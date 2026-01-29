Google AI Plus在台上線 月付260元解鎖Gemini 3 Pro與AI影片生成

【記者趙筱文／台北報導】Google宣布即日起在台灣推出全新訂閱服務Google AI Plus，主打以更親民的價格，開放使用旗下最先進的AI模型與創作工具。訂閱價格為每月260元，新用戶限時享前兩個月5折優惠，每月僅需130元，即可全面解鎖進階AI功能。

根據Google說明，Google AI Plus最大亮點在於整合多項高階AI應用，訂閱用戶可透過Gemini應用程式，取得Gemini 3 Pro 的進階使用權限，支援更複雜的程式撰寫、邏輯推理與長文分析；同時也能使用Deep Research 功能，快速生成並深入拆解主題型研究報告，鎖定專業與重度使用者需求。

在創作面向上，Google AI Plus也把「影像與影片生成」一次補齊。用戶可透過Nano Banana Pro進行AI圖像生成，或使用Veo 3.1 Fast將文字轉換為最長8秒的高品質短影片；此外，每月還提供200點AI點數，可在Flow與Whisk等影片工具中製作更進階的內容，明顯瞄準創作者與社群重度用戶。

除了生成式AI，Google也強化既有生態系整合。訂閱後，Gemini可直接內建於Gmail與Google文件，協助用戶撰寫郵件、整理草稿；在NotebookLM中，則可解鎖更高的語音摘要與筆記本上限，並支援自訂樣式、語氣與更進階的分析功能。

值得注意的是，Google AI Plus也包含200GB雲端儲存空間，可在Google相簿、雲端硬碟與Gmail之間共用，並支援最多5位家庭成員共享權益。官方也補充，目前已訂閱Google One Premium 2TB方案的台灣用戶，將於近期自動獲得Google AI Plus的相關功能，無須額外加價。

整體來看，Google AI Plus等於把「高階Gemini＋AI創作工具＋雲端空間」打包成單一訂閱，月費260元、首兩月5折的定價策略，也被視為 Google 正面迎戰 AI 訂閱化浪潮、搶攻日常工作與創作場景的重要一步。

