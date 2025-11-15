Google 稍早宣布，將擴大其在美國德州的投資。德州是 Google 進駐超過 15 年的據點 ，此次計畫在 2027 年前額外投入 400 億美元 ，將用於建設全新的雲端與 AI 基礎設施，包含在阿姆斯壯郡 (Armstrong County)與哈斯克爾郡 (Haskell County) 郡興建新的資料中心園區。

Google宣布2027年前加碼投資德州400億美元，將興建兩座新AI資料中心

結合再生能源，哈斯克爾郡將建置太陽能與儲能電廠

Google 強調，此次基礎設施的擴展將以「負責任」的方式進行 。為此，Google 宣布成立一項 3000 萬美元的「能源影響基金」(Energy Impact Fund)，用於加速與擴展在地的能源計畫 。

此外，Google 也將透過購電協議 (PPA) 的方式，支持超過 6200 MW (百萬瓦) 的新能源發電與容量 。其中，位於哈斯克爾郡的新資料中心，將直接與一座新的太陽能與電池儲能電廠相鄰而建 。

培育在地人才，2030年前培訓 1700名電工人員

在人才培育方面，Google 也宣布將支持「electrical training ALLIANCE」 (電氣培訓聯盟) 。目標是在 2030 年前，協助培訓德州現有的電氣工人，以及超過 1700 名學徒 。Google 指出，此舉預計將使該州新電工的預期人力資源增加一倍以上 。

Google 表示，此次對德州的最新投資，不僅是為了支持德州當地的勞動力與基礎設施 ，更是為了確保美國「保留技術骨幹，以引領全球 AI 發展」。

