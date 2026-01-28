Google AI Plus 正式在台推出 每月只需260元

Google 今（28）日宣布在台灣等 35 個國家與區域正式推出 Google AI Plus 方案。用戶每月可用新台幣 260 元的價格，全方位提升工作效率與創意表現，輕鬆享受 Google AI 帶來的便利。

Google說， AI Plus方案開啟了通往 Google 最強大 AI 模型與工具的大門，全方位提升工作效率與創意表現。用戶可透過 Gemini 應用程式解鎖進階功能，包括：

• 獲得 Gemini 3 Pro 的進階使用權限，處理編寫程式、邏輯推理等複雜指令。

• 運用採用 Gemini 3 Pro 模型的 Deep Research 生成，並深入分析主題性的詳細報告。

• 使用 Nano Banana Pro 生成圖像，或運用 Veo 3.1 Fast 將文字轉換成高品質的 8 秒短片。

• 每月獲得 200 點 AI 點數在影片製作軟體 Flow 和 Whisk 中創作高品質的影片。

• 直接在 Gmail 和 Google 文件 中使用內建的 Gemini，協助撰寫郵件與整理草稿。

• 在 NotebookLM 中享有更高數量的語音摘要與筆記本上限，並解鎖自訂樣式、色調與更多分析功能。

這個方案還包含 200GB 的雲端儲存空間，供 Google 相簿、雲端硬碟與 Gmail 共享，還可以與最多五位家庭成員共同享有所有會員福利。目前台灣已訂閱 Google One Premium 2TB 方案的用戶，也將在未來幾天內自動獲得 Google AI Plus 的所有相關權益。

在台灣，Google AI Plus 訂閱價為每月新台幣 260 元。為慶祝正式上市，新訂閱用戶現在更可享有前兩個月 5 折、每月新台幣 130 元的限量優惠。

