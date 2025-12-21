原本Google雄心勃勃地計畫在2025年底前，讓旗下的生成式AI Gemini全面取代舊有的Google Assistant，成為大多數Android手機的預設數位助理。不過，這項計畫看來遇到了一些現實挑戰。

Google Assistant確認「延後退休」，Gemini全面接管Android 生態還要再等等

根據Google稍早聲明，目前已經調整相關時程，確認放緩Gemini全面推送速度。Google表示，為了確保能提供「無縫的過渡體驗」 (Seamless Transition)，將原本的激進時程延後，意味從Google Assistant全面轉換到Gemini的更新作業，將會持續進行到2026年。

為了體驗不打折，寧願慢一點

Google在聲明中坦言需要更多時間來優化，並且預告將在「未來幾個月」分享更多細節，暗示全面轉換的完成時間點，很可能會拖過2026年初。

事實上，Google Assistant的「退休」很早就已經決定。自從Google推出Gemini，並且開始將原本屬於Google Assistant的功能 (例如控制居家智慧裝置、設定鬧鐘等)逐步移轉到Gemini之後，「交棒」只是時間問題，而在2024年推出的Pixel 9系列手機，Gemini實際上就已經成為預設的數位助理服務 (但使用者依然可以手動切換成Google Assistant)。

擴及平板與穿戴裝置，硬體門檻不高

雖然時程延後，但Google讓Gemini AI進駐所有裝置的決心不變。官方重申，計畫將所有「平板電腦、車載系統以及連接手機的裝置 (如耳機和智慧手錶)」都能升級為以AI驅動的Gemini。

對於舊裝置用戶來說，好消息是硬體門檻並不高。只要裝置運行Android 10以上版本，並且具備至少2GB記憶體容量裝置，理論上都能獲得這次升級。

