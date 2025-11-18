Google 宣布 ，將針對其「AI Mode」推出一系列新工具並擴展既有功能，將透過 AI 協助用戶處理更複雜的生活任務。其中，整合於 Google Flights 中的 AI 搜尋工具「Flight Deals」測試版將正式擴展至全球市場 ，同時也為 AI Mode 導入了名為「Canvas」的新功能，協助用戶進行計畫與專案管理 。

Google擴大AI Mode應用：Flight Deals搜尋推向全球、新增Canvas協助規劃行程、美國開放代訂餐廳

Flight Deals 全球化，自然語言找便宜機票

「Flight Deals」工具主要運作於 Google Flights 服務內 。透過此次擴展，全球用戶將能利用自然語言提示 (natural-language prompts)，要求 AI 找出最佳的航班優惠 。

[video width="1200" height="675" mp4="https://mashdigi.com/wp-content/uploads/2.mp4"][/video]

美國區擴大「代理式」服務，可代訂餐廳、門票

在美國市場，Google 也進一步擴大了 AI Mode 的「代理式 (agentic)」能力 。

這意味著 AI 不僅能提供資訊，更能實際「代表」使用者執行任務。新功能將支援更多用戶使用 AI 來預訂餐廳、購買活動門票，甚至是預約美容或健康療程 (wellness appointments) 。

[video width="1200" height="675" mp4="https://mashdigi.com/wp-content/uploads/3.mp4"][/video]

新增 Canvas 功能：視覺化規劃旅遊行程

此次更新的另一大亮點是名為「Canvas」的新功能 。這是一個專為構建計畫或專案所設計的組織空間 。

Google 特別強調其在旅遊規劃上的應用。在 Canvas 環境中，使用者可以描述他們想要進行的旅行類型，AI 工具便會自動建議合適的目的地、飯店以及相關預訂資訊 ，將零散的旅遊資訊整合在單一介面中。

[video width="1200" height="675" mp4="https://mashdigi.com/wp-content/uploads/1.mp4"][/video]

繼 AI 購物後，Google 持續強化 Agentic AI

這也是 Google 近期積極將 AI 轉向「代理式」應用的最新一步。

[video width="1200" height="675" mp4="https://mashdigi.com/wp-content/uploads/4.mp4"][/video]

就在上週，Google 才剛新增了一系列 AI 購物功能，包含能協助尋找特定價格商品並自動購買的「代理結帳」 (agentic checkout)功能 。消費者可要求 Google 追蹤商品價格，並授權 AI 在價格達到預期折扣時自動下單 。

目前 Google 正持續將各類 AI 功能部署至旗下的 Google Photos、Google Messages 及 Android 等產品線中 。

