Google「67」一票人震驚：手機差點飛出去 搜尋這12字也有特效

科技中心／倪譽瑋報導

在Google搜尋67，可看到螢幕大幅搖晃。（圖／翻攝自Google）

使用Google搜尋引擎時，輸入隕石等關鍵字，會出現彩蛋（增加趣味性的小細節）。日前眾多網友搜尋「67」發現螢幕突大力搖晃，紛紛驚呼「搜尋引擎活著」、「嚇到手機差點飛出去」，也有人好奇67的含意，它其實是網路迷因，因在歐美太熱門而被選為2025代表字。除「67」，還有其他11個在Google輸入後，會出現特效的關鍵字。

67是什麼意思？大票人搜尋後「螢幕狂晃」

有網友在Threads發文指出「去Google查67螢幕會晃」，只見PO出的影片，輸入67後，搜尋介面確實劇烈晃動，約兩至三秒才停下。許多網友實測，紛紛驚呼「我以為你在唬爛，真的會晃」、「有一種搜尋引擎是活著的錯覺」、「嚇到手機差點飛出去」、「我的甚至特別的彈」。

為什麼輸入67會劇烈搖動？網路字典Dictionary.com公布的2025年度代表字便是「6-7」，該詞可追溯到2024年歌手Skrilla的歌曲〈Doot Doot (6-7)〉，球迷將音樂與身高6呎7吋的NBA球星LaMelo Ball之畫面結合，相關剪輯在網路流傳。

2025年3月，一名男孩在球賽現場高喊「6-7」，旁邊的同學一邊揮舞雙手、一邊模仿動作，再度推升熱度，他也因此被封為「6-7 男孩（The 6-7 Kid）」。隨後6-7在歐美年輕族群間掀起熱潮，這個詞有什麼特別意義？Dictionary.com笑稱「它毫無意義、到處都是」雖然沒有固定的意思，但對使用者來說，它是一種流行語、一種彼此的連結。

Google搜尋彩蛋一次看 12關鍵字均有特效

其他網友表示，還有一些在Google搜尋能出現特效的詞「隕石。會有隕石砸你的手機畫面」、「瑪利歐、柯南、貓、狗也都有」、「海綿寶寶也有欸」、「試試看火影忍者」。以下統整一些搜尋彩蛋詞彙：

Minecraft、麥塊：這是遊戲「當個創世神」的英文名，搜尋後點擊「草方塊」圖示，會出現遊戲主角史蒂夫的手

火影忍者：搜尋後點擊「木葉標誌」，會跑出主角鳴人的分身

柯南（手機版）：會出現一個紅白色的APTX4869藥丸，點下去之後，畫面就會像「工藤新一」變小

瑪利歐：點擊「？」方塊可跳出金幣，就像遊戲中的瑪利歐一樣

海綿寶寶、比奇堡：點擊花朵圖案，之後再點螢幕各處，會有許多海綿寶寶相關貼圖

Dog、狗：搜尋後點擊狗腳印，接著點擊螢幕各處，就會有狗的手出來

Cat、貓：和狗同樣效果

隕石：輸入後會有隕石砸下，落地時還有搖晃效果

流星雨：輸入後會變暗，接著出現多顆流星劃過

Askew：意思為「歪斜」，輸入後搜尋頁面會整個傾斜

Do a barrel roll：飛機的滾筒式翻轉，輸入後網頁會360度轉圈

67、6-7、six seven：同上文，螢幕會大幅搖晃

