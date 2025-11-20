Google AI研發中心啟用 賴：打造人工智慧之島

賴清德總統（左三）20日出席Google「台灣AI基礎建設研發中心」開幕活動，與美國在台協會處長谷立言（左一）、總統府祕書長潘孟安（右二）、Google Cloud全球平台基礎建設研發副總裁Aamer Mahmood（左二）等人進行啟用儀式。（黃世麒攝）

Google「AI基礎建設研發中心」20日在台灣啟動，賴清德總統宣布，政府將推動建構完整台灣AI生態系，目標2040年前創造超過15兆元產值、50萬個AI就業機會，並建置3座國際級AI實驗室，讓台灣成為全球AI創新關鍵節點。美國在台協會處長谷立言則指出，該投資反映美台關係的強健，也證明雙方正共同致力推動人工智慧等能夠促進全球進步的科技。

Google昨啟用位於台北士林區的全新辦公室，這是Google美國總部以外規模最大的AI基礎建設硬體研發中心，未來將借重台灣獨特的產業生態系加速驅動全球AI創新。特別的是，該辦公室會議室以台灣知名地標命名，加深與在地連結。

賴清德在啟用儀式以英文致詞指出，台灣能成為Google重要夥伴，除了因為台灣具有開放民主制度，在全球賄賂風險、投資環境風險及政府清廉印象等指標上都是亞洲的前段班之外，也因台灣位處印太戰略關鍵位置，擁有世界級半導體產業聚落、高素質研發人才，還有健全的智慧財產權制度。

他並宣示，政府將發揮台灣優勢推動「AI新十大建設」，從數位基磐層、關鍵技術層、智慧應用層面向，建構完整台灣AI生態系，要讓台灣成為全球前5大算力中心，成為「人工智慧之島」。

谷立言則表示，此一里程碑凸顯台灣在推動全球AI創新與建立安全供應鏈方面扮演的關鍵角色，也使美台在經濟與科技領域的合作更上層樓；而這項投資證明雙方正共同致力推動安全、具備韌性且能促進全球進步的科技，例如人工智慧。