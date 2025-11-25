Google AI晶片傳搶Meta大訂單 美媒：搶輝達10%營收

傳Meta有意購買Google研發的TPU AI晶片。路透社示意圖



美國媒體報導，社群媒體Facebook母集團Meta有意採用Google研發的TPU人工智慧（AI）晶片。Google一躍成為AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）的最新競爭對手，並有意搶下輝達目前的10%營收。

網路科技媒體「Information」週二（11/25）引述知情人士指出，Meta正與Google洽談使用其自行研發的TPU（張量處理單元）AI晶片。據報導，Meta最快明年起開始租用Google的TPU晶片，並計畫在2027年起將晶片用於Meta的數據中心。

TPU晶片原是Google為自家數據中心研發的產品，如今把晶片推廣至自家以外客戶，將成為數據中心的AI晶片市場競爭者。

「Information」在報導中表示，Google主打TPU是比輝達GPU（繪圖處理器）AI晶片更便宜的替代選項，且適合對安全標準要求較高的企業。

報導同時引述Google內部消息報導，部分Google雲端高層認為，該公司可望奪下輝達10%營收額，金額高達數十、數百億美元。

消息傳出後，Google母集團Alphabet股價週二立刻大漲逾4%，市值直逼4兆美元。為Google製造晶片的博通（Broadcom）股價也上揚2%。

輝達股價一度跌5%，收盤時跌幅收窄至3.2%。

