繼去年底揭示Android XR願景、在今年Google I/O壓軸展示，並且於近期與三星正式宣布推出Galaxy XR頭戴裝置後，Google在稍早舉辦的《The Android Show: XR Edition》活動中，進一步展示了Android XR生態系的下一步佈局。

Google深化Android XR生態：Galaxy XR增加「PC 連結」、「真人替身」更新，準備拓展AI眼鏡戰線

除了宣布為Galaxy XR釋出包含「PC Connect」 (PC連結)、「Likeness」 (真人替身)與「Travel Mode」 (旅行模式)三大功能更新，更預告將與三星、Gentle Monster、Warby Parker，以及中國AR眼鏡品牌XREAL合作，預計於明年推出全新的AI眼鏡與有線XR眼鏡裝置。

廣告 廣告

Google深化Android XR生態：Galaxy XR增加「PC 連結」、「真人替身」更新，準備拓展AI眼鏡戰線

Galaxy XR功能升級：與Windows深度整合

Google首先針對剛上市不久的Galaxy XR釋出首波重大更新，試圖讓這款裝置更融入使用者的日常工作與生活：

• PC Connect (PC連結)：類似Meta Quest的Remote Desktop功能，但整合度更深。使用者可將Windows PC畫面無線串流至頭戴裝置，並且將其視窗與Google Play Store的原生Android App並排顯示，意味可讓使用者在虛擬空間中獲得多螢幕體驗，甚至遊玩PC遊戲。

Google深化Android XR生態：Galaxy XR增加「PC 連結」、「真人替身」更新，準備拓展AI眼鏡戰線

• Likeness (真人替身)：為了解決戴著頭盔視訊時的尷尬感，Google推出了Beta版的Likeness功能。透過感測元件輔助，系統能即時生成一個「逼真的數位替身」，同步使用者的臉部表情與手勢，讓視訊通話對方能看到自然的「你」，而非冷冰冰的頭盔或卡通圖像。

Google深化Android XR生態：Galaxy XR增加「PC 連結」、「真人替身」更新，準備拓展AI眼鏡戰線

• Travel Mode (旅行模式)：針對飛機等移動場景優化，確保在顛簸或轉向時畫面保持穩定，讓使用者能將狹窄的機艙座位瞬間變成個人電影院或辦公室。

硬體型態大爆發：AI眼鏡、有線XR眼鏡裝置兵分兩路

為了不讓Meta的Ray-Ban智慧眼鏡專美於前，Google日前已經確認將與三星、Qualcomm建立的Android XR聯盟基礎上，進一步擴大合作夥伴名單，納入時尚眼鏡品牌Gentle Monster與Warby Parker，預計在2026年推出兩種類型的AI眼鏡：

• 無螢幕AI眼鏡 (Screen-free AI glasses)：類似目前的Ray-Ban Meta，透過內建揚聲器、麥克風與相機，讓使用者能隨時呼叫Gemini進行對話、辨識周遭環境或拍照。

• 顯示型AI眼鏡 (Display AI glasses)：進階版設計，在鏡片中加入顯示功能，能將即時翻譯字幕、導航資訊直接投射在使用者眼前。

Google深化Android XR生態：Galaxy XR增加「PC 連結」、「真人替身」更新，準備拓展AI眼鏡戰線

此外，Google也再次展示與中國AR眼鏡獨角獸XREAL合作的「Project Aura」。

這是一款有線XR眼鏡裝置，具備70度的超大視野 (FOV) 與光學透視技術，不同於全封閉的VR頭戴裝置，「Project Aura」讓使用者能同時看到數位內容與實體世界，適合邊看食譜邊做菜，或是在維修家電時觀看浮在空中的步驟指引。

Google深化Android XR生態：Galaxy XR增加「PC 連結」、「真人替身」更新，準備拓展AI眼鏡戰線

開發者工具先行：Android XR SDK Preview 3釋出

為了支撐這些硬體，Google同步釋出Android XR SDK Developer Preview 3版本。新版SDK開放針對AI眼鏡的開發工具與API，讓開發者能如同Uber或GetYourGuide等合作夥伴一樣，打造結合地理位置、視覺辨識的加值體驗。

Google深化Android XR生態：Galaxy XR增加「PC 連結」、「真人替身」更新，準備拓展AI眼鏡戰線

觀點：XR裝置進入戰國時代，Google走「Android模式」對抗封閉花園

從此次發表會可以看出，Google在XR領域的策略與當年Android手機如出一徹：建立統一的作業系統平台，聯合各路硬體諸侯。

• Google與三星的盤算：雙方加上Qualcomm的鐵三角，顯然是為了對抗蘋果Vision Pro的高牆。Galaxy XR負責搶佔高階VR/MR市場，而與Gentle Monster等潮牌合作的AI眼鏡，則是為了在更輕量化、更具大眾市場潛力的「穿戴式AI」領域，狙擊Meta與Ray-Ban的強勢組合。

• Meta 的領先優勢：目前Meta 在「頭戴裝置」 (Quest)與「AI眼鏡」 (Ray-Ban Meta)兩端都取得了市場先機，並且各自有龐大的社群數據。Google雖然軟體底層強大 (Gemini + Android)，但在硬體落地上仍處於追趕狀態，必須仰賴三星與XREAL等夥伴的硬體製造能力來快速鋪貨。

• XREAL與中國業者的機會：XREAL過去雖有硬體優勢，但軟體生態系一直是短板。加入Android XR陣營後，「Project Aura」將能直接取用Google Play Store的豐富資源，這對中國XR業者走向國際標準化是一大指標。

• 蘋果的孤高：蘋果的Vision Pro雖然體驗極致，但高昂價格與重量使其難以普及。在輕量化AR眼鏡尚未問世前，面對Android陣營從「高階頭戴顯示裝置」到「平價AI眼鏡」的全面包圍，蘋果能否維持其「空間運算」的定義權，將是接下來兩年的看點。

總結來說，2026年將是XR裝置「分眾化」的一年。消費者將不再只有笨重的頭戴裝置可選，而是能根據需求，選擇要「沉浸」 (Galaxy XR)、「實用」 (Project Aura)，或是選擇「輕便」 (AI Glasses)，而這一切的背後，Google都將以其AI (Gemini) 串接起來。

更多Mashdigi.com報導：

攔截Netflix！派拉蒙發動1080億美元惡意併購華納兄弟探索，以每股30美元全現金對決

Netflix收購華納兄弟遇路障？川普直言「市佔率恐成問題」，暗示將親自介入審查流程

Apple Fitness+健身訂閱服務確認12/15登台，可與家人共享、支援AirPods Pro 3即時數據