即時中心／徐子為報導



美國在臺協會（AIT）臉書粉專發文指出，處長谷立言今（20）日很高興和總統賴清德、Google公司領導階層齊聚一堂，慶祝Google在台北的「AI 基礎建設研發中心」正式啟用。





AIT認為，此一里程碑凸顯出台灣在推動全球AI創新與建立安全供應鏈方面扮演的關鍵角色，也使美台在經濟與科技領域的合作更上層樓。



AIT說，這項投資不僅反映出美台關係的強健，也證明了雙方正共同致力推動安全、具備韌性且能促進全球進步的科技，例如人工智慧。AIT樂觀期待稱，美國與台灣正攜手塑造AI領域的未來，一同推動有益於雙方經濟乃至於整個印太地區的創新發展。

廣告 廣告







原文出處：快新聞／Google「AI 研發中心」啟用 AIT發文慶賀「美台塑造AI未來」

更多民視新聞報導

桃園離奇車禍！轎車墜捷運8米深坑洞 女駕駛命大僅輕傷

肚子好餓！賴清德再推「台日友好」水產晚餐 網笑：太邪惡了

陳智菡慘了！誣指林智堅圖利馬偕醫院 遭求償200萬判決出爐

