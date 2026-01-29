Google Chrome導入Gemini側邊欄！Auto Browse成懶人救星，填表、購物、訂房⋯都能搞定
重點一 ：Google 在 Chrome 導入 Gemini 3 與全新側邊欄，推出可自動操作網頁的「Auto Browse」，優先開放給 AI Pro、AI Ultra 訂閱用戶。
重點二 ：Auto Browse 能跨分頁讀取資訊並實際點擊、填表與購物，透過 Universal Commerce Protocol 串接 Etsy、Target、Shopify 等電商。
重點三 ：Google 將在 Chrome 導入「Personal Intelligence」，在使用者授權下讀取 Gmail、Drive、Photos 等資料，實現高度個人化代理操作，也放大隱私與可靠性疑慮。
Google 正把自家生成式 AI 更深度整合進 Chrome 瀏覽器。最新一波更新中，Google 宣布在 Chrome 導入最新大型模型 Gemini 3，同時改造瀏覽器側邊欄介面，並推出全新「Auto Browse」自動瀏覽功能。
這項功能目前僅開放給付費的美國 AI Pro 與 AI Ultra 訂閱用戶，定位是替使用者處理各種重複、瑣碎的「數位家務」，從填寫表單到幫忙完成日常購物，希望讓瀏覽器從資訊入口，進一步成為真正會「幫你動手」的 AI 助理。
在新版介面中，Gemini 不再只是藏在 Chrome 右上角的小對話框，而是以佔據約四分之一螢幕寬度的側邊大面板呈現。使用者可以主動將想讓 AI 協助處理的分頁加入這個面板，等同授權 Gemini 讀取這些頁面的內容並在其上執行操作。
Google Chrome 副總裁 Parisa Tabriz 形容，Auto Browse 的設計目標，是接手人們在網路上那些單調、耗時，卻又不得不做的任務，讓 AI 能在實際網頁環境中一步步完成工作。
要注意的是，截至29日上午目前Chrome的最新功能尚未推送給台灣用戶。
填表、購物，AI 可直接操控網頁完成任務
在官方示範中，Auto Browse 展現了多種實際應用情境。最基本的一種，是跨分頁整合資訊並自動填寫表單。
場景一：自動填表
使用者將多個包含個人資料、活動資訊或註冊細節的分頁加入 Gemini 側邊欄，再要求 AI 幫忙完成某個網站的報名或註冊流程。
Gemini 會逐一瀏覽相關分頁，擷取需要的欄位資訊，例如姓名、地址、聯絡方式或偏好設定，接著在表單中自動填入並提交。
場景二：自動瀏覽
另一個示範場景聚焦在清單管理。以房地產平台 Redfin 為例，使用者可要求 Gemini 檢查自己收藏的公寓或房屋列表，並移除所有沒標示「可攜寵」的選項。
AI 在實作時會逐一打開每個收藏項目，確認是否具備「寵物友善」條件，再執行取消收藏等操作，過程就像遠端看著一位助手代為操作滑鼠與鍵盤。
場景三：電商購物
在電商購物方面，Google 則展示了更具「代理人」風格的任務流程。使用者先提供一張派對現場照片，要求 Gemini 前往手作與裝飾品電商平台 Etsy，購買照片中出現的派對裝飾。
Gemini 會先解析影像，辨識出其中的彩帶、氣球、背景布與其他裝飾元素，接著自動在 Etsy 搜尋相似商品，將找到的品項加入購物車。螢幕上的畫面，看起來就像有人在分享螢幕進行線上教學，只是實際操作者是AI。
為了支撐這種跨網站、跨流程的自動化購物行為，Chrome 也同步支援 Google 與多家零售與電商平台共同制定的 Universal Commerce Protocol（UCP）。這是一套針對電商與「代理人型 AI」溝通的通用標準，合作夥伴包括 Etsy、Target、Shopify、Wayfair 等。
透過這套協議，AI 可以更清楚理解商品資訊、庫存與交易流程，降低自動購物過程中因頁面設計差異或標示模糊所產生的錯誤。
更懂你、可自己動手的AI，安全性沒問題嗎？
除了讓 AI 能在網頁上實際「動手」，Google 也把更具個人化色彩的「Personal Intelligence」功能納入 Chrome 的未來規劃。這項在今年稍早對外公布的功能，將在使用者主動開啟的前提下，允許 Gemini 安全地存取 Gmail、Google Drive、Google Photos、YouTube 等 Google 服務中的個人資料，用來回答更精準的問題，或在執行任務時提供更多上下文。
實際上，這代表一旦使用者同意，Gemini 將有能力把信件內容、雲端文件、照片與影音紀錄串在一起，形成更完整的「數位身分地圖」。當它在瀏覽器中代為填表、規劃行程或整理訂單時，便能調用這些資訊，做出更貼近個人狀況的決策。
Google 強調，Personal Intelligence 預設為關閉狀態，需由使用者手動開啟，同時系統也被設計為避免對健康、財務等敏感議題做主觀推論，以降低 AI 過度「腦補」帶來的風險。
在安全機制上，Google 也試圖讓使用者隨時掌握 Auto Browse 的行為。當 Gemini 進行操作時，畫面會持續顯示它目前正在做的事情與下一步預計執行的動作，上方則常駐一個醒目的「暫停」按鈕，方便使用者隨時中斷並收回控制權。
若任務進展到輸入信用卡資訊或完成付款等關鍵環節，系統會強制跳出確認對話框，要求使用者明確按下同意，AI 才能繼續完成交易。
然而，即便有上述控管設計，Auto Browse 仍然繞不開一個根本問題：AI 本身的穩定度與可靠性。例如《Zdnet》報導指出，Gemini 在多項任務上已展現不錯能力，但若要求Gemini 在 Google Sheets 中統一修改日期格式，卻很容易產生不符合預期甚至怪異的結果。
這意味著，當前的AI在理解網頁環境中仍有出錯可能，因此若委託 AI 開始直接代為操作帳號與金流時，使用者恐怕仍得維持高度警戒。
延伸閱讀：Google Chrome大更新！全面導入Gemini升格「AI瀏覽器」：6大亮點功能一次看
本文初稿為AI編撰，整理．編輯/ 李先泰
