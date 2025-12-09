Google 2026年推AI眼鏡 擴大安卓XR生態系
（中央社記者吳家豪台北9日電）Google今天舉辦線上活動，預覽AI眼鏡、有線XR眼鏡等多項未來裝置，首款AI眼鏡產品將於2026年上市。Google也宣布即日起將為搭載Android XR作業系統的Samsung Galaxy XR頭戴式裝置推出多項新功能，包含「化身」、「電腦同步連結」與「旅行模式」。
Android XR是Google專為延展實境（Extended Reality，簡稱XR）裝置所打造的開放平台作業系統，深度整合人工智慧（AI）功能，且針對頭戴式裝置和智慧眼鏡優化手勢及語音等操作方式。
Android XR副總裁暨總經理伊薩迪（Shahram Izadi）在官方部落格發文指出，Galaxy XR新功能的設計初衷，是為了幫助使用者充分體驗Android XR的空間運算能力，並能讓頭戴式裝置自然融入日常生活。
首先，Google推出電腦同步連結（PC Connect）功能來擴展工作空間，可讓頭戴式裝置與Windows系統電腦連結，將電腦桌面或特定視窗拉進虛擬空間中，並與線上商店Google Play的原生應用程式並排顯示。
Google也持續把頭戴式裝置融入生活的各種場景，像是透過旅行模式（Travel mode），可以把狹窄的機艙座位變成個人電影院或沉浸式辦公室，畫面在移動中也能保持穩定。
另外，為了在使用頭戴式裝置進行視訊通話時，能強化跟對方的連結，Google推出化身（Likeness）功能，可以建立逼真的數位化身，即時呈現使用者的臉部表情與手勢。
伊薩迪提到，在今年Google I/O開發者大會上，Google宣布與Samsung、Gentle Monster和Warby Parker合作，設計時尚輕便且適合全天候配戴的眼鏡。目前Google正與合作廠商共同開發2種類型的眼鏡。
首先是專為「不需看螢幕的協助」而設計的AI眼鏡，透過內建揚聲器、麥克風與鏡頭，能自然與AI助理Gemini對話、拍照並獲取協助。另一種是顯示型AI眼鏡，利用鏡片內建的顯示功能，在用戶需要時提供步驟式導航提示或即時翻譯字幕等所需資訊。首款AI眼鏡產品預計將於明年推出。
伊薩迪說，Android XR也將支援有線XR眼鏡，這類裝置不僅輕便攜帶，且結合頭戴式裝置的沉浸感與現實世界的臨場感。
今天Google展示了Project Aura預覽功能，是第一款搭載Android XR的有線XR眼鏡裝置，配備70度視野與光學透視顯示技術，能將數位內容直接疊加在現實視野上，把多個視窗放置在視野中，並在不遮擋周遭環境的情況下，隨身攜帶進行工作或觀看娛樂內容。
舉例來說，透過Project Aura能在烹飪時跟著懸浮的食譜影片操作，或是在修理家電時，直接看著疊加在眼前設備上的步驟指南。
Google同時宣布推出Android XR SDK開發者預覽版3，支援AI眼鏡的開發應用，提供開發者所需工具與應用程式介面（API），幫助他們打造擴增實境體驗。（編輯：林淑媛）1141209
