Google AI平價方案登台！Gemini、Nano Banana、NotebookLM通吃每月260元 前2月限時半價

Google正式宣布在台灣等35個國家正式推出全新訂閱方案「Google AI Plus」，親民價格與完整AI工具整合，迎戰OpenAI推出的ChatGPT Go。該方案每月定價新台幣260元，新訂戶首2月更享有5折優惠，每月僅需130元即可入手，大幅降低一般消費者與學生族群使用高階生成式AI的門檻。

Google AI Plus每月定價260元，Gemini、Nano Banana、NotebookLM各項生成式AI工具皆可使用。（圖／翻攝Google官方部落格）

根據官方說明，訂閱Google AI Plus的用戶將可使用旗下Gemini應用程式的進階功能，包含最新一代的Gemini 3 Pro模型、支援Deep Research生成功能，以及Nano Banana Pro圖像生成、Veo 3.1 Fast影片生成工具。此外，該方案亦整合了研究與寫作輔助平台NotebookLM，並提供每月200GB的Google雲端儲存空間，強調「一站式」的AI生態系，與單一聊天型AI服務做出區隔。

相較於每月需支付650元的Google AI Pro方案，全新的AI Plus直接將價格門檻砍半。兩者主要差異在於雲端儲存空間從Pro版的2TB調整為Plus版的200GB，且AI Plus未包含加速編寫程式碼與Google搜尋中的AI模式使用權限。然而，對於不需要大量雲端空間或專業程式輔助的用戶而言，Plus方案仍保留了強大的Gemini 3 Pro核心體驗，CP值非常高。

Google AI Plus同樣開放最多5位家庭成員共享方案權益。若以家庭群組湊滿6人計算，平均每人每月僅需52元，就能使用最新的Gemini 3 Pro模型與各項生成式AI工具。



