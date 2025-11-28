Google AI 使用量爆衝，免費額度悄悄下修了
最近 Google 推出最新一代 AI 模型 Gemini 3 後，熱度一路飆升，用戶越來越多，結果整體流量直接衝上去，Google 也因此悄悄調整了免費帳號的使用限制，很多人發現原本能用的功能突然縮水，甚至用沒幾次就跳出額度已滿的提醒，一起來看看是怎麼回事吧！
（圖片來源：Unsplash）
Gemini 3 免費用戶額度下修
根據 9to5Google 的整理，原本免費用戶每天可以使用 Gemini 3 Pro 的「思考型」指令最多 5 次，但現在改成「基本存取權，每日上限可能會經常調整」，使用約 3 次就會被系統擋下，使用次數調降了不少
（圖片來源：Google）
NotebookLM 免費功能關閉
Google 的 AI 筆記工具 NotebookLM 流量同樣爆滿，官方直接宣布這類高負載的功能，Pro 會員有次數上限，也暫時不開放給免費用戶，不過 Google 表示這只是過渡期，未來等系統更穩定後，還會再調整，重新打開更多功能，算是先止血一下，避免整個服務被擠爆
（圖片來源：NotebookLM）
Nano Banana Pro 也受影響
Nano Banana Pro 這款生圖模型，曾經短暫調整免費用戶的每日額度，從 5 次縮成 2 次又調回 5 次，如果超出 Nano Banana Pro 的上限，會再切換成 Nana Banana 來處理，看起來 Google 正在密切觀察使用量，並會根據伺服器微調，等於生圖品質可能會有差異，使用體驗也變得更浮動
（圖片來源：Google）
小結
這波調整其實很明顯，就是使用量突然衝太快，Google 必須先做流量管控，免費用戶的額度變動會更頻繁、甚至每天都不太一樣，像是排隊制度變成動態調整的那種概念，如果是重度使用者，最近可能會更常看到「額度已滿」的提醒，不過官方也強調這些都是暫時性的，未來的額度應該還會再調整幾輪，就先觀察一下變化吧！
🌟電獺少女也有 TikTok 了！各類 App 使用密技、即時科技大事、第一手產品把玩心得全都在電獺少女 TikTok 就差你沒關注啦！
更多電獺少女報導
開箱 Google AI 新基地！台灣正式升級成全球算力新據點
OpenAI 推出 ChatGPT Atlas，AI 瀏覽器時代來了嗎？使用體驗解答！
資訊不落人後！Google 推臺灣「點亮 Gemini」AI 培育系列計畫
Google Meet 推出 AI 化妝功能！居家上班上課也能美美上鏡
不用再滑評論！Google Play Store 新功能： AI 總結 App 優缺點
其他人也在看
iPhone更新設定變了！打FaceTime少1步驟「電話費暴增變5700」 眾人驚：好險有看到
Apple內建的視訊通話App「FaceTime」使用網路連線，若在有wi-fi或網路吃到飽的情況下，通常可以直接爽用而不用額外支付電信費用。然而最近有一名網友在社群分享，因為用iOS升級後設定變了，習慣「FaceTime」講電話卻沒留意到，結果電話帳單竟然暴增到將近5,700元，讓他才剛分手又得噴錢。這篇貼文意外釣出一票苦主，也有人慶幸直呼還好有看到這一篇。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
Uber「電量越低、費用越貴」！？用戶嘆：賺災難財
Uber「電量越低、費用越貴」！？用戶嘆：賺災難財EBC東森新聞 ・ 38 分鐘前
黑五史上最大回饋！三星旗艦機現賺1.3萬、iPhone 17 Pro直降2千3
一年一度的黑色星期五終於正式降臨，傑昇通信祭出史上最大規模的「黑五感恩回饋」活動，從今日至11月30日限時四天，無論是追求頂級規格的旗艦機皇，還是實用高CP值的國民神機，通通都能享受到超值優惠。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
攜手Bose聯合調音！POCO F8 Series台灣售價出爐、明天開賣
POCO於今（26）日在峇里島舉辦國際發佈會，正式發表POCO F8 Series。POCO F8 Ultra首發Snapdragon® 8 Elite Gen 5旗艦處理器，首次聯手知名品牌Bose 聯合調音，配置三顆喇叭、2.1 聲道對稱立體聲及重低音喇叭；POCO F8 Series 首次搭配5倍潛望長焦鏡頭等。台灣市場緊跟國際腳步將於明日開售，於11月27日上午10:00起至12月12日止三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
Snapdragon 8 Gen 5來了！這些手機搶先搭載
高通技術公司今（26）日宣布推出Snapdragon 8 Gen 5行動平台。此款頂級產品結合卓越效能與尖端技術，全面提升旗艦級行動體驗標準。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
蘋果2026放大招！折疊iPhone、觸控Mac齊發「2026關鍵年」產品線完整曝光
蘋果即將迎來關鍵年！據悉2026 年蘋果將推出多達 15 款新品，包括首款OLED 觸控 Mac、折疊 iPhone，以及改用自家 5G晶片等重大升級。每一項都可能牽動市場，值得果粉期待！Yahoo奇摩3C大事紀 ・ 1 天前
Sony釋出「V」字預告，傳聞已久的α7 V全片幅無反相機將於12/2正式揭曉
Sony稍早透過Instagram官方帳號釋出了一張耐人尋味的預告圖像，圖片中除了寫著「Chase your dream」 (追逐你的夢想)的標語，背景更隱約浮現一個巨大的羅馬數字「V」，並且預告將於美國東岸時間12月2日上午9點 (台灣時間12月2日晚間10點) 會有重大發表。Mashdigi ・ 16 小時前
越南5G標案傾向中興華為 越中關係升溫引發西方關切
（中央社河內28日綜合外電報導）7名知情人士向路透社表示，中國電信領導廠商華為與中興通訊今年已在越南獲得多項5G設備供應合約，這是越南與中國關係持續升溫的又一跡象，同時引發西方官員的關切。中央社 ・ 4 小時前
iOS設定變了！撥免費FaceTime他落陷阱「電話費飆5700元」
智慧型手機普及，許多蘋果用戶會使用FaceTime功能打電話。最近有民眾發現，他上個月用FaceTime打給前任伴侶，電話費帳單竟達5700元，抽絲剝繭才發現是1項「隱藏設定」變成大坑。中天新聞網 ・ 1 天前
四季線上推出FAST TV 服務 打造最新最快的「線上頻道新生態」
隨著全球影音收視習慣全面轉移，「線上看電視」成為新主流。台灣不少家庭開始捨棄傳統機上盒，改用手機、平板、電腦或智慧電視收看直播頻道。在這股趨勢中，四季線上率先導入國際流行的 FAS...四季線上 ・ 6 小時前
DJI Mini 5 Pro實測：1吋感光元件+夜間LiDAR加持，輕量級空拍機邁入「專業級」的新時代
DJI今年推出的新一代輕量旗艦空拍機Mini 5 Pro，在維持不到250公克、免申請飛行許可的輕巧設計之下，帶來顯著的硬體與功能進化。不僅換上1吋、5000 萬畫素感光元件，還首度加入夜間LiDAR感測技術，同時在續航、避障與追蹤能力全面強化，讓Mini系列正式邁向專業等級的創作工具。Mashdigi ・ 16 小時前
Instagram Reels 可拍 20 分鐘！五大新功能帶你一次看
近年來短影音盛行，由於片長限制在製作時大多會將影片節奏加快、內容精簡，且為了追求流量與符合大眾胃口，影片形式常常流於單一，身為創作者的你，如何在數據與創意內容間取得平衡，應該苦惱一番了吧～不過！近日 IG 官方悄悄推出了五大實用的新功能，讓創作更多元也更易於使用，趕快跟著 Spac1 來看看 Reels 這次究竟升級了什麼吧～ 20 分鐘錄影上限 那第一個新功能也是最受矚目的改變就是 Reels 時長上限大幅提升囉～不侷限於過往的三分鐘，現在創作者可以直接在 Reels 內拍攝、上傳最長 20 分鐘的影片，無論是旅遊紀錄、烹飪教學、訪談或 Vlog，都能更完整呈現！ 新增復原 Undo 工具 面對多段影片編輯，若按錯鍵過去只能重來，如果一次有十幾個素材真的會超級崩潰，所以 Instagram 聽到大家的心聲了～這次總算補上 Undo 功能！使用者只需一鍵就能撤銷最新動作，編輯流程更貼近專業剪輯軟體，容錯率也更高，我真的會願意因為這個功能就直接在 Reels 內剪輯耶（讚電獺少女 ・ 2 天前
2026全球資安進入「速度戰」 專家揭：台灣成高風險前線
全方位整合與自動化網路資安廠商Fortinet發布《2026全球資安威脅預測》，指出全球網路犯罪正加速演化為高度組織化的產業體系，由AI、自動化與專業分工驅動，攻防雙方的競爭焦點也正式轉向「速度」，誰能更快將情資轉化為行動，誰就能掌握生存優勢，而台灣更成為資安攻擊高風險前線。自由時報 ・ 8 小時前
亞洲技能競賽南港登場 中華電信應援選手勇闖未來！歡迎蒞臨攤位體驗多軌衛星及AI超擬真助理
2025 亞洲技能競賽正式在南港展覽館登場，中華電信作為本次賽事的資通訊後盾，提供最穩定的網路與雲端服務，陪選手一起勇闖國際！放言 Fount Media ・ 1 天前
偽裝銀行界面、截取 WhatsApp 信息！新型 Android 木馬「Sturnus」偽裝成 Chrome APK
文章來源：Qooah.com 近日，一款名為「Sturnus」的新型銀行木馬正在網絡空間擴散，據科技媒體 Android Authority 在11月25日的報道，該惡意軟件通過誘導用戶下載並安裝惡意的 APK 檔進行傳播，一旦得逞，便會偽裝成 Google Chrome 瀏覽器等系統常見應用，並濫用 Android 系統的無障礙服務權限，實現隱蔽的操控。 安全機構 MTI Security 指出，該木馬在獲取無障礙權限後，能夠在後台執行多項危險操作，包括讀取屏幕內容、錄製屏幕畫面、記錄用戶的觸摸與鍵盤輸入，甚至能夠模擬用戶點擊和輸入行為，從而完全接管裝置控制權，而用戶對此可能毫無察覺。 更值得警惕的是，Sturnus 具備金融竊密能力。它能夠精准假冒銀行應用程式的登錄界面，通過生成高度仿真的 HTML 覆蓋層，誘騙用戶輸入帳號和密碼，進而實施網絡釣魚攻擊。此外，該木馬還能繞過 WhatsApp、Telegram 等加密通訊軟件的安全防護，通過直接截取屏幕內容的方式竊取用戶的聊天 。 該木馬還具備鎖定裝置的能力，並可獲取裝置管理員權限，從而監控鎖屏密碼輸入、阻止用戶卸載，甚至禁用ADBQooah ・ 1 天前
中華電信「2025智慧創新應用大賽暨5G加速器徵選」成果揭曉！263組團隊參賽創新高「引領AI應用落地」共創智慧永續台灣
263 組團隊參賽創新高！今年全面聚焦 AI＋5G，從智慧醫療、環境永續到元宇宙內容創新，都展現台灣在科技落地與數位創新上的強勁能量。放言 Fount Media ・ 21 小時前
蘋果2025節慶短片聚焦友情 手工小動物木偶擔綱演出
（中央社記者吳家豪台北28日電）適逢美國感恩節，蘋果公司（Apple）今天推出2025年節慶短片「A Critter Carol」，全片以iPhone 17 Pro拍攝完成，主題為「意想不到的友情」，由手工打造的森林小動物木偶演出。中央社 ・ 3 小時前
HONOR Magic8 Pro 香港上市，首發 8 Elite Gen5，超勁夜神長焦鏡頭!!
文章來源：Qooah.com HONOR 於香港正式推出本年度旗艦級手機 HONOR Magic8 Pro。這款備受矚目的新機以「MAGIC in the dark」為核心理念，搭載革命性的2億像素 AI 夜神超穩長焦鏡頭，重新定義手機夜拍極限。 6.71吋 LTPO OLED 螢幕具備 1-120Hz 自適應刷新率與高達6,000nits峰值亮度，更獲德國萊茵TÜV全方位護眼5.0認證，結合4320Hz超高頻PWM調光與AI散焦顯示等技術，提供全天候舒適視覺體驗。 HONOR Magic8 Pro 的影像系統堪稱業界典範，其搭載的 2億像素 AI 夜神超穩長焦鏡頭配備 1/1.4吋超大感光元件與f/2.6超大光圈，支援 3.7倍光學變焦，大幅提升低光環境下的進光量與細節還原能力。得益於 CIPA 5.5 級防手震標準與 OIS 光學防手震技術，配合 HONOR 自研的 AI 自適應防手震模型，動態反應速度提升一倍，拍攝變焦照片的成功率可達以往的7倍。此外，5000萬像素夜神主鏡頭（f/1.6光圈）與5000萬像素超廣角鏡頭（f/2.0光圈）共同構建三鏡頭系統，無論是夜間人像、城市夜景Qooah ・ 1 天前
許瑋甯邱澤「等4年婚宴」！半個演藝圈到齊 賓客名單曝光全網跪了
藝人許瑋甯與邱澤結婚即將滿 4 年，今年 7 月迎來寶貝兒子，今（28）晚終於在台北文華東方酒店補辦婚宴，首波嘉賓名單一曝光，星光程度堪稱半個演藝圈都到齊。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
許瑋甯、邱澤大婚今晚登場！賓客齊聚半個演藝圈 「最強媒人團」曝光
登記結婚近4年的明星夫妻檔許瑋甯和邱澤，在今年7月喜迎1子「lan」後，終於在今（28）日晚間於台北文華東方酒店舉行盛大婚宴。鏡報 ・ 2 小時前