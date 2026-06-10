Google AI殺紅眼！訂閱送「YouTube會員」再降價 還加碼神級同步口譯！

實習編輯張宣恩／綜合報導

Google 近期動作頻頻，不僅對訂閱方案進行大刀闊斧的改組，試圖以極高的「性價比」鞏固生態系用戶，更在 6 月 10 日震撼發表全新音訊模型「Gemini 3.5 Live Translate」。（圖／三立新聞網）

為了在 AI 戰場上與 Apple 全面開戰，Google 近期動作頻頻，不僅對訂閱方案進行大刀闊斧的改組，試圖以極高的「性價比」鞏固生態系用戶，更在 6 月 10 日震撼發表全新音訊模型「Gemini 3.5 Live Translate」。這場軟硬體齊發的策略佈局，宣告 Google 正試圖將 Gemini 從單一工具，升級為與用戶日常生活密不可分的「語言基礎建設」。

AI 殺紅眼！Gemini ​訂閱方案大升級

Google 近期針對 Gemini AI 的商業方案進行了全面重整。在入門方案上，將「AI Plus」費用從 NT$ 260 大砍至 NT$ 165，並將隨附的雲端儲存空間由 200 GB 倍增至 400 GB；在高階方案上，則直接祭出 YouTube Premium 會員大禮包，訂閱 Pro 方案可享「YouTube Premium Lite」服務，而最高階的 Ultra 方案，更直接包含無廣告、可離線下載及 YouTube Music 的「完整版 YouTube Premium」。此外，最高階 Ultra 方案價格更從 NT$ 8,150 調降至 NT$ 6,500，試圖以生態系綁定提高用戶的轉換成本。

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Google 近期針對 Gemini AI 的商業方案進行了全面重整。（圖／翻攝自Google官網）

然而，用戶在享受優惠的同時，也需留意 Google 同步調整了 AI 模型的使用額度機制。現在 Gemini 已改採「單一總配額制」，生圖、寫程式與對話將共同消耗額度，且設有嚴格的冷卻時間（CD）與每週上限，對於高強度生產力使用者而言，這種「模糊計量」的機制將是未來使用上的一大隱憂。

全新黑科技：Gemini 3.5 Live Translate 同步口譯上線

除了方案調整，Google 在技術研發上也投下震撼彈。全新發布的「Gemini 3.5 Live Translate」音訊模型，支援超過 70 種語言，旨在實現跨語對話的「接近同步口譯」效果。與過去需講完一句話才翻譯的傳統工具不同，Gemini 3.5 採用「連續生成」技術，能一邊分析語境一邊動態補完翻譯，甚至能維持說話者原本的語速與音調，使對話更為自然。

目前，這項技術正全速融入 Google 生態系：

Google Meet 升級： 企業版 Workspace 用戶本月起即可透過預覽功能體驗，會議內可支援超過 2,000 種語言配對互譯。

翻譯 App 更新： Android 與 iOS 用戶更新後，開啟「Live Translate」模式即可使用。Android 版更加入「Listening mode」，讓手機貼耳聽筒即可聽見翻譯，體驗如同真實通話。

安全性防護： 為避免語音冒用風險，所有經由該模型生成的音訊，都會強制套用「SynthID」浮水印技術，確保內容的可辨識性。

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