Google DeepMind紀錄片《The Thinking Game》上架YouTube，揭秘AlphaFold誕生與AGI追尋之路
為了慶祝AlphaFold誕生五週年，Google DeepMind稍早宣布將其長篇紀錄片《The Thinking Game》完整版直接在YouTube頻道上免費公開提供觀看。
這部紀錄片由當年拍攝獲獎紀錄片《AlphaGo》的同一支團隊操刀，歷時5年跟拍製作。影片深入Google DeepMind這個全球頂尖AI實驗室的核心，帶領觀眾一窺創辦人Demis Hassabis及其團隊，如何從早期的遊戲AI研究，一步步走向解開通用人工智慧 (AGI) 奧秘的旅程。
《The Thinking Game》：
《AlphaGo - The Movie》：
從「玩遊戲」到「解決科學難題」
《The Thinking Game》的敘事軸線不僅僅是關於技術，更是關於一群夢想家的執著。Demis Hassabis在片中直言：「我一生的目標就是解決AGI，並且在此過程中利用AI作為終極工具，來解決世界上最複雜的科學問題」。
影片回顧DeepMind團隊的發展歷程，從早期教導AI玩Atari遊戲、到AlphaGo擊敗李世乭震撼全球的「史普尼克時刻」 (Sputnik moment，意指重大事件轉捩點)。然而，對Demis Hassabis而言，遊戲只是驗證演算法的試金石，真正的目標始終是科學。
AlphaFold的誕生：攻克50年生物學聖杯
紀錄片的高潮，聚焦於AlphaFold的開發過程。面對被視為生物學「聖杯」、困擾科學界長達 50 年的蛋白質摺疊 (Protein Folding) 問題，DeepMind團隊決定組成「打擊部隊」 (strike team)，將其視為必須攻克的堡壘。
影片真實記錄了團隊在參與CASP (蛋白質結構預測技術關鍵評估) 競賽時的緊張氛圍，以及最終得知AlphaFold成功解決此難題時的激動時刻。這項突破不僅改變了生物學界，更在後來獲得了諾貝爾獎的肯定。
Demis Hassabis在片中感性地表示，AlphaFold就像是「給人類的禮物」 (gifts to humanity)，並且預言這只是開始，未來生物學與化學的每一項成就，可能都將與AlphaFold息息相關。
AGI的雙面刃與責任
除了勝利的喜悅，紀錄片也未迴避AI發展帶來的倫理與安全議題。隨著AI能力呈指數級增長，Demis Hassabis與團隊也表達了對AGI強大力量的敬畏與擔憂，強調必須負責任地管理這項技術，因為它可能將人類歷史劃分為「AGI 之前」與「AGI 之後」兩個截然不同的時代。
這部紀錄片長達約85分鐘，現在已經可在YouTube上完整觀看。對於想了解AI發展史、AlphaFold背後故事，以及DeepMind對未來AGI願景的讀者來說，這是一部不容錯過的影像紀錄。
