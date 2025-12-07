Google 2025搜尋榜《ARC Raiders》登頂遊戲類冠軍！前十名一次看 《GTA6》意外很後面？
時間過得很快，轉眼間 2025 年已經剩下不到一個月就要結束了。而就在日前，全球最大的搜尋引擎之一 Google 日前也公布了今年的年度搜尋報告，揭曉全球與所有國家各個類別的相關搜尋結果。結果讓人意外的是，在遊戲類中全球搜尋冠軍竟然不是最受到全球玩家們期待的《GTA6》或者廣獲好評的《光與影：33號遠征隊》，而是在今年 10 月 30 日才推出，迅速吸引玩家們目光的撤離遊戲《ARC Raiders》成功登頂。
根據 Google 公布的年度搜尋排名，遊戲類別的前十名排名如下：
《ARC Raiders》
《戰地風雲6》
《Strands》
《雙影奇境》
《光與影：33號遠征隊》
《流亡黯道2》
《俠盜獵車手6》
《寶可夢傳說：Z-A》
《當個創世神》
《Roblox》
其中讓人驚喜的是，冠軍《ARC Raiders》在今年 10 月 30 日才由 Embark Studios 所推出，但卻迅速吸引了最高超過 48 萬玩家同上的紀錄，掀起風潮。甚至直到現在還有超過 35 萬名玩家同上，也讓他們的熱度瞬間超越了《戰地風雲6》、《光與影：33號遠征隊》、《GTA6》、《寶可夢傳說：Z-A》等超級大作，也成為今年的意外之喜。
而目前《ARC Raiders》也已經入圍下週開獎的 TGA 2025「最佳多人遊戲」，如果能再度獲得成功的話，肯定也會更加鼓舞 Embark Studios，繼續努力帶來遊戲的後續更新。只不過，隨著 TGA 2025 上各家遊戲商帶來的最新消息與遊戲預告，或許這份榜單馬上就會有變動也不一定。
