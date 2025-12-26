Google AI Pro 年末大促！年費方案42折一年3,250元：哪些權益有感升級，誰可以閉眼刷下去？

先說結論：如果你真的在用 Gemini、NotebookLM 或是需要更大的雲端空間，這一檔值得下手。

Google 近期針對「新用戶」推出 Google AI Pro 年費限時 58% 優惠（就是打42折），台灣方面經《數位時代》實測，年繳方案是 12 個月 3,250 元（原價7,800元），折合每個月約繳 270 元。

至於月繳方案，則是每個月210元（原價650元），但為期只有3個月，折扣力度跟年繳方案差異頗大。

廣告 廣告

官方強調，本次促銷除了將獲得包括 Gemini 3 Pro 、Nano Banana Pro、Deep Research 更高的使用權限，以及 2TB 雲端儲存空間外，還可以與最多 5 位其他人分享你的方案，無需額外費用。

要注意的是，這一檔促銷Google官方沒有把期限沒寫死，且強調舊用戶不適用（但實測可用小帳申請），而且優惠到期後，系統就會照原價自動續訂。

取得 Google AI Pro 一年限時優惠請點我

免費版 vs. AI Pro：到底差在哪裡？

給還在考慮的用戶們參考，按照外媒《9to5Google》彙整，免費版Google帳號跟AI Pro用戶的權益差異如下：

提示上限（思考型與 Pro 模型）：從「每日上限不固定」變成「每日最多 100 次」。這對一般使用量來說已經很寬鬆，重度使用者也不太容易用完。

脈絡長度（Context Window）：從 32,000 詞元升級到 1,000,000 詞元。這意味著長文、長報告、整本文件的跨段推理更穩，不必切段丟給模型。

Deep Research：免費版每月 5 份、只能用思考型；Pro 版每天最多 20 份、可用 Pro 模型。要跑系統性研究或多專題併行，量級差距頗大。

影像生成（Nano Banana 系列）：一般模型每天 100 張 → 1,000 張；Nano Banana Pro 每天 3 張 → 100 張。基本上從「忍著用」變「不用省著用」。

影片生成：免費版不能用；Pro 版提供 Veo 3.1 Fast，每天最多 3 部。是入門級的快速生成管道。

雲端空間（Google One）：15GB → 2TB。真正能放工作庫與素材，不必到處清垃圾。

還有一些細節是：NotebookLM 可建的專案數提升、Flow/Whisk 有 AI 點數、Gemini 能在 Google 應用程式裡更深度可用、另還可解鎖 Antigravity 等功能。

一句話來說，這一檔促銷的本質，是把你可能會卡到的「數量級限制」打開到夠用。

好友一起訂划算嗎？

AI Pro 綁在 Google One 的家庭群組上，最多 6 人（含你）。台灣價 3,250 元年費，如果找滿 5 位夥伴分攤，每人一年約付540元，換算下來一個月45元，CP值顯而易見。而家庭群組共享內容包含：

Google Workspace 進階功能

AI Pro 的各項福利與配額

雲端空間（2TB 整體共享，而非每人各 2TB）

要注意的是，家庭群組採「共用單一付款方式」。也就是說，如果你是主購（實際上刷卡的人），就要負責管理家庭群組。

如何申請家庭群組？

Google家庭群組最多 6 位成員，且成員不限定必須為直系親屬。因此，本次促銷與三五好友一起購買Google AI Pro 年費方案是可行的，換算下來一人只要負擔約540元，但要注意token跟雲端帳戶容量共用上限是一樣的。

按照官方說明，以下6步驟就可創建家庭群組。

登入 Google 帳戶。 前往 g.co/yourfamily。 依序選取「建立家庭群組」⭢「開始」。 在「準備好擔任家庭群組管理員了嗎？」下方，選取「確認」。 輸入要邀請加入 Google 家庭群組的家庭成員名稱。 選取「傳送」。

這檔值得誰升級？

長文處理、研究導向：需要 1M 詞元與每日 20 份 Deep Research 的人。（編輯、研究員、顧問、法務支援）

視覺內容重度使用者：每天要出多張圖、快速影片，且不想繞第三方工具的人。

需要 2TB 雲端的人：工作素材、影音備份、多人協作流動頻繁者。

團隊共用：你有固定合作夥伴，願意共用付款並做配額管理。

結論：真的用的到就閉眼刷

最後誠心建議，舊用戶沒有這個折扣，別花時間在同帳戶上找入口，要用就開新帳號，或是用小帳購買就好。

然後，目前不確定檔期何時結束，要買就快，然後到期後會自動以原價續訂，因此要記得關自動續約。

最後，祝大家2026年武運昌隆，Peace！

延伸閱讀：Google發布AI年度回顧！連OpenAI都嚇到紅色警戒，60項超強應用一次盤點

資料來源：Google

本文初稿為AI編撰，整理．編輯/ 李先泰

更多報導

實測｜AI可將圖片分層了！通義千問推Qwen-Image-Layered，如何將圖片「剝洋蔥」分離素材？

AI未來職場長怎樣？外媒訪談5位專家後指出：有情商、懂連結，將成最強技能！