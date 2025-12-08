Mashdigi

Google深化Android XR生態：Galaxy XR增加「PC 連結」、「真人替身」更新，準備拓展AI眼鏡戰線

Mashdigi

繼去年底揭示Android XR願景、在今年Google I/O壓軸展示，並且於近期與三星正式宣布推出Galaxy XR頭戴裝置後，Google在稍早舉辦的《The Android Show: XR Edition》活動中，進一步展示了Android XR生態系的下一步佈局。

Google深化Android XR生態：Galaxy XR增加「PC 連結」、「真人替身」更新，準備拓展AI眼鏡戰線
Google深化Android XR生態：Galaxy XR增加「PC 連結」、「真人替身」更新，準備拓展AI眼鏡戰線

除了宣布為Galaxy XR釋出包含「PC Connect」 (PC連結)、「Likeness」 (真人替身)與「Travel Mode」 (旅行模式)三大功能更新，更預告將與三星、Gentle Monster、Warby Parker，以及中國AR眼鏡品牌XREAL合作，預計於明年推出全新的AI眼鏡與有線XR眼鏡裝置。

廣告
Google深化Android XR生態：Galaxy XR增加「PC 連結」、「真人替身」更新，準備拓展AI眼鏡戰線
Google深化Android XR生態：Galaxy XR增加「PC 連結」、「真人替身」更新，準備拓展AI眼鏡戰線

Galaxy XR功能升級：與Windows深度整合

Google首先針對剛上市不久的Galaxy XR釋出首波重大更新，試圖讓這款裝置更融入使用者的日常工作與生活：

PC Connect (PC連結)：類似Meta Quest的Remote Desktop功能，但整合度更深。使用者可將Windows PC畫面無線串流至頭戴裝置，並且將其視窗與Google Play Store的原生Android App並排顯示，意味可讓使用者在虛擬空間中獲得多螢幕體驗，甚至遊玩PC遊戲。

Google深化Android XR生態：Galaxy XR增加「PC 連結」、「真人替身」更新，準備拓展AI眼鏡戰線
Google深化Android XR生態：Galaxy XR增加「PC 連結」、「真人替身」更新，準備拓展AI眼鏡戰線

Likeness (真人替身)：為了解決戴著頭盔視訊時的尷尬感，Google推出了Beta版的Likeness功能。透過感測元件輔助，系統能即時生成一個「逼真的數位替身」，同步使用者的臉部表情與手勢，讓視訊通話對方能看到自然的「你」，而非冷冰冰的頭盔或卡通圖像。

Google深化Android XR生態：Galaxy XR增加「PC 連結」、「真人替身」更新，準備拓展AI眼鏡戰線
Google深化Android XR生態：Galaxy XR增加「PC 連結」、「真人替身」更新，準備拓展AI眼鏡戰線

Travel Mode (旅行模式)：針對飛機等移動場景優化，確保在顛簸或轉向時畫面保持穩定，讓使用者能將狹窄的機艙座位瞬間變成個人電影院或辦公室。

硬體型態大爆發：AI眼鏡、有線XR眼鏡裝置兵分兩路

為了不讓Meta的Ray-Ban智慧眼鏡專美於前，Google日前已經確認將與三星、Qualcomm建立的Android XR聯盟基礎上，進一步擴大合作夥伴名單，納入時尚眼鏡品牌Gentle Monster與Warby Parker，預計在2026年推出兩種類型的AI眼鏡：

無螢幕AI眼鏡 (Screen-free AI glasses)：類似目前的Ray-Ban Meta，透過內建揚聲器、麥克風與相機，讓使用者能隨時呼叫Gemini進行對話、辨識周遭環境或拍照。

顯示型AI眼鏡 (Display AI glasses)：進階版設計，在鏡片中加入顯示功能，能將即時翻譯字幕、導航資訊直接投射在使用者眼前。

Google深化Android XR生態：Galaxy XR增加「PC 連結」、「真人替身」更新，準備拓展AI眼鏡戰線
Google深化Android XR生態：Galaxy XR增加「PC 連結」、「真人替身」更新，準備拓展AI眼鏡戰線

此外，Google也再次展示與中國AR眼鏡獨角獸XREAL合作的「Project Aura」。

這是一款有線XR眼鏡裝置，具備70度的超大視野 (FOV) 與光學透視技術，不同於全封閉的VR頭戴裝置，「Project Aura」讓使用者能同時看到數位內容與實體世界，適合邊看食譜邊做菜，或是在維修家電時觀看浮在空中的步驟指引。

Google深化Android XR生態：Galaxy XR增加「PC 連結」、「真人替身」更新，準備拓展AI眼鏡戰線
Google深化Android XR生態：Galaxy XR增加「PC 連結」、「真人替身」更新，準備拓展AI眼鏡戰線

開發者工具先行：Android XR SDK Preview 3釋出

為了支撐這些硬體，Google同步釋出Android XR SDK Developer Preview 3版本。新版SDK開放針對AI眼鏡的開發工具與API，讓開發者能如同Uber或GetYourGuide等合作夥伴一樣，打造結合地理位置、視覺辨識的加值體驗。

Google深化Android XR生態：Galaxy XR增加「PC 連結」、「真人替身」更新，準備拓展AI眼鏡戰線
Google深化Android XR生態：Galaxy XR增加「PC 連結」、「真人替身」更新，準備拓展AI眼鏡戰線

觀點：XR裝置進入戰國時代，Google走「Android模式」對抗封閉花園

從此次發表會可以看出，Google在XR領域的策略與當年Android手機如出一徹：建立統一的作業系統平台，聯合各路硬體諸侯。

Google與三星的盤算：雙方加上Qualcomm的鐵三角，顯然是為了對抗蘋果Vision Pro的高牆。Galaxy XR負責搶佔高階VR/MR市場，而與Gentle Monster等潮牌合作的AI眼鏡，則是為了在更輕量化、更具大眾市場潛力的「穿戴式AI」領域，狙擊Meta與Ray-Ban的強勢組合。

Meta 的領先優勢：目前Meta 在「頭戴裝置」 (Quest)與「AI眼鏡」 (Ray-Ban Meta)兩端都取得了市場先機，並且各自有龐大的社群數據。Google雖然軟體底層強大 (Gemini + Android)，但在硬體落地上仍處於追趕狀態，必須仰賴三星與XREAL等夥伴的硬體製造能力來快速鋪貨。

XREAL與中國業者的機會：XREAL過去雖有硬體優勢，但軟體生態系一直是短板。加入Android XR陣營後，「Project Aura」將能直接取用Google Play Store的豐富資源，這對中國XR業者走向國際標準化是一大指標。

蘋果的孤高：蘋果的Vision Pro雖然體驗極致，但高昂價格與重量使其難以普及。在輕量化AR眼鏡尚未問世前，面對Android陣營從「高階頭戴顯示裝置」到「平價AI眼鏡」的全面包圍，蘋果能否維持其「空間運算」的定義權，將是接下來兩年的看點。

總結來說，2026年將是XR裝置「分眾化」的一年。消費者將不再只有笨重的頭戴裝置可選，而是能根據需求，選擇要「沉浸」 (Galaxy XR)、「實用」 (Project Aura)，或是選擇「輕便」 (AI Glasses)，而這一切的背後，Google都將以其AI (Gemini) 串接起來。

更多Mashdigi.com報導：

攔截Netflix！派拉蒙發動1080億美元惡意併購華納兄弟探索，以每股30美元全現金對決

Netflix收購華納兄弟遇路障？川普直言「市佔率恐成問題」，暗示將親自介入審查流程

Apple Fitness+健身訂閱服務確認12/15登台，可與家人共享、支援AirPods Pro 3即時數據

其他人也在看

斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度

斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度

斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度

EBC東森新聞 ・ 1 天前8
74歲女癌末「長數百顆腫瘤」！2個月全消失　只靠「1治療」創奇蹟

74歲女癌末「長數百顆腫瘤」！2個月全消失　只靠「1治療」創奇蹟

一名74歲的女性肝癌患者，在短時間內長出上百顆腫瘤，且肝臟腫瘤長至18公分大，身體極為虛弱、嚴重呼吸困難。後續她於陽明交通大學附設醫院進行化學治療，在短短2個月內，體內腫瘤幾乎消失不見，身體逐漸康復且還能活動自如，恢復生活能力。

三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前34
忘記藥名！阿姨急畫「1個火柴人」藥局老闆秒猜中　網全瘋了：太強！

忘記藥名！阿姨急畫「1個火柴人」藥局老闆秒猜中　網全瘋了：太強！

一位藥局老闆近日在社群平台分享了一段特殊經歷，一名疑似有聾啞情況的阿姨因忘記藥名而比手畫腳，最後畫出「一個火柴人圖案」，竟讓老闆瞬間「get」到阿姨的想法，成功猜中她需要的藥品。這段溫馨互動在網路上引起熱烈討論，不少網友也畫下圖案，來考驗老闆是否能成功「get」，令人看了莞爾一笑。

中天新聞網 ・ 13 小時前24
吃雞胸肉和花椰菜減肥　女網紅「胰臟全爛」險亡！醫嘆：一堆人錯了

吃雞胸肉和花椰菜減肥　女網紅「胰臟全爛」險亡！醫嘆：一堆人錯了

以為多吃水煮餐就能健康？這起案例可要注意。一名中國女網紅為追求快速瘦身，在半年內採用「水煮雞胸肉加花椰菜」的單一飲食法。然而，這種錯誤方式並未帶來健康，反而害她劇烈腹痛，送醫後竟被診斷出胰臟大面積壞死，差點喪命！

三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前23
MLB》台裔球員費仔公開甜蜜結婚照 好友林家正留言祝福

MLB》台裔球員費仔公開甜蜜結婚照 好友林家正留言祝福

大聯盟台美混血外野手費爾柴德（Stuart Fairchild）前陣子完成終身大事，他8日在IG公開與新娘的婚紗照，貼文寫道：「11.7.25 - 娶了我最好的朋友、旅行規劃師、電影情節解說員。我是個幸運的人。」台灣捕手林家正也留言祝賀費仔：「兄弟恭喜。」

中時新聞網 ・ 12 小時前3
新北穩漲區！永和頂溪商圈都更危老催動 房價「慢而穩」惦惦漲 自住回流「住過都離不開...」｜房價狙擊手

新北穩漲區！永和頂溪商圈都更危老催動 房價「慢而穩」惦惦漲 自住回流「住過都離不開...」｜房價狙擊手

新北市永和頂溪生活圈近十年房價表現強勢，伴隨台北外溢效應、自住買盤回流與生活圈成熟度提升，區域需求長期穩定，身為台北跨入永和的第一站，頂溪站具備「一橋進台北」的稀缺地利，周邊商圈、學區、公園密集度高，使居住便利性遠勝多數老城區，根據實價資料，頂溪生活圈近十年房價上漲46%，領先永和整體的 43%。

Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 17 小時前13
峮峮昔缺席《飢餓遊戲》錄影挨轟　製作單位突證實她畢業了！心酸真相曝

峮峮昔缺席《飢餓遊戲》錄影挨轟　製作單位突證實她畢業了！心酸真相曝

《飢餓遊戲》節目製作單位透過官方臉書發聲明指出，峮峮因身體因素無法同時負荷繁重行程，早在1年前便首次提出請辭，但基於多年情感，團隊希望她以「請假」方式休息、調養身體，盼能保留更多彈性。然而，期間未及時向外界清楚說明，使她承受外界誤解與網路輿論壓力，對此節目...

CTWANT ・ 6 小時前27
賴瑞隆淚談兒涉霸凌！議員預言「重創綠營」最慘情況：台南、高雄會很慘

賴瑞隆淚談兒涉霸凌！議員預言「重創綠營」最慘情況：台南、高雄會很慘

民進黨立委賴瑞隆在高雄市長黨內初選期間，因8歲兒子爆出霸凌爭議重創聲譽，恐影響選民支持度，民眾黨新北市議員陳世軒指出，無論是賴瑞隆的霸凌相關爭議，還是立委林岱樺的貪污疑雲，都讓民進黨受到重創，若再不快速整合、定於一尊，到了2026大選正式開跑，台南、高雄選情都會很慘。陳世軒在《週末大爆卦》節目中表示，無論是林岱樺因為官司而民調直落，還是賴瑞隆兒子爆出的爭議......

風傳媒 ・ 1 天前225
獨家／3前男友齊發聲：看得出粿粿心向誰　「最痛的是范姜彥豐」

獨家／3前男友齊發聲：看得出粿粿心向誰　「最痛的是范姜彥豐」

粿粿婚內出軌風暴出休止符，傳出粿粿（江瑋琳）與丈夫范姜彥豐雖已達成離婚協議，但其中協議中竟包含「不得再撕毀王子（邱勝翊）」的條款。消息一出立刻引爆討論。《三立新聞網》獨家採訪到粿粿的三位前男友，他們難掩震驚，直言：「站在男人的立場，這條件等於讓范姜彥豐再次難堪。」但同時，也一致希望外界「給粿粿一次重新開始的機會」。

三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前189
林青霞搶救44億豪宅「心力交瘁」　還原崩潰過程驚喊：這是入侵

林青霞搶救44億豪宅「心力交瘁」　還原崩潰過程驚喊：這是入侵

影壇傳奇林青霞1984年與香港富商邢李㷧結婚後淡出演藝圈，氣質依舊是外界心中的永恆「大美人」。然而，向來優雅從容的她近日卻在專欄坦言，面對香港市值逾11億港幣（約44億台幣）的豪宅遭「不速之客」蟑螂入侵，讓她一度心力交瘁。

鏡報 ・ 14 小時前102
青鳥護航賴瑞隆兒！醫嗆：敢不敢做這事？

青鳥護航賴瑞隆兒！醫嗆：敢不敢做這事？

[NOWnews今日新聞]表態角逐2026高雄市長初選提名的民進黨立委賴瑞隆，日前卻被爆出就讀小二的兒子追打、霸凌同學；距霸凌事件發生近兩個月後，賴瑞隆昨（7）日二度召開記者會，淚崩向女童及其父母致歉...

今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前143
成田機場「台灣國旗死壓中國」！日本最新「辱華現場壓不住」網笑瘋

成田機場「台灣國旗死壓中國」！日本最新「辱華現場壓不住」網笑瘋

生活中心／曾郁雅報導日本首相高市早苗回應「台灣有事」且堅決不收回的表態，引發中國當局極度不滿，多次出手試圖「經濟制裁」，沒想到卻進一步推升高市早苗於日本民眾支持率，展現日本國民對於堅守日本立場與友台政策的認同，近日就有飛往日本旅客發現東京成田機場「這畫面」，直接「台灣強壓中國」的場景，讓他忍不住笑出來：「最新辱華現場！」。

民視 ・ 1 天前478
棒棒堂小煜宣布離婚！ 用更舒服的方式陪伴彼此

棒棒堂小煜宣布離婚！ 用更舒服的方式陪伴彼此

小煜（楊奇煜）從《棒棒堂》出道，今年才拿下金鐘獎的肯定，8日宣布和結婚5年的老婆言言離婚，「我和言言在今年9月平和地告別了婚姻關係」。

裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 16 小時前81
週末挑戰入冬首波冷氣團！北部「大怒神降溫」進逼10度

週末挑戰入冬首波冷氣團！北部「大怒神降溫」進逼10度

隨著東北季風的強度加大，台灣的好天氣即將告別。根據氣象專家吳聖宇的預測，今（8日）北部及東部地區將出現短暫陣雨，並且在今晚至明日（9日）清晨，氣溫將進一步下降。值得注意的是，下一波寒冷的變天將會更加明顯，中北部及東北部的空曠地區可能降至10至13度，這有可能達到大陸冷氣團的標準，提醒民眾做好保暖準備。

中天新聞網 ・ 9 小時前1
本週首波冷空氣到！今變天降溫炸雨　這天迎「入冬最強冷氣團」10℃急凍

本週首波冷空氣到！今變天降溫炸雨　這天迎「入冬最強冷氣團」10℃急凍

今（8）日東北季風增強、明（9）日東北季風影響，氣象署提醒，北部及東北部天氣稍轉涼，其他地區早晚亦涼；東北部及大臺北地區、基隆北海岸有陣雨，有局部大雨發生的機率，桃園、東部地區有局部短暫雨，東南部及恆春半島有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。

三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前1
道奇準備大撒幣挖虎王！可能創下超越山本由伸史上投手最大合約

道奇準備大撒幣挖虎王！可能創下超越山本由伸史上投手最大合約

體育中心／綜合報導道奇隊正在醞釀一筆重磅交易！他們正積極運作，試圖交易底特律老虎賽揚左投「新虎王」史庫柏（Tarik Skubal），有可能以「一換五」完成這筆大交易。

FTV Sports ・ 16 小時前11
小煜離婚「護理正妹」！昔「交往內幕」全說了

小煜離婚「護理正妹」！昔「交往內幕」全說了

娛樂中心／于士宸報導男星楊奇煜（小煜）從偶像男團「棒棒堂」出道，單飛後跨足主持與戲劇。2020年，他與小7歲的護理師女友言言結婚，並育有兩名兒子。沒想到，今日（8）小煜突然震撼宣布，其實早在9月就已與言言和平離婚，並感性表示：「有些故事不必用『結束』形容，只是換了一種讓彼此更舒服的方式陪伴」。如今，也有網友翻出他5年前公開結婚喜訊時的貼文，其中「這1句」讓人看見當時兩人滿溢的甜蜜與勇敢，相愛的模樣仍令人動容，如今卻傳出離婚消息，令大批粉絲感到惋惜。

民視 ・ 12 小時前4
清潔隊員「貪污」兩樣情…他拿走廢棄辦公椅自己用！一、二審全無罪

清潔隊員「貪污」兩樣情…他拿走廢棄辦公椅自己用！一、二審全無罪

台北市環保局黃姓清潔隊員將殘值只剩32元的回收電鍋，轉贈給拾荒婦，犯貪污罪一審遭判3個月有期徒刑，緩刑2年，褫奪公權1年；引起社會譁然，然而，各界對這類「貪污」行為，看法不一；距今6年前，也曾有清潔員把廢棄的辦公椅搬回己用，遭同樣檢方依貪污罪起訴，然而，法院一、二審都判他無罪，兩者成罪原因，處境大不相同。

三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前153
不是高麗菜、水蓮！「1神菜」煮火鍋必吃　醫曝：多吃防肺癌

不是高麗菜、水蓮！「1神菜」煮火鍋必吃　醫曝：多吃防肺癌

天氣變冷，不少人都想吃熱呼呼的火鍋，你必加的食材是什麼呢？近日有火鍋店小編表示，老闆叫了2籃茼蒿，還說「這是火鍋必吃的神菜！」讓他很驚訝。文章曝光掀起討論，眾人紛紛認同老闆看法，直喊「沒吃到茼蒿像是沒吃火鍋！」

三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前12
傳離婚宥勝7個月！慈惠疑搬家「開啟新生活」 現況曝

傳離婚宥勝7個月！慈惠疑搬家「開啟新生活」 現況曝

男星宥勝（王宥勝）2023年捲入性騷風波後，今年4月宣布永久退出演藝圈，並將所有社群關閉。沒想到5月傳出他與老婆慈惠離婚，身分證配偶欄已經空白，但夫妻倆至今未做出回應，而慈惠7日在社群更新近況，吐露「在新的城市開啟新生活」，疑似準備搬離原居住地。

中時新聞網 ・ 12 小時前26