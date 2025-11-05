Google與Epic Games稍早共同宣布，雙方已就長達數年的Google Play Store反壟斷法庭戰達成和解。雙方向舊金山聯邦法院提交一份修改後的提案，請求美國地方法院法官James Donato批准，此舉若獲通過，將正式結束這場自2020年開始、關於Android應用程式分發與支付壟斷的訴訟。

Google與Epic Games反壟斷訴訟和解，Google Play Store將開放第三方支付、分潤調為9%起跳

雙方高層肯定和解，強調開放與競爭

Google Android生態系總裁Sameer Samat在「X」上表示：「我們已與Epic Games共同提交了一份針對於Android與Google Play Store的擬議修改方案，重點在於擴展開發者的選擇與靈活性、降低分潤費用，並且鼓勵更多競爭，同時確保用戶安全。」

Epic Games執行長Tim Sweeney也讚揚此提案，稱其「真正加倍投注於Android作為開放平台的最初願景，並且簡化全球競爭商店的安裝流程、降低Google Play Store開發者的服務費用，同時更實現第三方應用程式內支付與網頁支付。」

和解方案細節：遵循法院命令、明訂抽成上限

此次和解的背景，是法院在2023年底裁定Epic Games勝訴，Google後續在今年7月上訴失敗，其向最高法院請求暫緩執行禁令的要求也遭到駁回情況下。意味Google必須遵守法院原始裁決命令，包含：

• 禁止向製造商或App開發者付費，換取App內容僅在Google Play Store提供或分發。

• 必須允許第三方App商店可安裝於Android裝置。

• 禁止強制開發者只能使用Google的支付系統。

而此次雙方提交的和解提案，正是在上述命令的基礎上，對執行細節進行了修改與明確化：

• 開放替代支付：雙方已敲定一個方案，允許開發者「無縫地使用替代支付機制」 (包含應用程式內支付與外部連結)，但仍需遵守Google的安全標準。

• 明訂抽成上限 (Fee Cap)：和解內容明確訂定Google對這些替代支付可收取的分潤最高上限——依據交易類型不同，分別為9%或20%。

• 費率限制範圍：針對第三方應用程式內支付系統的分潤上限，僅適用於「新安裝」的 App。

• 第三方商店標準：雙方共同確定了第三方商店需要滿足的「合理、中立的標準」，符合標準的商店將更容易被全球用戶下載，與Google Play Store進行競爭。

等待法官批准

Sameer Samat表示，雙方將於美國當地時間11月6日與法官會面。若法官批准此項和解提案，將能解決雙方訴訟問題。而此和解顯然是Google在面臨監管與司法雙重壓力下，為維持其Android生態系控制權所做出的重大讓步。

