太好。」負責停車場管理的秘書處說，平常巡檢只針對車輛是否按規定停放，兩人行為屬於私領域部分，秘書處並不知情，未來對於停車場將會加強巡檢。市府停車場淪為公務員約會場所，話題勁爆，也真的讓民眾大開眼界。原文出處：新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清 更多民視新聞報導逾40萬元債務喬不攏 汽車美容店大亂鬥警逮7人爸爸走了沒錢葬 75歲男險被女網友騙1萬元台中惡煞持槍闖泳池朝6歲童扣扳機 辯「無法控制身體」下場曝民視影音 ・ 16 小時前 ・ 84
濱崎步「無人演唱會」震撼全球 英、法媒報導：這件事鬧大了
中日關係因「台灣有事」持續緊繃，近來多位日本藝人在中國活動受影響、演出被取消。11月29日天后濱崎步的上海演唱會，在前一天臨時遭中國取消，不過濱崎步仍對著台下1萬4000個空座位，唱完整場並全程錄製。這起事件不只亞洲國家關注，法國、英國媒體也紛紛報導，直言「上海這件事鬧大了！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 407
震撼彈！全球DRAM三哥退出「消費記憶體市場」 背後原因曝光
全球第三大記憶體（DRAM）廠美國美光科技於周三（3日）拋出震撼彈，正式宣布退出消費型記憶體市場，未來營運將全面轉向高性能人工智慧（AI）晶片與資料中心需求。中時財經即時 ・ 1 小時前 ・ 5
林志玲慶51歲看到蛋糕秒落淚！生日願望公開
「台灣第一名模」林志玲2019年與日本男星AKIRA（黑澤良平）結婚後，育有一個寶貝兒子，近年多將時間投入家庭及育兒，不時也會在社群分享與兒子的互動。11月29日迎來51歲生日的她，日前公開工作時慶生的花絮，竟然一看到蛋糕就忍不住落淚。中時新聞網 ・ 2 小時前 ・ 17
川普大利好？所羅門、昆盈等8檔機器人概念股衝漲停 專家看法出爐
市場傳出美國川普政府最早將於明年發布與機器人相關的行政命令，激勵美國機器人概念股如 iRobot、特斯拉、Richtech、Serve Robotics 及 Symbotic 等同步大漲。台股也受到帶動，包括所羅門（2359）、昆盈（2365）、羅昇（8347）等8檔個股今（4）早亮紅燈，專家看法也出爐。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前 ・ 5
高市「台灣有事論」改口？醫翻《日中聯合聲明》原文打臉
日本首相高市早苗在國會的「台灣有事論」，引發中日關係緊張，她昨（3）日質詢時改口對「台灣是中國領土不可分割的一部分」表示理解與尊重，在《日中聯合聲明》的立場沒有改變，讓外界好奇是否改變態度？對此，精神科醫師沈政男找出條約的日本原文，分析真正含意。中時新聞網 ・ 2 小時前 ・ 45
冷空氣強度調強「台北低溫預測下修」！「這時」有快速降溫訊號
今（3）日東北季風增強，伴隨華南中層水氣通過，基隆北海岸及宜蘭地區為有短暫雨天氣，並有局部較大雨勢，北部、花蓮、臺東及屏東會有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨。氣象粉專也提醒，氣象署也將冷空氣強度稍調強，並將台北低溫預測下修。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 1
打完就退休！道奇和36歲「驚天追平轟」老將完成續約
體育中心／林志諺報導根據大聯盟官網，道奇和36歲內野工具人老將羅哈斯（Miguel Rojas）以1年550萬美元（約1.7億新台幣）完成續約。FTV Sports ・ 2 小時前 ・ 11
太閃！陳意涵爆料許瑋甯「整晚視訊邱澤」 小倆口超甜互動曝光
許瑋甯與邱澤11月28日在台北文華東方酒店補辦婚宴，現場眾星雲集，星光熠熠，幾乎半個演藝圈都到場為這對新人送祝福。其中，小倆口的結婚誓詞讓賓客與網友感動不已，女星陳意涵甚至在台下激動落淚。近日她登上陶晶瑩廣播節目《陶色新聞》，提起當天的婚禮，不禁直呼：「就像在看一齣戲」。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 3
女兒妮妮疑遭霸凌！「那對夫妻」Kim出手不忍了：會陪她一起面對
人氣網紅夫妻檔「那對夫妻」Nico與Kim以幽默、真實不做作的家庭日常深受粉絲喜愛，經常在社群分享與一雙子女的甜蜜互動，累積大批忠實觀眾。3日Kim在臉書貼出與11歲女兒妮妮的溫馨合照，看似日常紀錄，文中卻吐露近期家中面臨的「學校問題」，讓不少家長粉絲深感共鳴。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 12
保溫耳罩準備好！越晚越冷「急凍14度」 雨彈連炸3天
中央氣象署今（3）日上午發布陸上強風特報，受東北風偏強影響，提醒今日上午至明（4）日晚上16縣市局部地區，有平均風力達6級以上或陣風8級以上的機率，民眾外出需特別注意。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
曾與Kobe和歐尼爾聯手 湖人前中鋒坎貝爾逝世
（中央社洛杉磯3日綜合外電報導）體育頻道ESPN今天報導，美國職籃NBA洛杉磯湖人前中鋒坎貝爾（Elden Campbell）昨天逝世，享年57歲。坎貝爾曾於上世紀90年代為湖人效力，期間與歐尼爾和布萊恩等前湖人球星並肩作戰。中央社 ・ 9 小時前 ・ 13
今晨最低溫下探12.6度！首波大陸冷氣團「這天」報到
生活中心／楊佩怡報導今（4）日受到東北季風影響，水氣逐漸減少，迎風面的基隆北海岸及宜蘭地區仍有局部短暫雨；氣溫方面，今（4日）晨是此波東北季風之冷空氣影響最顯著的時間點。對此，氣象粉專指出下一波東北季風增強時間為「這1天」，不僅連冷3天，強度還很有可能逼近大陸冷氣團。民視 ・ 2 小時前 ・ 2
小蔥小草辛苦抖內 黃國昌卻住進億元豪宅？吳靜怡嗆：裝成蘇乞兒
據《鏡報》報導，民眾黨主席黃國昌一家在一年多前搬離新北汐止老家，入住台北市仁愛路四段的億元豪宅，該豪宅近70坪、管理費逾1.3萬元，多為金字塔頂端人士居住。時事評論員吳靜怡狠酸，民眾黨的最大破綻是偽裝成蘇乞兒，不斷跟小草、小蔥乞討。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 188
川普簽署《台灣保證實施法案》！國台辦崩潰嗆：強烈不滿、堅決反對
美國總統川普於美東時間12月2日正式簽署《台灣保證實施法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），法案要求國務院定期檢視及更新和台灣的交往準則。對此，國台辦今（3）日又崩潰開嗆，粗暴干涉中國內政，表示強烈不滿和堅決反對。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 187
中國因無人演唱會顏面掃地？濱崎步咖啡廳照片被清空 陸網也嘆：沒救了
天后濱崎步（Ayu）原訂於11月29日舉行的上海演唱會，在前一天臨時遭中國取消，不過濱崎步仍對著台下1萬4000個空座位，唱完整場並全程錄製。這起事件不只亞洲國家關注，法國、英國媒體也紛紛報導，被認為是最有力的反擊。不過，卻傳出上海濱崎步主題咖啡館中的所有照片被「動態清零」，再次引發痛批。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 31
李全教議長賄選案藏綠營未爆彈 陳亭妃忠誠度成台南選戰變數
2014 年底的台南市議會議長選舉，本被視為綠營穩操勝券，民進黨席次過半，但最終卻由國民黨籍的李全教逆轉勝出。檢調事後偵辦，認定李全教透過六名白手套向多名無黨籍及民進黨議員期約行賄，2016 年遭法院判處「行求賄賂罪」，並宣告當選無效，使當屆議會版圖被迫重整。選後...CTWANT ・ 2 小時前 ・ 6
放「5種屁」代表身體在求救！重症醫示警出現一症狀：快掛急診
包括人類在內，只要是哺乳類動物都會放屁，一天放屁10幾次，或者帶有些許臭味都是正常現象，但重症醫提醒，若放屁出現5種狀況，那就代表健康出現問題，可能需要尋求醫師幫助。中時新聞網 ・ 11 小時前 ・ 42