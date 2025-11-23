Google 旗下 AI 研究團隊 DeepMind 稍早 (11/18) 發表了其 AI 氣象預測模型的最新版本「WeatherNext 2」。官方強調，新版本在效率、準確性與解析度上均有提升，不僅能提供長達兩週的全球天氣預測 (包含溫度、氣壓與風力)，其運算速度更是前一代模型的 8 倍，有助於能源交易商等行業做出更精確的決策。

Google DeepMind發表WeatherNext 2 AI氣象模型，速度提升8倍、熱帶風暴預測延長至3天

關鍵升級：每小時預報、3 天風暴路徑

此次 WeatherNext 2 的關鍵升級，在於提供了更精細 (granular) 的預報能力。

廣告 廣告

首先，新模型導入了「每小時預報 (hourly forecasts)」功能。DeepMind AI 研究員 Akib Uddin 指出，許多行業都對此一小時步階的預測感興趣，有助其強化業務面對天氣變化的韌性。

其次，在災害預測方面，WeatherNext 2 對熱帶風暴 (如颶風) 路徑的準確預測能力，已可從前一代的 2 天前提升至 3 天前。

技術核心：新模型採「單次處理」，降低運算依賴

效能的大幅提升，源於氣象模型的新方法。根據新發表的研究論文，舊方法需要使用專為圖像和影片生成所打造的機器學習模型，導致需要重複處理 (repeated processing) 才能確保結果準確。

而 WeatherNext 2 的新模型僅需「單次處理步驟」 (a single processing step)，進而大幅降低了對昂貴 AI 運算系統的依賴。

Google DeepMind發表WeatherNext 2 AI氣象模型，速度提升8倍、熱帶風暴預測延長至3天

局限性：極端天氣仍是挑戰，NVIDIA、微軟皆已佈局

儘管 AI 在氣象預測領域的表現通常優於傳統超級電腦，但 Google 坦承 WeatherNext 2 仍存在局限性。

DeepMind 研究科學家 Ferran Alet 表示，由於訓練資料的差距 (gaps in the training data)，新模型在預測「極端的降雨和降雪事件」 (outlier rain and snow events) 時可能仍會遇到困難。

目前 AI 氣象預測已成兵家必爭之地，包含 NVIDIA、微軟、AccuWeather與華為等公司，都已先後投入此領域。

Google DeepMind發表WeatherNext 2 AI氣象模型，速度提升8倍、熱帶風暴預測延長至3天

更多Mashdigi.com報導：

Spotify收購取樣資料庫WhoSampled，推出「SongDNA」功能讓用戶秒懂歌曲「基因」

徠卡Q3 Monochrom登台，6000萬畫素專用黑白感光元件、移除「可樂標」低調設計

Meta首席AI科學家Yann LeCun離職創業，直言大型語言模型走不通、另闢蹊徑開發先進機器智慧計畫