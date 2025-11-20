Google AI研發中心啟動 賴清德宣布15年內建置3座國際級AI實驗室
Google「AI基礎建設研發中心」今天在台啟動，賴清德總統宣布，將發揮台灣的優勢推動「AI新十大建設」，從數位基磐層、關鍵技術層、智慧應用層三個面向，建構完整的台灣AI生態系。目標在2040年之前，創造超過15兆元產值、50萬個AI就業機會，並建置3座國際級AI實驗室，讓台灣成為全球AI創新的關鍵節點，以及全球前五大的算力中心。
Google「台灣AI 基礎建設研發中心」今天舉行開幕啟動儀式，賴清德與總統府祕書長潘孟安、數發部長林宜敬、美國在台協會台北辦事處處長谷立言等人都出席。
賴清德今天以英文致詞指出，這些年Google在板橋陸續啟用兩座硬體研發辦公大樓，到今天的「AI基礎建設研發中心」，一步一步實現對台灣長期投資的信心與承諾，也讓世界看見：台灣不只是全球科技供應鏈重要的一環，更是打造安全、可信賴AI的關鍵樞紐。
台灣能夠成為Google的重要夥伴，他認為有兩項因素：第一，台灣具有開放的民主制度，並且在全球賄賂風險、投資環境風險、政府清廉印象等指標上，都是亞洲的前段班，是國際企業值得信賴的合作夥伴。
第二，台灣位處印太戰略關鍵位置，更擁有世界級的半導體產業聚落、高素質的研發人才，還有健全的智慧財產權制度。他說，這些條件，都讓台灣成為發展AI軟硬體整合的最佳基地。
面對全球AI浪潮，賴清德宣示，政府也要繼續發揮台灣的優勢，將推動「AI新十大建設」，從數位基磐層、關鍵技術層、智慧應用層三個面向，建構完整的台灣AI生態系。目標是在2040年之前，創造超過15兆元產值、50萬個AI就業機會，並建置3座國際級AI實驗室，讓台灣成為全球AI創新的關鍵節點。
他強調，我們要讓台灣成為全球前五大的算力中心，協助百工百業導入AI工具，並推動AI在各領域的應用，全力推動台灣成為「人工智慧之島」。
在這樣的國家戰略下，賴清德表示，今天Google 「AI基礎建設研發中心」的啟用，具有標誌性的意義。未來，這座中心將協助培養台灣AI核心人才，讓台灣的工程師、研究者，能夠與世界同步創新，共同開發新一代 AI 解決方案。同時，Google與台灣產業的合作關係將更加緊密，來提升台灣產業的技術能力，鞏固台灣在全球AI供應鏈中的領先地位。
他相信，這座中心啟用後，除了促進台美產業交流，為台灣的經濟發展注入新的動能，也讓美國產業能夠在全球AI競逐中，擁有可信賴的亞洲研發與供應基地，強化關鍵技術與供應鏈的安全韌性。並感謝Google這幾年來，在台灣協助強化網路安全、防範資安威脅，與政府共同打擊詐騙與不實訊息。
賴清德承諾，未來，台灣會繼續和Google，以及全世界理念相近的夥伴共同合作，致力讓AI技術造福全民，同時兼顧資安、隱私與社會信任。政府也會持續打造穩定、友善、創新的環境，推動更多元的跨域合作，讓企業安心投資、讓全球人才都可以放心發揮。
他重申，我們要讓台灣，不只是全球AI發展的參與者，也是創新的引領者，更要成為全球AI發展的關鍵基地！「讓我們一起努力，讓世界因為選擇台灣，而擁有一個更值得信賴、更具韌性的 AI 新時代。」
