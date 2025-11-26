Mashdigi

Google執行長暢談AI戰略：Gemini 3只是開始、「Project Suncatcher」太空資料中心計畫將能實現

隨著Gemini 3Nano Banana Pro等AI產品接連問世，Google在AI領域的攻勢一波接一波。Google執行長Sundar Pichai在《Google AI: Release Notes》Podcast節目中，與主持人、Google AI Studio產品負責人Logan Kilpatrick進行了一場深度對談。

在訪談中，Sundar Pichai不僅回顧了Google轉型為「AI優先」 (AI First)公司的十年歷程，更對未來做出了大膽預測。他認為，量子運算 (Quantum Computing) 將在五年內迎來與今日AI一樣的「令人屏息的興奮時刻」 (breathless excitement)。

回首2016：全端佈局的起點

Sundar Pichai在節目中透露，Google早在2016年就確立了「AI優先」的戰略方向。這一決策背後的推力，源自於2012年Google Brain著名的「貓臉識別」論文，以及2014年收購DeepMind後帶來的技術積累，最終在2016年的AlphaGo勝利中達到高潮。

鮮為人知的是，Google也在同年5月宣布了第一代TPU (張量處理單元)。Sundar Pichai強調，這是一個「全端」 (Full Stack)的賭注——從底層基礎設施、資料中心、TPU/GPU晶片，到上層的模型與產品應用，Google花費多年時間將這些積木堆疊起來，才得以在生成式AI爆發的當下，擁有足夠的底氣迅速回應。

Gemini 3與Nano Banana Pro：激發潛在創意

談及近期發表的Gemini 3與影像生成工具Nano Banana Pro，Sundar Pichai表示看到這些技術如何激發人們的「潛在創意」 (latent creativity) 是最令他興奮的事。他觀察到人們正利用這些工具，並且以其腦海中構思的方式來表達自我，特別是Nano Banana Pro在資訊圖表 (Infographics) 製作上的表現，讓他印象深刻。

Sundar Pichai也透露，他對即將到來的Gemini 3.0 Flash模型寄予厚望，甚至認為這可能是Google 「迄今為止最好的模型」，將能讓AI服務觸及更多用戶。

未來賭注：量子運算與「Project Suncatcher」

除了眼前的AI競爭，Sundar Pichai的目光已投向更遠的未來。他預言：「我認為在大約五年內，我們將對量子運算感到如同今日對AI一般的屏息興奮」，這意味Google將量子運算視為繼AI之後的下一個典範轉移。

此外，Sundar Pichai更在訪談中天外飛來一筆，提到了兩週前宣布的「Project Suncatcher」——一個計畫在2027年將資料中心建置於太空中的瘋狂計畫 (Moonshot)。

雖然聽起來不可思議，但Sundar Pichai認為，當你退一步思考未來所需的龐大算力時，這一切就變得合理了。他甚至打趣道，或許屆時太空中的TPU還能遇見那輛在軌道上漂浮的Tesla Roadster。

Vibe Coding：讓非工程師也能寫程式

而訪談中也觸及了「Vibe Coding」的概念，即透過AI工具讓不具備傳統程式背景的人也能構建軟體。Sundar Pichai分享了一個內部故事：一位Google傳播團隊的員工，利用Gemini 3在一次嘗試中 (one-shot) 就寫出了一個動畫HTML頁面，藉此教導兒子西班牙語動詞變位。

Sundar Pichai認為，這正是 AI 賦能個人的最佳例證。

從Gemini的全面落地到太空資料中心的宏願，Google顯然正試圖用更長遠的視角，來定義這場AI革命的下半場。

