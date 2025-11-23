Google DeepMind發表WeatherNext 2 AI氣象模型，速度提升8倍、熱帶風暴預測延長至3天
Google 旗下 AI 研究團隊 DeepMind 稍早 (11/18) 發表了其 AI 氣象預測模型的最新版本「WeatherNext 2」。官方強調，新版本在效率、準確性與解析度上均有提升，不僅能提供長達兩週的全球天氣預測 (包含溫度、氣壓與風力)，其運算速度更是前一代模型的 8 倍，有助於能源交易商等行業做出更精確的決策。
關鍵升級：每小時預報、3 天風暴路徑
此次 WeatherNext 2 的關鍵升級，在於提供了更精細 (granular) 的預報能力。
首先，新模型導入了「每小時預報 (hourly forecasts)」功能。DeepMind AI 研究員 Akib Uddin 指出，許多行業都對此一小時步階的預測感興趣，有助其強化業務面對天氣變化的韌性。
其次，在災害預測方面，WeatherNext 2 對熱帶風暴 (如颶風) 路徑的準確預測能力，已可從前一代的 2 天前提升至 3 天前。
技術核心：新模型採「單次處理」，降低運算依賴
效能的大幅提升，源於氣象模型的新方法。根據新發表的研究論文，舊方法需要使用專為圖像和影片生成所打造的機器學習模型，導致需要重複處理 (repeated processing) 才能確保結果準確。
而 WeatherNext 2 的新模型僅需「單次處理步驟」 (a single processing step)，進而大幅降低了對昂貴 AI 運算系統的依賴。
局限性：極端天氣仍是挑戰，NVIDIA、微軟皆已佈局
儘管 AI 在氣象預測領域的表現通常優於傳統超級電腦，但 Google 坦承 WeatherNext 2 仍存在局限性。
DeepMind 研究科學家 Ferran Alet 表示，由於訓練資料的差距 (gaps in the training data)，新模型在預測「極端的降雨和降雪事件」 (outlier rain and snow events) 時可能仍會遇到困難。
目前 AI 氣象預測已成兵家必爭之地，包含 NVIDIA、微軟、AccuWeather與華為等公司，都已先後投入此領域。
更多Mashdigi.com報導：
Spotify收購取樣資料庫WhoSampled，推出「SongDNA」功能讓用戶秒懂歌曲「基因」
徠卡Q3 Monochrom登台，6000萬畫素專用黑白感光元件、移除「可樂標」低調設計
其他人也在看
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
這波冷空氣來真的！氣象署示警下週三氣溫大跳水 最冷時間曝
[Newtalk新聞] 今(22)日受東北季風影響，北部及東北部有雨，氣象署指出，明(23)日起水氣減少，各地天氣轉乾，氣溫回升。不過好天氣持續不久，下週二(11/25)起另一波東北季風南下，北台灣將再度轉濕冷，週三(11/26)低溫恐下探16度，民眾應留意氣溫劇烈變化。 根據未來降雨趨勢圖顯示，今(22)日東北季風增強，迎風面的北部、東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸及宜蘭降雨較明顯，中南部則維持多雲到晴。到了週日(11/23)，環境轉乾，東北季風減弱，全台降雨顯著減少，僅東半部有零星雨勢，是未來一週天氣最穩定的一天。週一(11/24)水氣稍增，東半部降雨機率略微提高，但整體仍屬舒適。 氣象署進一步強調，天氣轉折將出現在下週二(11/25)。屆時另一波東北季風增強，影響時間預計持續至週五(11/28)。這波冷空氣伴隨水氣較多，北部及東半部地區將轉為陰雨天氣，降雨範圍擴大，中南部雲量也會增多。 今(22)日北台灣整天濕涼，氣象署表示，未來一週溫度趨勢低溫約18至20度，高溫僅22度左右；中南部早晚亦涼。隨著週日(11/23)至週一(11/24)東北季風減弱，各地氣溫將明顯回升，北部新頭殼 ・ 1 天前
下週「斷崖式降溫」低溫探14度！2地區「急凍4天」又濕冷
生活中心／周希雯報導本週末天氣回暖，氣象署指出，今（23日）雖清晨各地早晚仍偏涼，但隨著東北季風減弱，白天溫度回升，北部及宜花高溫可達27度，中南部、台東甚至最高到30度。不過氣象專家林得恩提醒，「斷崖式降溫」即將到來，下週二（25日）起又有新一波東北季風，屆時北部、東北部低溫下探15度，南部也只有20度，需多注意氣溫劇烈變化。民視 ・ 13 小時前
還有颱風要來？周四近全台有雨 最新預測路徑曝光
還有颱風要來？周四近全台有雨 最新預測路徑曝光EBC東森新聞 ・ 6 小時前
有機會生成天琴颱風！台灣「這區」恐成降雨熱區
今（23）日由於北方地面高壓出海，台灣附近風向轉為偏東風，中層等高線圖也可以看到台灣西側有相對高壓脊，南邊太平洋高壓也稍微往台灣附近北擴，因此整個天氣較為穩定，包括已經陰霾好幾天的大台北這邊都已經放晴，只剩下北海岸、宜蘭、花蓮一帶仍有些偏東風帶來的地形雲層存在。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
週一晚起變天！ 將「斷崖式降溫」 週三探14度
把握週日好天氣，因為到了週一晚間就要開始變天，東北季風將會逐漸增強，除了迎風面有雨，還將會斷崖式降溫，氣象署預估最冷時間點落在週三的清晨，中部以北和東北部低溫可能會降到14到16度。TVBS新聞網 ・ 5 小時前
才回暖一下又要變天？下周一夜突降溫北台灣濕涼到周五
（記者蔡函錚／綜合報導）受東北季風動態影響，台灣天氣即將在下周出現明顯轉折。中央氣象署指出，本周末白天相對穩定 […]引新聞 ・ 1 天前
下週天琴颱風恐生成！氣象署曝最新路徑 「這天」最冷恐剩14度
未來一週又要變天！中央氣象署表示，明（24）晚開始東北季風增強，周二到周五低溫約14至18度，最冷時間點落在周三清晨，中部可能下探14度。至於菲律賓東方海面低氣壓有發展機會，不排除增強為熱帶性低氣壓或天琴颱風，不過移動方向偏西，未來會進入南海，對台灣影響機率小。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
好天氣沒了！東北季風增強「日夜溫差大」 週三最冷降溫至14度
【緯來新聞網】全台23日天氣晴朗溫暖，氣象署提醒，週一晚間起東北季風將再次增強，影響至少持續到週五，緯來新聞網 ・ 10 小時前
明晚東北季風回馬槍！全台「斷崖式降溫」低溫恐剩14℃
【記者黃泓哲／台北報導】氣象署今指出，東北季風減弱，各地早晚仍偏涼，清晨低溫落在16到20℃，白天氣溫明顯回升，北部與宜花高溫約25到27℃，中南部與台東更可來到28到30℃。水氣也跟著減少，全台多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部、恆春半島與大台北山區有零星短暫雨，整體算是未來一週最穩定的一天。壹蘋新聞網 ・ 6 小時前
今高溫飆30度！11/24北台變天降溫 還有熱帶擾動發展
今(22日)逐漸回溫中南部白天舒適，高溫上看30度。氣象專家吳德榮提醒，下週一(24日)晚起一小股「東北季風」南下，迎風面降雨機率提高，北台氣溫下降。中天新聞網 ・ 1 天前
東北風發威！「10縣市」強風特報恐達8級 出門小心
中央氣象署的最新公告，因東北風偏強，今日（23日）至明（24日）晚上，桃園市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣及澎湖縣等地將面臨陸上強風特報。這些地區的平均風速可能達到6級以上，陣風則可能超過8級，屬於黃色燈號警示，民眾需提高警覺，尤其在戶外活動時要特別小心。中天新聞網 ・ 30 分鐘前
各地早晚偏涼 迎風面局部雨
中央氣象署表示，今(22)日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，低溫約15至19度，局部地區清晨的溫度會再低一些，早出晚歸的朋友請適時增添衣物，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升，北部及宜花高溫約21到24度，中南部、台東可來到26到28度，感受較溫暖舒適。降雨方面，迎風面雲量仍偏多，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部短暫雨，大台北、花東及恆春半島偶有零星降雨，而其他地區為多雲到晴可見陽光的天氣。離島天氣：澎湖晴時多雲，21至23度；金門晴時多雲，15至22度；馬祖晴時多雲，15至19度。風浪方面，桃園至彰化、恆春半島及蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖有局部平均風6級或陣風8級左右強風發生的機率；沿海浪高約2至3米，海邊活動請多加留意。根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今日東北季風減弱，環境風場為東北風至東北東風，中南部污染物易累積，午後臭氧濃度易上升；夜晚中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度；竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。更多新聞推薦 ● 爽喊「許多人有錢有閒」賴清德失言挨轟 網友炸鍋：周子瑜快道台灣好新聞 ・ 1 天前
杭菊靈堂照？拍照姿勢錯了「照片超詭異」 專家曝關鍵避免
苗栗銅鑼杭菊正值最佳賞花時節，吸引大批遊客前來欣賞金黃花海！攝影專家張麥斯提醒，拍攝時須注意取景和姿勢，才能拍出美麗照片，避免產生「靈堂照」的錯覺。除了苗栗銅鑼，台中新社花海也有大片波斯菊及百日草盛開，同樣值得一遊。氣象署預報，溫暖舒適的天氣將持續到24日，25日將有一波東北季風南下，北台灣溫度可能驟降近10度，民眾要注意保暖。TVBS新聞網 ・ 1 天前
今「小雪」高溫達30度！下週二東北季風南下 氣溫驟降
今天是24節氣中的「小雪」，氣象專家林得恩發文指出，小雪的特徵，主要是反應東北季風將會越來越強，有些地方因受到地形的影響，風勢較一般來得強烈，溫度也會隨之而轉涼、轉冷。根據歐洲數值模式今晨最新模擬的結果顯示，在下週二（25日）前後，將會有新的一波東北季風增強...CTWANT ・ 1 天前
今小雪飆30℃！下周一變天降溫 南海有熱帶擾動
【高沛生／綜合報導】今天(22日)進入節氣「小雪」，全台清晨冷空氣明顯，低溫普遍落在15至19°C，苗栗縣三灣鄉下探13.5°C，北部與宜花雲量偏多、部分地區仍有短暫雨，早出晚歸務必注意保暖。隨著乾冷空氣白天迅速減弱，各地轉為回溫格局，中南部高溫甚至可逼近30°C，北部可回升至21至24°C，中南部及台東更上看26至28°C，天氣較前幾日舒適。壹蘋新聞網 ・ 1 天前
把握好天氣！下周兩波東北季風增強 周一晚間降溫轉濕冷
[Newtalk新聞] 近日東北季風逐漸減弱，對此，氣象專家吳德榮指出，今、明兩天各地晴時多雲，氣溫續回升，但下周，有兩波東北季風增強。第一波在明（24 日）晚起南下，迎風面轉濕冷，周二（25 日）白天水氣減少轉乾，26 日該冷空氣減弱；27 日又一波東北季風增強，北台灣轉濕冷，28、29 日再轉乾，各地日夜溫差大。 吳德榮指出，今晨冷空氣與昨晨類似，部分地區有輻射冷卻，截至 4:52 分本島縣市平地最低氣溫為新竹（關西鎮）13.6 度，各地區平地的最低氣溫約在 14—17 度，北部（新北石碇區）17.3 度、中部（雲林古坑鄉）14.4 度、南部（台南新化區）15.1 度、東部（花蓮壽豐鄉）14.5 度。 根據最新歐洲模式模擬顯示，今明兩天各地晴時多雲，氣溫持續回升，白天微熱早晚涼，東半部偶有局部零星降雨的機率。明晚起一小股「東北季風」南下，迎風面北部及東北部轉有局部短暫雨，北台灣氣溫下降。今日各地區氣溫為北部 17—29 度、中部 14—32 度、南部 15—32 度、東部則 15—30 度。 25 日下午起該東北季風轉乾、26 日東北季風減弱，各地轉為晴朗穩定，北台灣偏涼、中南部白新頭殼 ・ 10 小時前
明天天氣早晚溫差大 大台北防短暫雨 晚間東北季風增強雨區增桃竹苗
中央氣象署表示，明天白天各地高溫約攝氏26至29度，晚間起東北季風增強，北部、東北部低溫約15至17度，中南部15至18度，須留意日夜溫差；降雨方面，東北部、大台北地區有局部短暫雨，晚間雨區擴大，桃竹苗可能出現雨勢。這波東北季風最冷的時間點是26日清晨，中部以北、東北部低溫下探14度，預估東北季風29日才會減弱，但30日又有另一波南下，各地天氣再轉涼。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 4 小時前
白天微熱早晚涼 氣象專家：明晚東北季風南下 北台灣降溫有雨
據中央氣象署網站，今天清晨平地最低溫為新竹縣關西鎮攝氏13.1度，花蓮縣光復鄉14.3度。氣象專家吳德榮表示，今天部分地區有輻射冷卻，明晚起東北季風南下，迎風面北部及東北部轉局部短暫雨，北台灣降溫。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 14 小時前
下週2波東北季風接力！這天最冷「低溫僅12度」降雨熱區曝光
今（23）日維持高壓迴流偏東風環境，迎風面東半部局部有零星雨，其餘地區天氣穩定為晴到多雲時晴；不過各地晨間夜晚氣溫仍低，中部以北及宜蘭有冷意，其餘地區感受稍涼。明日週一北方系統逐漸南下，短波槽也通過台灣北部，地面轉東北風環境，水氣稍增多。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前