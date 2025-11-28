最近 Google 推出最新一代 AI 模型 Gemini 3 後，熱度一路飆升，用戶越來越多，結果整體流量直接衝上去，Google 也因此悄悄調整了免費帳號的使用限制，很多人發現原本能用的功能突然縮水，甚至用沒幾次就跳出額度已滿的提醒，一起來看看是怎麼回事吧！

Google AI 使用量爆衝，免費額度悄悄下修了

（圖片來源：Unsplash）

Gemini 3 免費用戶額度下修

根據 9to5Google 的整理，原本免費用戶每天可以使用 Gemini 3 Pro 的「思考型」指令最多 5 次，但現在改成「基本存取權，每日上限可能會經常調整」，使用約 3 次就會被系統擋下，使用次數調降了不少

（圖片來源：Google）

NotebookLM 免費功能關閉

Google 的 AI 筆記工具 NotebookLM 流量同樣爆滿，官方直接宣布這類高負載的功能，Pro 會員有次數上限，也暫時不開放給免費用戶，不過 Google 表示這只是過渡期，未來等系統更穩定後，還會再調整，重新打開更多功能，算是先止血一下，避免整個服務被擠爆

（圖片來源：NotebookLM）

Nano Banana Pro 也受影響

Nano Banana Pro 這款生圖模型，曾經短暫調整免費用戶的每日額度，從 5 次縮成 2 次又調回 5 次，如果超出 Nano Banana Pro 的上限，會再切換成 Nana Banana 來處理，看起來 Google 正在密切觀察使用量，並會根據伺服器微調，等於生圖品質可能會有差異，使用體驗也變得更浮動

（圖片來源：Google）

小結

這波調整其實很明顯，就是使用量突然衝太快，Google 必須先做流量管控，免費用戶的額度變動會更頻繁、甚至每天都不太一樣，像是排隊制度變成動態調整的那種概念，如果是重度使用者，最近可能會更常看到「額度已滿」的提醒，不過官方也強調這些都是暫時性的，未來的額度應該還會再調整幾輪，就先觀察一下變化吧！

