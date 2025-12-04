Google 2025台灣年度搜尋排行榜出爐 地震、大S、普發登關鍵字前3

▲ 圖翻攝自 Google Blog

台北市 / 林彥廷 綜合報導

Google 今（4）日公布台灣2025年度搜尋排行榜，2025 年台灣搜尋趨勢呈現「雙軌」樣貌：我們熱切擁抱 Gemini 等 AI 工具探索未來，同時透過搜尋江蕙演唱會、颱風動態與公共政策，緊抓真實生活的連結。透過九大榜單，看見台灣如何在虛實整合中，活得更立體、更真實。

Google 說，2025 年，當你點開 Google 搜尋欄時，心裡想的是什麼？是確認普發現金怎麼入帳、還是為了連假該去哪裡玩苦惱？又或是想知道那部熱門影劇到底值不值得追？

Google 表示，回顧這一年，我們發現台灣人的搜尋足跡，交織出兩條截然不同的軌跡：一條通往未來，帶我們熱切擁抱 Gemini、NotebookLM 等 AI 工具，探索科技的邊界 ；另一條則深耕當下、幫我們和周遭環境建立真實的連結，無論是搶購二姐江蕙的復出演唱會 ，還是在地震颱風來襲時確認災情動態 。在數位探索與現實生活之間，Google 搜尋串連起了這一切；讓我們透過今年的九大榜單，看看搜尋如何映照出你我這一年來的點點滴滴 。

擁抱 AI：對未來的集體好奇

Google 提到，2025 年，台灣人對 AI 展現了前所未有的熱情。在「快速竄升 AI 工具」榜單中，Gemini 躍升為冠軍 ，而能協助整理大量資訊、提升學習與生產力的 NotebookLM 也榜上有名。像是 Nano Banana 和 Sora 等影像生成的 AI 工具，也隨著社群話題的發酵備受關注 ；另外，不少人也在這股 AI 浪潮中，選擇積極把 AI 導入日常生活中、提升工作效率，因此搜尋如何用「Manus」打造 AI 代理人、用「Google AI Studio」進行開發、和「Cursor」一起寫程式。

這股好學的精神，同樣反映在年度關鍵字的總榜裡。在東南亞爆紅的中文拼音工具「hanzii.net」上榜，凸顯了台灣日益增長的跨語言學習需求 ；而對川普與關稅議題的高度關注 ，則顯示我們時刻透過搜尋這扇窗，試圖理解變動的國際局勢將如何影響你我的生活 。

▲ 圖翻攝自 Google Blog

紮根現實：在變動中尋求安全與正義

Google 表示，科技跑得再快，我們依然需要腳踏實地的安全感。在總榜與公共政策榜單中，對「地震」、「颱風楊柳」與「停班停課」的搜尋熱度 ，已然成為台灣人面對天災時的共同默契；在災害面前，搜尋不只是為了找資訊，更是為了確認自身安全，並關心這塊土地上的人們是否平安 。

除了安全，我們也透過搜尋實踐公民權利。「大罷免」、「公投」與「普發一萬登記」的熱搜 ，代表民眾不願在公共事務中缺席。此外，台灣人對時間的掌控也展露無遺：我們搜尋「2025 行事曆」與「光復節連假」 ，只為安排好工作與休假的節奏；同時也超前部署搜尋「2026 行事曆」 ，試圖在快速變動的世界裡，尋找屬於自己的安全感。

▲ 圖翻攝自 Google Blog

Google 提到，公眾人物的一言一行，則持續牽動著大眾好奇心。無論是從一篇社群發文就能影響全球局勢的美國總統「川普」，到新上任的國民黨主席「鄭麗文」，一舉一動都受到台灣人的重視；「劉品言」、「連晨翔」夫妻同時上榜，也讓我們看到名人的喜訊也能引起大家的關心。

▲ 圖翻攝自 Google Blog

重回現場：跨越螢幕的真實感動

Google 表示，在 AI 能生成各種內容的年代，「親臨現場」的感動或許還是很難被取代。今年的「演唱會」榜單充滿爆發力：二姐江蕙的復出，喚醒了跨世代的共同記憶 ；BLACKPINK、GD、TWICE 與五月天的巡演 ，則讓無數粉絲守在螢幕前搜尋售票資訊，只為獲得親身參與的感動。

▲ 圖翻攝自 Google Blog

這種對故事與情感的渴望，也延伸到了影劇作品。從《鬼滅之刃劇場版無限城篇》、《角頭鬥陣欸》的熱血 ，到《我們與惡的距離 2》、《童話故事下集》對社會議題的深刻探討 ，我們搜尋影評和時刻表，是因為我們渴望在這些故事中找到共鳴。

▲ 圖翻攝自 Google Blog

▲ 圖翻攝自 Google Blog

生活行動：從「怎麼用」到「去哪裡」

最終，搜尋依舊把我們推向了真實的行動。「用法」榜單充滿了生活智慧：從解決面子問題的「洗臉巾」、「鯊魚夾」，到職場用得上的「Excel ROUND」函式和尋物工具「AirTag」，每次搜尋背後都是解決問題的實踐。

當問題得到解決，我們也有餘裕轉向對美好體驗的探索。住宿榜單讓我們看到 2025 年的旅遊趨勢：日本的「石垣島」、「福岡」與「那霸」快速竄升，同時也印證了台灣的演唱會經濟不容小覷，「高雄巨蛋住宿」與「台北小巨蛋附近住宿」都成為熱搜關鍵字，證明搜尋不只是資訊的終點，更是通往真實體驗的起點。

▲ 圖翻攝自 Google Blog

2025：擁抱科技，更熱愛生活

2025 年的 Google 搜尋排行榜，讓我們看見一個既擁抱科技、又深愛生活的台灣 。我們一手掌握最新的 AI 工具，讓想像力在數位世界飛翔；另一手則透過搜尋抓住關鍵，在真實的土地上確認安全、爭取權益、解決難題，並與他人共享這個世界 。而這就是我們從搜尋看到 2025 年的台灣：在虛實整合的生活中，我們活得比以往都更加立體、更加真實。

Google 表示表示，今天所公布的台灣 2025 年搜尋排行榜，是依照期間內搜尋量快速竄升幅度所進行的排名，採計時間範圍為去年 12 月至今年 11 月 18 日；也歡迎大家在今天下午四點以後前往官方網頁，了解全球與世界各地的榜單資訊。

